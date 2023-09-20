https://ria.ru/20230920/karabakh-1897644380.html
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении обсудили в среду по телефону ситуацию в Карабахе и армяно-российские отношения, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:57
2023-09-20T19:57
2023-09-20T20:20
армения
ситуация в нагорном карабахе
в мире
владимир путин
никол пашинян
нагорный карабах
россия
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении обсудили в среду по телефону ситуацию в Карабахе и армяно-российские отношения, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней армяно-российской повестки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, владимир путин, никол пашинян, нагорный карабах, россия
Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Нагорный Карабах, Россия
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе и армяно-российскую повестку