https://ria.ru/20230920/karabakh-1897644380.html

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении обсудили в среду по телефону ситуацию в Карабахе и армяно-российские отношения, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T19:57

2023-09-20T19:57

2023-09-20T20:20

армения

ситуация в нагорном карабахе

в мире

владимир путин

никол пашинян

нагорный карабах

россия

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении обсудили в среду по телефону ситуацию в Карабахе и армяно-российские отношения, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней армяно-российской повестки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

армения

нагорный карабах

россия

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армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, владимир путин, никол пашинян, нагорный карабах, россия