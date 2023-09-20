https://ria.ru/20230920/karabakh-1897644391.html

Ничто не омрачит подвига погибших миротворцев в Карабахе, заявила Захарова

Ничто не омрачит подвига погибших миротворцев в Карабахе, заявила Захарова - РИА Новости, 20.09.2023

Ничто не омрачит подвига погибших миротворцев в Карабахе, заявила Захарова

Неблагодарность и сомнения в деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе не омрачит их подвига, но "вечным позором ляжет на клеветников", заявила... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T19:57

2023-09-20T19:57

2023-09-20T19:57

нагорный карабах

россия

мария захарова

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Неблагодарность и сомнения в деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе не омрачит их подвига, но "вечным позором ляжет на клеветников", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в Минобороны России сообщили, что 20 сентября в Нагорном Карабахе во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли, сказали в ведомстве. Там уточнили, что "для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов". "Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе. Чёрная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига, но вечным позором ляжет на клеветников", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

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нагорный карабах, россия, мария захарова, ситуация в нагорном карабахе, в мире