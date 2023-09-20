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Азербайджан заявил о взятии под контроль более 90 боевых позиций Армении - РИА Новости, 20.09.2023
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12:24 20.09.2023 (обновлено: 12:51 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897504946.html
Азербайджан заявил о взятии под контроль более 90 боевых позиций Армении
Азербайджан заявил о взятии под контроль более 90 боевых позиций Армении - РИА Новости, 20.09.2023
Азербайджан заявил о взятии под контроль более 90 боевых позиций Армении
Армия Азербайджана начиная со вторника взяла под контроль более 90 боевых позиций армянских вооруженных формирований, заявил представитель азербайджанского... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:24
2023-09-20T12:51
в мире
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Армия Азербайджана начиная со вторника взяла под контроль более 90 боевых позиций армянских вооруженных формирований, заявил представитель азербайджанского минобороны Анар Эйвазов.Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское военное ведомство сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе. Условиями этого перемирия были обозначены, в частности, разоружение и расформирование армянских незаконных формирований в регионе."На данный момент (12.00 мск – ред.) вооруженные силы Азербайджана сумели взять под контроль более 90 стратегически важных боевых позиций армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе... В качестве трофеев было захвачено еще семь транспортных средств, четыре миномета, один танк и две БМП", - сказал Эйвазов.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897503565.html
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в мире, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Азербайджан заявил о взятии под контроль более 90 боевых позиций Армении

МО Азербайджана заявило о взятии под контроль более 90 боевых позиций Армении

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Азербайджанские военные на границе с Арменией. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Армия Азербайджана начиная со вторника взяла под контроль более 90 боевых позиций армянских вооруженных формирований, заявил представитель азербайджанского минобороны Анар Эйвазов.
Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское военное ведомство сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе. Условиями этого перемирия были обозначены, в частности, разоружение и расформирование армянских незаконных формирований в регионе.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Вчера, 16:52
"На данный момент (12.00 мск – ред.) вооруженные силы Азербайджана сумели взять под контроль более 90 стратегически важных боевых позиций армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе... В качестве трофеев было захвачено еще семь транспортных средств, четыре миномета, один танк и две БМП", - сказал Эйвазов.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
Российские миротворцы - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
МО Азербайджана: вывод ВС Армении из Карабаха координируют миротворцы
12:19
 
В миреАзербайджанАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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