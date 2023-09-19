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Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова - РИА Новости, 19.09.2023
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15:02 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897260534.html
Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова
Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова - РИА Новости, 19.09.2023
Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова
Жители Башкирии отправили в зону спецоперации почти 30 внедорожников, мотоциклы, передвижные бани, стройматериалы и дрова, сообщили в госкомитете региона по ЧС. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:02
2023-09-19T15:02
надежные люди
красный луч
луганская народная республика
уфа
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общество
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УФА, 19 сен - РИА Новости. Жители Башкирии отправили в зону спецоперации почти 30 внедорожников, мотоциклы, передвижные бани, стройматериалы и дрова, сообщили в госкомитете региона по ЧС. В ведомстве уточнили, что из Уфы отправили 94-й по счёту гумконвой для военнослужащих и жителей города Красный Луч Луганской Народной Республики. В формировании груза приняли участие 11 муниципалитетов республики, а также региональные минлесхоз, минобразования, госкомитет республики по ЧС, различные промышленные предприятия, общественные организации республики и простые жители. "Доставили 28 автомобилей повышенной проходимости, мобильные бани, 5 мотоциклов, 157 кубометров пиломатериалов, 64 кубометров дров, генераторы, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, бензопилы, электрооборудование, маскировочные сети, строительные материалы, сетку "рабица", шанцевый инструмент, автозапчасти, продукты питания, питьевую воду, одежду, средства личной гигиены, медикаменты и посылки от родственников",- говорится в сообщении. Отмечается, что гуманитарный груз получат военнослужащие 11 воинских частей. По данным госкомитета, министерство образования и науки республики направило для 27 школ ЛНР учебники, книги, наглядные пособия, методическую литературу, оборудование, спортинвентарь, оргтехнику. Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона для одной из школ города Красный Луч направило насос для котельной. Госкомитет республики по ЧС по заявкам командиров воинских частей приобрел за счёт бюджета региона дорогостоящее высокотехнологичное оборудование и предметы гигиены. А сотрудники госкомитета и его подведомственных учреждений на собранные ими средства приобрели автомобиль УАЗ-"буханка", оборудованный для перевозки раненых.
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897253512.html
красный луч
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уфа
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5
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красный луч, луганская народная республика, уфа, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество
Надежные люди, Красный Луч, Луганская Народная Республика, Уфа, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общество
Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова

Жители Башкирии отправили в зону СВО 28 внедорожников, бани, мотоциклы и дрова

© Фото предоставлено РИА Новости пресс-службой госкомитета Башкирии по ЧСЖители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова
Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова
© Фото предоставлено РИА Новости пресс-службой госкомитета Башкирии по ЧС
Читать ria.ru в
УФА, 19 сен - РИА Новости. Жители Башкирии отправили в зону спецоперации почти 30 внедорожников, мотоциклы, передвижные бани, стройматериалы и дрова, сообщили в госкомитете региона по ЧС.
В ведомстве уточнили, что из Уфы отправили 94-й по счёту гумконвой для военнослужащих и жителей города Красный Луч Луганской Народной Республики. В формировании груза приняли участие 11 муниципалитетов республики, а также региональные минлесхоз, минобразования, госкомитет республики по ЧС, различные промышленные предприятия, общественные организации республики и простые жители.
© Фото предоставлено РИА Новости пресс-службой госкомитета Башкирии по ЧСЖители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова
Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова
Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова
© Фото предоставлено РИА Новости пресс-службой госкомитета Башкирии по ЧС
1 из 2
© Фото предоставлено РИА Новости пресс-службой госкомитета Башкирии по ЧСЖители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова
Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова
Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова
© Фото предоставлено РИА Новости пресс-службой госкомитета Башкирии по ЧС
2 из 2
Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова
© Фото предоставлено РИА Новости пресс-службой госкомитета Башкирии по ЧС
1 из 2
Жители Башкирии отправили в зону СВО внедорожники, бани, мотоциклы и дрова
© Фото предоставлено РИА Новости пресс-службой госкомитета Башкирии по ЧС
2 из 2
"Доставили 28 автомобилей повышенной проходимости, мобильные бани, 5 мотоциклов, 157 кубометров пиломатериалов, 64 кубометров дров, генераторы, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, бензопилы, электрооборудование, маскировочные сети, строительные материалы, сетку "рабица", шанцевый инструмент, автозапчасти, продукты питания, питьевую воду, одежду, средства личной гигиены, медикаменты и посылки от родственников",- говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарный груз получат военнослужащие 11 воинских частей.
По данным госкомитета, министерство образования и науки республики направило для 27 школ ЛНР учебники, книги, наглядные пособия, методическую литературу, оборудование, спортинвентарь, оргтехнику. Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона для одной из школ города Красный Луч направило насос для котельной. Госкомитет республики по ЧС по заявкам командиров воинских частей приобрел за счёт бюджета региона дорогостоящее высокотехнологичное оборудование и предметы гигиены. А сотрудники госкомитета и его подведомственных учреждений на собранные ими средства приобрели автомобиль УАЗ-"буханка", оборудованный для перевозки раненых.
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Надежные людиКрасный ЛучЛуганская Народная РеспубликаУфаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Общество
 
 
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