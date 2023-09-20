https://ria.ru/20230920/aliev-1897648948.html

Позиция Еревана по Карабаху дает надежду на мир в Карабахе, заявил Алиев

Позиция Еревана по Карабаху дает надежду на мир в Карабахе, заявил Алиев - РИА Новости, 20.09.2023

Позиция Еревана по Карабаху дает надежду на мир в Карабахе, заявил Алиев

Позиция руководства Армении по ситуации в Карабахе дает надежду на заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном, заявил в среду президент Азербайджана... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:18

2023-09-20T20:18

2023-09-20T20:18

в мире

ереван

азербайджан

армения

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Позиция руководства Армении по ситуации в Карабахе дает надежду на заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном, заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Продемонстрированная Ереваном вчера и сегодня позиция дает надежду на то, что не так уж далек день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними проблемы, подпишут мирный договор, а три страны Закавказья начнут сотрудничать в трехстороннем формате", - заявил Алиев в обращении к нации. Алиев подчеркнул, что Баку не приемлет от кого-либо языка диктата и ультиматумов. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230920/karabakh-1897624302.html

ереван

азербайджан

армения

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в мире, ереван, азербайджан, армения, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе