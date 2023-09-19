https://ria.ru/20230919/turizm-1897348008.html

Международный туризм продолжает восстанавливаться после пандемии

Международный туризм продолжает восстанавливаться после пандемии - РИА Новости, 19.09.2023

Международный туризм продолжает восстанавливаться после пандемии

Международный туризм продолжает восстанавливаться после пандемии, в период с января по июль количество путешествий в мире достигло 84 процента от уровня 2019... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:48

2023-09-19T18:48

2023-09-19T18:48

туризм

новости - туризм

ближний восток

всемирная туристская организация

европа

африка

оон

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Международный туризм продолжает восстанавливаться после пандемии, в период с января по июль количество путешествий в мире достигло 84 процента от уровня 2019 года, сообщает RTN со ссылкой на данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).С января по июль 700 миллионов туристов путешествовали по всему миру, это на 43 процента больше, чем за те же месяцы 2022-го. Июль был самым загруженным месяцем: зафиксировано 145 миллионов турпоездок, что составляет около 20 процентов от их общего числа за семь месяцев.Ближний Восток стал единственным регионом, где число прибывших путешественников превысило показатели допандемийного периода – на 20 процентов по сравнению с 2019 годом.Турпоток в Европу составил 91 процент, в Африку – 92 процента, Америку – 87 процентов от показателей 2019 года. Ожидается, что международный туризм до конца 2023 года достигнет 80-95 процентов от допандемийного уровня.

https://ria.ru/20230919/venesuela-1897268925.html

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новости - туризм, ближний восток, всемирная туристская организация, европа, африка, оон