https://ria.ru/20230920/kuvshinovo-1897601454.html
В Вологодской области впервые за 45 лет отремонтируют мост в Кувшиново
В Вологодской области впервые за 45 лет отремонтируют мост в Кувшиново - РИА Новости, 20.09.2023
В Вологодской области впервые за 45 лет отремонтируют мост в Кувшиново
В Вологодской области расширяют однополосный мост в поселок Кувшиново, на работы выделено более 500 миллионов рублей по нацпроекту "Безопасные качественные... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:21
2023-09-20T17:21
2023-09-20T17:21
вологодская область
кувшиново
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 20 сен – РИА Новости. В Вологодской области расширяют однополосный мост в поселок Кувшиново, на работы выделено более 500 миллионов рублей по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства области. Это единственный мостовой переход, соединяющий жителей поселков Кувшиново и Чашниково с населением более тысячи человек с городом. По данным пресс-службы, его построили в 1978 году и за 45 лет эксплуатации ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас же строители выполнят не только капитальный ремонт, но и возведут вторую полосу движения. Сегодня строители забили первую из 104 свай для расширения моста. Ширина проезжей части после завершения работ составит семь метров, тротуаров – по три метра с каждой стороны. На время строительства для жителей поселков построят временный мост. По словам губернатора области Олега Кувшинникова, уже сейчас необходимо пересмотреть транспортное сообщение с заречными территориями, куда раньше из-за ветхости мостового перехода не ходили автобусы. Сдать объект строители планируют в сентябре будущего года. "Благодаря поддержке президента и правительства страны в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" мы ведем ремонт 12 мостовых сооружений Вологодчины. На эти цели выделено более 1,3 миллиарда рублей. В следующем году нас ждет также масштабный объем работ – 21 мостовое сооружение", - приводит пресс-служба слова Кувшинникова.
https://ria.ru/20230920/maslodelie-1897498463.html
кувшиново
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кувшиново, олег кувшинников
Вологодская область, Кувшиново, Олег Кувшинников
ВОЛОГДА, 20 сен – РИА Новости. В Вологодской области расширяют однополосный мост в поселок Кувшиново, на работы выделено более 500 миллионов рублей по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства области.
Это единственный мостовой переход, соединяющий жителей поселков Кувшиново и Чашниково с населением более тысячи человек с городом. По данным пресс-службы, его построили в 1978 году и за 45 лет эксплуатации ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас же строители выполнят не только капитальный ремонт, но и возведут вторую полосу движения. Сегодня строители забили первую из 104 свай для расширения моста. Ширина проезжей части после завершения работ составит семь метров, тротуаров – по три метра с каждой стороны. На время строительства для жителей поселков построят временный мост.
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По словам губернатора области Олега Кувшинникова
, уже сейчас необходимо пересмотреть транспортное сообщение с заречными территориями, куда раньше из-за ветхости мостового перехода не ходили автобусы. Сдать объект строители планируют в сентябре будущего года.
"Благодаря поддержке президента и правительства страны в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" мы ведем ремонт 12 мостовых сооружений Вологодчины. На эти цели выделено более 1,3 миллиарда рублей. В следующем году нас ждет также масштабный объем работ – 21 мостовое сооружение", - приводит пресс-служба слова Кувшинникова.