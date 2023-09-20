https://ria.ru/20230920/initsiativa-1897627919.html
Гутерреш призвал возобновить действие черноморской инициативы
Гутерреш призвал возобновить действие черноморской инициативы - РИА Новости, 20.09.2023
Гутерреш призвал возобновить действие черноморской инициативы
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал возобновить действие "черноморской инициативы" так, чтобы не было угрозы ее повторного прерывания, попросил все страны... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:39
2023-09-20T18:39
2023-09-20T18:51
в мире
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антониу гутерреш
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оон
зерновая сделка
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал возобновить действие "черноморской инициативы" так, чтобы не было угрозы ее повторного прерывания, попросил все страны помочь этому. "Мы продолжаем сотрудничать со всеми сторонами, стремясь обеспечить безопасный и надежный экспорт зерна и удобрений из России и с Украины. Он должен быть поставлен на устойчивую основу. Очередной угрозы его прерывания быть не должно", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. "Я благодарен правительству Турции за его вклад и призываю все государства-члены поддержать наши усилия", - добавил генсек. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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в мире, россия, украина, турция, антониу гутерреш, владимир путин, оон, зерновая сделка
В мире, Россия, Украина, Турция, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка
Гутерреш призвал возобновить действие черноморской инициативы
Гутерреш призвал возобновить черноморскую инициативу без угрозы ее прерывания