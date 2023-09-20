https://ria.ru/20230920/initsiativa-1897627919.html

Гутерреш призвал возобновить действие черноморской инициативы

Гутерреш призвал возобновить действие черноморской инициативы - РИА Новости, 20.09.2023

Гутерреш призвал возобновить действие черноморской инициативы

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал возобновить действие "черноморской инициативы" так, чтобы не было угрозы ее повторного прерывания, попросил все страны... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:39

2023-09-20T18:39

2023-09-20T18:51

в мире

россия

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турция

антониу гутерреш

владимир путин

оон

зерновая сделка

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ООН, 20 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал возобновить действие "черноморской инициативы" так, чтобы не было угрозы ее повторного прерывания, попросил все страны помочь этому. "Мы продолжаем сотрудничать со всеми сторонами, стремясь обеспечить безопасный и надежный экспорт зерна и удобрений из России и с Украины. Он должен быть поставлен на устойчивую основу. Очередной угрозы его прерывания быть не должно", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. "Я благодарен правительству Турции за его вклад и призываю все государства-члены поддержать наши усилия", - добавил генсек. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

россия

украина

турция

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в мире, россия, украина, турция, антониу гутерреш, владимир путин, оон, зерновая сделка