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Путин достигнет цели. В США заговорили о "вынужденной" капитуляции Украины
Путин достигнет цели. В США заговорили о "вынужденной" капитуляции Украины - РИА Новости, 20.09.2023
Путин достигнет цели. В США заговорили о "вынужденной" капитуляции Украины
Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при втором президентстве Джо Байдена или Дональда Трампа. К такому мнению пришел обозреватель Hill Джозеф Боско. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T03:30
2023-09-20T03:30
2023-09-20T08:44
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при втором президентстве Джо Байдена или Дональда Трампа. К такому мнению пришел обозреватель Hill Джозеф Боско."Даже если Байден останется на своем посту, Путин, похоже, уверен, что достигнет своей геостратегической цели. Потому что, если отбросить бахвальство, заявленная стратегия Трампа — это, по сути, политика, которой администрация Байдена уже следует", — написал он.В качестве одного из аргументов журналист привел отказ президента США предоставить Украине некоторые виды оружия. Кроме того, существует вариант, при котором Байден "мог бы сдаться" под давлением республиканцев и части демократов, отметил Боско."Они (украинцы. — Прим. ред.) должны смириться с вероятностью вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена", — резюмировал автор статьи.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, джо байден, дональд трамп, нато, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, Владимир Путин
Путин достигнет цели. В США заговорили о "вынужденной" капитуляции Украины
Hill: Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при Байдене или Трампе