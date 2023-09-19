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Киев потерял до 225 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 19.09.2023 (обновлено: 14:39 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897250239.html
Киев потерял до 225 военных на Донецком направлении
Киев потерял до 225 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 19.09.2023
Киев потерял до 225 военных на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении около 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:31
2023-09-19T14:39
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
в мире
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении около 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки вместе с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Майорска и Каменки (ДНР)."Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, В мире
Киев потерял до 225 военных на Донецком направлении

МО РФ: Киев потерял до 225 военных и технику на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении около 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки вместе с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Майорска и Каменки (ДНР).
"Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 сентября, 15:46
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаВ мире
 
 
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