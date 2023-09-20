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В Баку не видят нужды в срочном заседании Совбеза ООН по Карабаху - РИА Новости, 20.09.2023
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16:44 20.09.2023 (обновлено: 17:22 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897589743.html
В Баку не видят нужды в срочном заседании Совбеза ООН по Карабаху
В Баку не видят нужды в срочном заседании Совбеза ООН по Карабаху - РИА Новости, 20.09.2023
В Баку не видят нужды в срочном заседании Совбеза ООН по Карабаху
Азербайджан не считает целесообразным проведение срочного заседания Совбеза ООН по Карабаху, заявил в среду помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:44
2023-09-20T17:22
ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
хикмет гаджиев
оон
совет безопасности оон
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БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Азербайджан не считает целесообразным проведение срочного заседания Совбеза ООН по Карабаху, заявил в среду помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе состоится 21 сентября."В случае, если заседание СБ ООН по ситуации в Карабахе состоится, Азербайджан готов выразить свою точку зрения и свою легитимную обеспокоенность, а также свое видение обстановки. Но мы не считаем, что заседание будет в этом случае целесообразным, на наш взгляд, решение проблем должно быть на местах", - заявил на брифинге Гаджиев."Мы считаем, что заседание СБ будет контрпродуктивным, мы должны поддерживать инициативы на местах в этой хрупкой ситуации…. Мы не видим нужды в особых механизмах ООН в этом случае", - сказал Гаджиев.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230812/karabakh-1889674068.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, хикмет гаджиев, оон, совет безопасности оон
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан, Хикмет Гаджиев, ООН, Совет Безопасности ООН
В Баку не видят нужды в срочном заседании Совбеза ООН по Карабаху

Помощник Алиева: необходимости в срочном заседании Совбеза ООН по Карабаху нет

© AP Photo / Defense Ministry of AzerbaijanКадр видео ударов по армянским позициям
Кадр видео ударов по армянским позициям - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Defense Ministry of Azerbaijan
Кадр видео ударов по армянским позициям
Читать ria.ru в
БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Азербайджан не считает целесообразным проведение срочного заседания Совбеза ООН по Карабаху, заявил в среду помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе состоится 21 сентября.
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"В случае, если заседание СБ ООН по ситуации в Карабахе состоится, Азербайджан готов выразить свою точку зрения и свою легитимную обеспокоенность, а также свое видение обстановки. Но мы не считаем, что заседание будет в этом случае целесообразным, на наш взгляд, решение проблем должно быть на местах", - заявил на брифинге Гаджиев.
"Мы считаем, что заседание СБ будет контрпродуктивным, мы должны поддерживать инициативы на местах в этой хрупкой ситуации…. Мы не видим нужды в особых механизмах ООН в этом случае", - сказал Гаджиев.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
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Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАзербайджанХикмет ГаджиевООНСовет Безопасности ООН
 
 
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