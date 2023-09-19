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Избранный губернатор Ивановской области Воскресенский вступил в должность - РИА Новости, 19.09.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
15:54 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/voskresenskiy-1897278313.html
Избранный губернатор Ивановской области Воскресенский вступил в должность
Избранный губернатор Ивановской области Воскресенский вступил в должность - РИА Новости, 19.09.2023
Избранный губернатор Ивановской области Воскресенский вступил в должность
Торжественная церемония вступления Станислава Воскресенского в должность губернатора Ивановской области прошла во вторник в Иваново. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:54
2023-09-19T15:54
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 19 сен - РИА Новости. Торжественная церемония вступления Станислава Воскресенского в должность губернатора Ивановской области прошла во вторник в Иваново. Голосование на выборах губернатора в Ивановской области проходило с 8 по 10 сентября. Наибольшее число голосов получил действующий глава региона Воскресенский ("Единая Россия"), которого поддержали 82,49% избирателей. Церемония инаугурации проходила в Центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис". Воскресенский поблагодарил жителей региона, которые голосовали за него. "Все эти годы я опирался на вас и на вашу поддержку… Благополучие и достаток в каждой семье нашего региона зависит от того, насколько слаженно и сосредоточенно будут работать все ветви власти без исключения. Насколько активны и неравнодушны будут жители Ивановской области. Опираясь на вашу поддержку, я буду делать все возможное, чтобы перемены к лучшему в нашем регионе продолжались, а Ивановская область становилась такой, где хочется жить, работать и творить", - сказал губернатор. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, общественные деятели, руководители и работники предприятий региона, почетные граждане Ивановской области, депутаты и сенаторы, руководители правоохранительных и силовых ведомств, главы религиозных конфессий, главы органов местного самоуправления, ректоры вузов. Воскресенский будет работать губернатором Ивановской области второй срок. Он был назначен врио главы региона 10 октября 2017 года, 9 сентября 2018 года он победил на выборах губернатора (баллотировался от партии "Единая Россия").
https://ria.ru/20230906/ivanovskayaoblast-1893119314.html
https://ria.ru/20230902/osveschenie-1893860857.html
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иваново, станислав воскресенский
Ивановская область, Иваново, Станислав Воскресенский

Избранный губернатор Ивановской области Воскресенский вступил в должность

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиТоржественная церемония вступления Станислава Воскресенского в должность губернатора Ивановской области в Иваново
Торжественная церемония вступления Станислава Воскресенского в должность губернатора Ивановской области в Иваново - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Торжественная церемония вступления Станислава Воскресенского в должность губернатора Ивановской области в Иваново
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 19 сен - РИА Новости. Торжественная церемония вступления Станислава Воскресенского в должность губернатора Ивановской области прошла во вторник в Иваново.
Голосование на выборах губернатора в Ивановской области проходило с 8 по 10 сентября. Наибольшее число голосов получил действующий глава региона Воскресенский ("Единая Россия"), которого поддержали 82,49% избирателей.
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Церемония инаугурации проходила в Центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис".
Воскресенский поблагодарил жителей региона, которые голосовали за него.
"Все эти годы я опирался на вас и на вашу поддержку… Благополучие и достаток в каждой семье нашего региона зависит от того, насколько слаженно и сосредоточенно будут работать все ветви власти без исключения. Насколько активны и неравнодушны будут жители Ивановской области. Опираясь на вашу поддержку, я буду делать все возможное, чтобы перемены к лучшему в нашем регионе продолжались, а Ивановская область становилась такой, где хочется жить, работать и творить", - сказал губернатор.
В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, общественные деятели, руководители и работники предприятий региона, почетные граждане Ивановской области, депутаты и сенаторы, руководители правоохранительных и силовых ведомств, главы религиозных конфессий, главы органов местного самоуправления, ректоры вузов.
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Воскресенский будет работать губернатором Ивановской области второй срок. Он был назначен врио главы региона 10 октября 2017 года, 9 сентября 2018 года он победил на выборах губернатора (баллотировался от партии "Единая Россия").
 
Ивановская областьИвановоСтанислав Воскресенский
 
 
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