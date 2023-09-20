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Песков: Россия убеждена в необходимости обеспечить права армян в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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18:34 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897625955.html
Песков: Россия убеждена в необходимости обеспечить права армян в Карабахе
Песков: Россия убеждена в необходимости обеспечить права армян в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Песков: Россия убеждена в необходимости обеспечить права армян в Карабахе
Российская сторона убеждена, что все права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:34
2023-09-20T18:34
россия
дмитрий песков
в мире
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
армения
азербайджан
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская сторона убеждена, что все права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу."Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены", - сказал Песков.
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россия
нагорный карабах
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россия, дмитрий песков, в мире, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, армения, азербайджан
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, Азербайджан
Песков: Россия убеждена в необходимости обеспечить права армян в Карабахе

Песков: РФ убеждена в необходимости обеспечить права армян в Нагорном Карабахе

© Фото : Edmon Marukyan/X (Twitter)Жители Нагорного Карабаха в аэропорту Степанакерта
Жители Нагорного Карабаха в аэропорту Степанакерта - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : Edmon Marukyan/X (Twitter)
Жители Нагорного Карабаха в аэропорту Степанакерта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская сторона убеждена, что все права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
"Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены", - сказал Песков.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
 
РоссияДмитрий ПесковВ миреНагорный КарабахСитуация в Нагорном КарабахеАрменияАзербайджан
 
 
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