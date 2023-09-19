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Киев потерял до 225 военных на Донецком направлении

Киев потерял до 225 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 19.09.2023

Киев потерял до 225 военных на Донецком направлении

Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении около 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:31

2023-09-19T14:31

2023-09-19T14:39

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении около 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки вместе с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Майорска и Каменки (ДНР)."Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, в мире