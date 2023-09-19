https://ria.ru/20230919/siyanie-1897151241.html

В Ленинградской области заметили северное сияние

В Ленинградской области заметили северное сияние - РИА Новости, 19.09.2023

В Ленинградской области заметили северное сияние

Северное сияние наблюдалось в небе над Ломоносовским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:21

2023-09-19T11:21

2023-09-19T11:21

общество

ленинградская область

ломоносовский район

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Северное сияние наблюдалось в небе над Ломоносовским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. "Это не Мурманск, а Лебяжье, Ленинградская область. За полярным кругом, чтобы увидеть северное сияние - достаточно темного времени суток и безоблачного неба. У нас солнечный ветер проявляется светом гораздо реже, но прошедшей ночью свечение видели в Ломоносовском районе", - написал он. Дрозденко также опубликовал фото северного сияния.

https://ria.ru/20230423/siyanie-1867239021.html

ленинградская область

ломоносовский район

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Кирилл Волков

общество, ленинградская область, ломоносовский район, александр дрозденко