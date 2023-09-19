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В Ленинградской области заметили северное сияние - РИА Новости, 19.09.2023
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11:21 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/siyanie-1897151241.html
В Ленинградской области заметили северное сияние
В Ленинградской области заметили северное сияние - РИА Новости, 19.09.2023
В Ленинградской области заметили северное сияние
Северное сияние наблюдалось в небе над Ломоносовским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:21
2023-09-19T11:21
общество
ленинградская область
ломоносовский район
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Северное сияние наблюдалось в небе над Ломоносовским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. "Это не Мурманск, а Лебяжье, Ленинградская область. За полярным кругом, чтобы увидеть северное сияние - достаточно темного времени суток и безоблачного неба. У нас солнечный ветер проявляется светом гораздо реже, но прошедшей ночью свечение видели в Ломоносовском районе", - написал он. Дрозденко также опубликовал фото северного сияния.
https://ria.ru/20230423/siyanie-1867239021.html
ленинградская область
ломоносовский район
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общество, ленинградская область, ломоносовский район, александр дрозденко
Общество, Ленинградская область, Ломоносовский район, Александр Дрозденко
В Ленинградской области заметили северное сияние

Дрозденко сообщил о северном сиянии над одним из районов Ленинградской области

© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской областиСеверное сияние в Ломоносовском районе Ленобласти
Северное сияние в Ломоносовском районе Ленобласти - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
Северное сияние в Ломоносовском районе Ленобласти
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Северное сияние наблюдалось в небе над Ломоносовским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
"Это не Мурманск, а Лебяжье, Ленинградская область. За полярным кругом, чтобы увидеть северное сияние - достаточно темного времени суток и безоблачного неба. У нас солнечный ветер проявляется светом гораздо реже, но прошедшей ночью свечение видели в Ломоносовском районе", - написал он. Дрозденко также опубликовал фото северного сияния.
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
В небе над Москвой появилось северное сияние
23 апреля, 23:59
 
ОбществоЛенинградская областьЛомоносовский районАлександр Дрозденко
 
 
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