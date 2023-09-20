https://ria.ru/20230920/karabakh-1897504946.html

Азербайджан заявил о взятии под контроль более 90 боевых позиций Армении

Азербайджан заявил о взятии под контроль более 90 боевых позиций Армении - РИА Новости, 20.09.2023

Азербайджан заявил о взятии под контроль более 90 боевых позиций Армении

Армия Азербайджана начиная со вторника взяла под контроль более 90 боевых позиций армянских вооруженных формирований, заявил представитель азербайджанского... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:24

2023-09-20T12:24

2023-09-20T12:51

в мире

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Армия Азербайджана начиная со вторника взяла под контроль более 90 боевых позиций армянских вооруженных формирований, заявил представитель азербайджанского минобороны Анар Эйвазов.Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское военное ведомство сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе. Условиями этого перемирия были обозначены, в частности, разоружение и расформирование армянских незаконных формирований в регионе."На данный момент (12.00 мск – ред.) вооруженные силы Азербайджана сумели взять под контроль более 90 стратегически важных боевых позиций армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе... В качестве трофеев было захвачено еще семь транспортных средств, четыре миномета, один танк и две БМП", - сказал Эйвазов.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897503565.html

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в мире, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе