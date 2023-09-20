https://ria.ru/20230920/kontseptsiya-1897573337.html

Sitronics Group разработала и представила концепцию "Умный кампус"

Sitronics Group разработала и представила концепцию "Умный кампус" - РИА Новости, 20.09.2023

Sitronics Group разработала и представила концепцию "Умный кампус"

В рамках национального проекта "Наука и университеты" к 2030 году в России планируется построить 25 современных кампусов. Компания Sitronics Group (входит в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:57

2023-09-20T15:57

2023-09-20T15:57

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897569488_14:0:1902:1062_1920x0_80_0_0_3da2ec43070c23f88e37e4551a9ef485.jpg

МОСКВА, 20 сен - Пресс-служба АО "Ситроникс". В рамках национального проекта "Наука и университеты" к 2030 году в России планируется построить 25 современных кампусов. Компания Sitronics Group (входит в Группу ПАО "АФК "Система") разработала концепцию для цифровизации кампусов мирового уровня. В рамках Международного научно-практического симпозиума "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития" ее представили заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, министру строительства РФ Иреку Файзуллину и министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.Во время презентации советник президента Sitronics Group Армен Сафарян отметил, что основополагающим базисом таких инновационных компаний как Sitronics Group является человеческий капитал, фундамент, который во много закладывается еще со студенческой скамьи. Важно, чтобы знания передавались в комфортных, современных условиях и в единой образовательной среде, создать которую позволяют цифровые технологии."С учетом того внимания, которое государство уделяет проекту "Наука и университеты", и понимания, что в итоге бенефициаром качественного образования и развития науки будет и бизнес, мы разработали концепцию умного кампуса как комплекса цифровых решений в областях строительства, эксплуатации и образовательного процесса. Он должен закладываться уже сразу на этапе проектирования с учетом целевой модели инструментов образовательной среды и связанности с функционированием зданий. Представленный нами подход был поддержан Минстроем и Минобрнауки", - прокомментировал Армен Сафарян.Умный кампус – это многофункциональный комплекс цифровых систем и сервисов для обеспечения образовательной деятельности, комплексного управления и обеспечения безопасности кампуса, начиная от входа на территорию образовательного учреждения до электронных сервисов для студентов и преподавателей. Проект предусматривает внедрение таких интеллектуальных систем, как управляемые сервисы для научной разработки, совместной работы и проектного управления, для создания мероприятий и управления бронированием различных зон, управления мультимедийным контентом и ряд других сервисов. В рамках концепции также разработан стандарт оснащения периметра кампуса необходимыми мультимедийными и аудиовизуальными системами."При разработке концепции мы ориентировались на реальные потребности. Работа велась совместно с представителями вузов, Минцифры, городских администраций. Мы провели аудит текущей ситуации с цифровизацией в университетах, изучили планируемые архитектурные и инженерные решения. В результате мы сформировали список необходимых сервисов и систем, а далее спроектировали технические решения, необходимые для реализации этих сервисов", - отметил директор департамента программных продуктов и решений Sitronics Group Алексей Сечкин.В основе концепции лежит пирамида умного кампуса, состоящая из четырех уровней. Первый обеспечивает безопасную, отказоустойчивую физическую инфраструктуру для хранения и обработки данных, обмена между резидентами и партнерами кампуса, между кампусами, сбора данных о состоянии систем и сооружений. Второй - гибкую маршрутизацию информационных потоков, возможность безопасного удаленного доступа к цифровой среде. Третий - уровень логического доступа для различных прикладных решений и систем с помощью API. На четвертом уровне собраны все сервисы, которые предназначены для комплексного управления, обеспечения жизнедеятельности, эффективной эксплуатации и безопасности кампуса, а также основные и дополнительные студентоориентированные цифровые сервисы.В рамках сети кампусов подразумевается единый центр эксплуатации, включающий в себя контроль всех ключевых систем и процессов для эффективной и безопасной эксплуатации. Архитектура комплекса систем и сервисы ориентированы на максимально эффективное взаимодействие между различными резидентами, создание культурной и научной среды внутри кампуса и его интеграцию в вузы и городскую среду.Ключевыми сервисами являются портал с функцией единого окна, сервисы заявок и уведомлений, навигации внутри кампуса, объединенного расписания и единого поиска, создания мероприятий и бронирования, для совместной работы и проектного управления, для научной разработки, индивидуальные траектории образования, карьеры и даже цифровая библиотека.Важным аспектом при разработке концепции являются требования стандартизации и тиражируемость, что делает ее применимой практически для любого из кампусов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы