https://ria.ru/20230919/zaksobranie-1897259915.html

Депутаты заксобрания Ростовской области избрали председателя парламента

Депутаты заксобрания Ростовской области избрали председателя парламента - РИА Новости, 19.09.2023

Депутаты заксобрания Ростовской области избрали председателя парламента

Депутаты законодательного собрания Ростовской области седьмого созыва на своем первом заседании во вторник избрали председателем областного парламента... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:00

2023-09-19T15:00

2023-09-19T15:00

ростовская область

единая россия

кпрф

лдпр

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области седьмого созыва на своем первом заседании во вторник избрали председателем областного парламента Александра Ищенко, возглавлявшего законодательное собрание региона последние семь лет, передает корреспондент РИА Новости. По итогам выборов 8-10 сентября текущего года в законодательное собрание Ростовской области вошли представители четырех политических партий: "Единой России" (54 мандата), по два мандата получили КПРФ и ЛДПР, одно место в парламенте занял кандидат партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Еще один мандат получил кандидат, участвовавший в выборах в порядке самовыдвижения. На пост председателя областного парламента своих кандидатов выдвинули фракции ЕР - Алесандра Ищенко и КПРФ - Алексея Мисана. Большинством голосов (57) Ищенко был избран председателем законодательного собрания области. "Депутатский корпус нового созыва обновился почти на 60 процентов. Рассчитываю, что мы сможем сохранить преемственность, предлагая новые подходы и свежие решения. Уверен, что седьмой созыв оправдает доверие избирателей и сделает все возможное для благополучия граждан и Донского края", - сказал Ищенко. Он добавил, что основными задачами в работе областного парламента станут сохранение социально-политической и экономической стабильности региона, работа по защите прав и благополучия сограждан.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единая россия, кпрф, лдпр, александр ищенко