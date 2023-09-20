https://ria.ru/20230920/karabakh-1897589743.html

В Баку не видят нужды в срочном заседании Совбеза ООН по Карабаху

В Баку не видят нужды в срочном заседании Совбеза ООН по Карабаху - РИА Новости, 20.09.2023

В Баку не видят нужды в срочном заседании Совбеза ООН по Карабаху

Азербайджан не считает целесообразным проведение срочного заседания Совбеза ООН по Карабаху, заявил в среду помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:44

2023-09-20T16:44

2023-09-20T17:22

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

хикмет гаджиев

оон

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897260776_27:0:2464:1371_1920x0_80_0_0_1a99ff8244cb20586dc1422319e3ff11.jpg

БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Азербайджан не считает целесообразным проведение срочного заседания Совбеза ООН по Карабаху, заявил в среду помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе состоится 21 сентября."В случае, если заседание СБ ООН по ситуации в Карабахе состоится, Азербайджан готов выразить свою точку зрения и свою легитимную обеспокоенность, а также свое видение обстановки. Но мы не считаем, что заседание будет в этом случае целесообразным, на наш взгляд, решение проблем должно быть на местах", - заявил на брифинге Гаджиев."Мы считаем, что заседание СБ будет контрпродуктивным, мы должны поддерживать инициативы на местах в этой хрупкой ситуации…. Мы не видим нужды в особых механизмах ООН в этом случае", - сказал Гаджиев.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230812/karabakh-1889674068.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, хикмет гаджиев, оон, совет безопасности оон