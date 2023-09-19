https://ria.ru/20230919/siyanie-1897151241.html
В Ленинградской области заметили северное сияние
В Ленинградской области заметили северное сияние - РИА Новости, 19.09.2023
В Ленинградской области заметили северное сияние
Северное сияние наблюдалось в небе над Ломоносовским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:21
2023-09-19T11:21
2023-09-19T11:21
общество
ленинградская область
ломоносовский район
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Северное сияние наблюдалось в небе над Ломоносовским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. "Это не Мурманск, а Лебяжье, Ленинградская область. За полярным кругом, чтобы увидеть северное сияние - достаточно темного времени суток и безоблачного неба. У нас солнечный ветер проявляется светом гораздо реже, но прошедшей ночью свечение видели в Ломоносовском районе", - написал он. Дрозденко также опубликовал фото северного сияния.
https://ria.ru/20230423/siyanie-1867239021.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинградская область, ломоносовский район, александр дрозденко
Общество, Ленинградская область, Ломоносовский район, Александр Дрозденко
В Ленинградской области заметили северное сияние
Дрозденко сообщил о северном сиянии над одним из районов Ленинградской области