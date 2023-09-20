Рейтинг@Mail.ru
Больницы Подмосковья получили 29 новых аппаратов для наркоза с начала года - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:19 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/apparaty-1897622562.html
Больницы Подмосковья получили 29 новых аппаратов для наркоза с начала года
Больницы Подмосковья получили 29 новых аппаратов для наркоза с начала года - РИА Новости, 20.09.2023
Больницы Подмосковья получили 29 новых аппаратов для наркоза с начала года
Для 12 подмосковных больниц в 2023 году закупили 29 новых аппаратов для наркоза стоимостью почти в 90 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:19
2023-09-20T18:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897620694_0:0:3438:1933_1920x0_80_0_0_954a3cfb4ee39b7793d321f56a6b135b.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Для 12 подмосковных больниц в 2023 году закупили 29 новых аппаратов для наркоза стоимостью почти в 90 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова, это оборудование критически необходимо при проведении операций и ряда хирургических процедур. Поэтому до конца года в подмосковные больницы поступит еще 12 наркозно-дыхательных аппаратов."Аппарат полностью справляется со своей задачей: он протезирует функцию внешнего дыхания во время проведения анестезии", – отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Сергиево-Посадской районной больницы Владимир Иптышев.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897620694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_373ade179c0af3c2eeb031152062b43e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Больницы Подмосковья получили 29 новых аппаратов для наркоза с начала года

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНаркозно-дыхательные аппараты
Наркозно-дыхательные аппараты - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Для 12 подмосковных больниц в 2023 году закупили 29 новых аппаратов для наркоза стоимостью почти в 90 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
Как рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова, это оборудование критически необходимо при проведении операций и ряда хирургических процедур. Поэтому до конца года в подмосковные больницы поступит еще 12 наркозно-дыхательных аппаратов.
"Аппарат полностью справляется со своей задачей: он протезирует функцию внешнего дыхания во время проведения анестезии", – отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Сергиево-Посадской районной больницы Владимир Иптышев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала