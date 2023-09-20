https://ria.ru/20230920/karabakh-1897625955.html
Песков: Россия убеждена в необходимости обеспечить права армян в Карабахе
Песков: Россия убеждена в необходимости обеспечить права армян в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Песков: Россия убеждена в необходимости обеспечить права армян в Карабахе
Российская сторона убеждена, что все права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:34
2023-09-20T18:34
2023-09-20T18:34
россия
дмитрий песков
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нагорный карабах
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армения
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская сторона убеждена, что все права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу."Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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Россия, Дмитрий Песков, В мире, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, Азербайджан
Песков: Россия убеждена в необходимости обеспечить права армян в Карабахе
Песков: РФ убеждена в необходимости обеспечить права армян в Нагорном Карабахе