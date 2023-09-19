https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897250239.html
Киев потерял до 225 военных на Донецком направлении
Киев потерял до 225 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 19.09.2023
Киев потерял до 225 военных на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении около 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:31
2023-09-19T14:31
2023-09-19T14:39
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ea458684a2b4e0976d3de34110292ba5.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении около 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки вместе с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Майорска и Каменки (ДНР)."Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b475418752ffade3545a8f647d1e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, В мире
Киев потерял до 225 военных на Донецком направлении
МО РФ: Киев потерял до 225 военных и технику на Донецком направлении