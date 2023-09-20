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Больницы Подмосковья получили 29 новых аппаратов для наркоза с начала года
Больницы Подмосковья получили 29 новых аппаратов для наркоза с начала года - РИА Новости, 20.09.2023
Больницы Подмосковья получили 29 новых аппаратов для наркоза с начала года
Для 12 подмосковных больниц в 2023 году закупили 29 новых аппаратов для наркоза стоимостью почти в 90 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:19
2023-09-20T18:19
2023-09-20T18:19
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Для 12 подмосковных больниц в 2023 году закупили 29 новых аппаратов для наркоза стоимостью почти в 90 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова, это оборудование критически необходимо при проведении операций и ряда хирургических процедур. Поэтому до конца года в подмосковные больницы поступит еще 12 наркозно-дыхательных аппаратов."Аппарат полностью справляется со своей задачей: он протезирует функцию внешнего дыхания во время проведения анестезии", – отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Сергиево-Посадской районной больницы Владимир Иптышев.
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