https://ria.ru/20230920/mariinka-1897607856.html

Путин назвал коллектив Мариинки одним из самых талантливых в мире

Путин назвал коллектив Мариинки одним из самых талантливых в мире - РИА Новости, 20.09.2023

Путин назвал коллектив Мариинки одним из самых талантливых в мире

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Мариинки с 240-летием и назвал его одним из самых талантливых не только в РФ, но и в мире. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:32

2023-09-20T17:32

2023-09-20T20:52

культура

владимир путин

мариинский театр

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СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Мариинки с 240-летием и назвал его одним из самых талантливых не только в РФ, но и в мире."Я рад поздравить со знаменательной датой коллектив театра, ветеранов этой прославленной сцены, всех поклонников оперы, балета, классической музыки и, конечно же, друзей и партнеров театра", - сказал он на заседании попечительского совета Мариинского театра. Путин отметил, что Мариинский театр уникален по количеству филиалов и поблагодарил его руководство и коллектив "за то, что взяли на себя очень большую и очень важную миссию - обеспечили доступность постановок и выступлений артистов мирового уровня для жителей регионов России". В рамках создания современного культурного кластера в конце 2024 года филиал Мариинки появится и в Кемерово, добавил президент. "Состав Мариинки действительно один из самых талантливых и плодотворных творческих коллективов не только России, но и всего мира. В этом, конечно, заслуга и членов попечительского совета, за что я вас всех хочу поблагодарить", - сказал президент.

https://ria.ru/20230829/teatr-1892891586.html

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владимир путин, мариинский театр