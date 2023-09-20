https://ria.ru/20230920/karabakh-1897625955.html

Песков: Россия убеждена в необходимости обеспечить права армян в Карабахе

Песков: Россия убеждена в необходимости обеспечить права армян в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

Песков: Россия убеждена в необходимости обеспечить права армян в Карабахе

Российская сторона убеждена, что все права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:34

2023-09-20T18:34

2023-09-20T18:34

россия

дмитрий песков

в мире

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

армения

азербайджан

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская сторона убеждена, что все права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу."Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

россия

нагорный карабах

армения

азербайджан

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