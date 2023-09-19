https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897260534.html

Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова

Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова - РИА Новости, 19.09.2023

Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова

Жители Башкирии отправили в зону спецоперации почти 30 внедорожников, мотоциклы, передвижные бани, стройматериалы и дрова, сообщили в госкомитете региона по ЧС. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:02

2023-09-19T15:02

2023-09-19T15:02

надежные люди

красный луч

луганская народная республика

уфа

ульяновский автомобильный завод (уаз)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897254055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d5d5ffd5ba2e4c31b4a7f9dc3fc73b1.jpg

УФА, 19 сен - РИА Новости. Жители Башкирии отправили в зону спецоперации почти 30 внедорожников, мотоциклы, передвижные бани, стройматериалы и дрова, сообщили в госкомитете региона по ЧС. В ведомстве уточнили, что из Уфы отправили 94-й по счёту гумконвой для военнослужащих и жителей города Красный Луч Луганской Народной Республики. В формировании груза приняли участие 11 муниципалитетов республики, а также региональные минлесхоз, минобразования, госкомитет республики по ЧС, различные промышленные предприятия, общественные организации республики и простые жители. "Доставили 28 автомобилей повышенной проходимости, мобильные бани, 5 мотоциклов, 157 кубометров пиломатериалов, 64 кубометров дров, генераторы, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, бензопилы, электрооборудование, маскировочные сети, строительные материалы, сетку "рабица", шанцевый инструмент, автозапчасти, продукты питания, питьевую воду, одежду, средства личной гигиены, медикаменты и посылки от родственников",- говорится в сообщении. Отмечается, что гуманитарный груз получат военнослужащие 11 воинских частей. По данным госкомитета, министерство образования и науки республики направило для 27 школ ЛНР учебники, книги, наглядные пособия, методическую литературу, оборудование, спортинвентарь, оргтехнику. Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона для одной из школ города Красный Луч направило насос для котельной. Госкомитет республики по ЧС по заявкам командиров воинских частей приобрел за счёт бюджета региона дорогостоящее высокотехнологичное оборудование и предметы гигиены. А сотрудники госкомитета и его подведомственных учреждений на собранные ими средства приобрели автомобиль УАЗ-"буханка", оборудованный для перевозки раненых.

https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897253512.html

красный луч

луганская народная республика

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красный луч, луганская народная республика, уфа, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество