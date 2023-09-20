https://ria.ru/20230920/kapitulyatsiya-1897428975.html

Путин достигнет цели. В США заговорили о "вынужденной" капитуляции Украины

Путин достигнет цели. В США заговорили о "вынужденной" капитуляции Украины - РИА Новости, 20.09.2023

Путин достигнет цели. В США заговорили о "вынужденной" капитуляции Украины

Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при втором президентстве Джо Байдена или Дональда Трампа. К такому мнению пришел обозреватель Hill Джозеф Боско. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T03:30

2023-09-20T03:30

2023-09-20T08:44

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при втором президентстве Джо Байдена или Дональда Трампа. К такому мнению пришел обозреватель Hill Джозеф Боско."Даже если Байден останется на своем посту, Путин, похоже, уверен, что достигнет своей геостратегической цели. Потому что, если отбросить бахвальство, заявленная стратегия Трампа — это, по сути, политика, которой администрация Байдена уже следует", — написал он.В качестве одного из аргументов журналист привел отказ президента США предоставить Украине некоторые виды оружия. Кроме того, существует вариант, при котором Байден "мог бы сдаться" под давлением республиканцев и части демократов, отметил Боско."Они (украинцы. — Прим. ред.) должны смириться с вероятностью вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена", — резюмировал автор статьи.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230920/koshmar-1897424811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, россия, джо байден, дональд трамп, нато, владимир путин