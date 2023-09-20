https://ria.ru/20230920/mariinka-1897607856.html
Путин назвал коллектив Мариинки одним из самых талантливых в мире
Путин назвал коллектив Мариинки одним из самых талантливых в мире - РИА Новости, 20.09.2023
Путин назвал коллектив Мариинки одним из самых талантливых в мире
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Мариинки с 240-летием и назвал его одним из самых талантливых не только в РФ, но и в мире. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:32
2023-09-20T17:32
2023-09-20T20:52
культура
владимир путин
мариинский театр
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СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Мариинки с 240-летием и назвал его одним из самых талантливых не только в РФ, но и в мире."Я рад поздравить со знаменательной датой коллектив театра, ветеранов этой прославленной сцены, всех поклонников оперы, балета, классической музыки и, конечно же, друзей и партнеров театра", - сказал он на заседании попечительского совета Мариинского театра. Путин отметил, что Мариинский театр уникален по количеству филиалов и поблагодарил его руководство и коллектив "за то, что взяли на себя очень большую и очень важную миссию - обеспечили доступность постановок и выступлений артистов мирового уровня для жителей регионов России". В рамках создания современного культурного кластера в конце 2024 года филиал Мариинки появится и в Кемерово, добавил президент. "Состав Мариинки действительно один из самых талантливых и плодотворных творческих коллективов не только России, но и всего мира. В этом, конечно, заслуга и членов попечительского совета, за что я вас всех хочу поблагодарить", - сказал президент.
https://ria.ru/20230829/teatr-1892891586.html
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владимир путин, мариинский театр
Культура, Владимир Путин, Мариинский театр
Путин назвал коллектив Мариинки одним из самых талантливых в мире
Путин назвал коллектив Мариинского театра одним из самых талантливых в мире