Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области впервые за 45 лет отремонтируют мост в Кувшиново - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
17:21 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/kuvshinovo-1897601454.html
В Вологодской области впервые за 45 лет отремонтируют мост в Кувшиново
В Вологодской области впервые за 45 лет отремонтируют мост в Кувшиново - РИА Новости, 20.09.2023
В Вологодской области впервые за 45 лет отремонтируют мост в Кувшиново
В Вологодской области расширяют однополосный мост в поселок Кувшиново, на работы выделено более 500 миллионов рублей по нацпроекту "Безопасные качественные... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:21
2023-09-20T17:21
вологодская область
кувшиново
олег кувшинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897602758_0:112:1500:956_1920x0_80_0_0_ad914e22166276dad923185f0d0762cd.jpg
ВОЛОГДА, 20 сен – РИА Новости. В Вологодской области расширяют однополосный мост в поселок Кувшиново, на работы выделено более 500 миллионов рублей по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства области. Это единственный мостовой переход, соединяющий жителей поселков Кувшиново и Чашниково с населением более тысячи человек с городом. По данным пресс-службы, его построили в 1978 году и за 45 лет эксплуатации ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас же строители выполнят не только капитальный ремонт, но и возведут вторую полосу движения. Сегодня строители забили первую из 104 свай для расширения моста. Ширина проезжей части после завершения работ составит семь метров, тротуаров – по три метра с каждой стороны. На время строительства для жителей поселков построят временный мост. По словам губернатора области Олега Кувшинникова, уже сейчас необходимо пересмотреть транспортное сообщение с заречными территориями, куда раньше из-за ветхости мостового перехода не ходили автобусы. Сдать объект строители планируют в сентябре будущего года. "Благодаря поддержке президента и правительства страны в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" мы ведем ремонт 12 мостовых сооружений Вологодчины. На эти цели выделено более 1,3 миллиарда рублей. В следующем году нас ждет также масштабный объем работ – 21 мостовое сооружение", - приводит пресс-служба слова Кувшинникова.
https://ria.ru/20230920/maslodelie-1897498463.html
кувшиново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897602758_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_24c345b043b25a5c60ab8427db125771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кувшиново, олег кувшинников
Вологодская область, Кувшиново, Олег Кувшинников

В Вологодской области впервые за 45 лет отремонтируют мост в Кувшиново

© Официальный портал Правительства Вологодской области В Вологодской области впервые за 45 лет отремонтируют мост в Кувшиново
В Вологодской области впервые за 45 лет отремонтируют мост в Кувшиново
© Официальный портал Правительства Вологодской области
В Вологодской области впервые за 45 лет отремонтируют мост в Кувшиново
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 20 сен – РИА Новости. В Вологодской области расширяют однополосный мост в поселок Кувшиново, на работы выделено более 500 миллионов рублей по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства области.
Это единственный мостовой переход, соединяющий жителей поселков Кувшиново и Чашниково с населением более тысячи человек с городом. По данным пресс-службы, его построили в 1978 году и за 45 лет эксплуатации ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас же строители выполнят не только капитальный ремонт, но и возведут вторую полосу движения. Сегодня строители забили первую из 104 свай для расширения моста. Ширина проезжей части после завершения работ составит семь метров, тротуаров – по три метра с каждой стороны. На время строительства для жителей поселков построят временный мост.
В Вологде открыли экспозицию, посвященную истории маслоделия - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Вологде открыли экспозицию, посвященную истории маслоделия
Вчера, 12:17
По словам губернатора области Олега Кувшинникова, уже сейчас необходимо пересмотреть транспортное сообщение с заречными территориями, куда раньше из-за ветхости мостового перехода не ходили автобусы. Сдать объект строители планируют в сентябре будущего года.
"Благодаря поддержке президента и правительства страны в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" мы ведем ремонт 12 мостовых сооружений Вологодчины. На эти цели выделено более 1,3 миллиарда рублей. В следующем году нас ждет также масштабный объем работ – 21 мостовое сооружение", - приводит пресс-служба слова Кувшинникова.
 
Вологодская областьКувшиновоОлег Кувшинников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала