https://ria.ru/20230919/roskomnadzor-1897108421.html

РКН может ограничить доступ к сайтам с информацией об обходе блокировок

РКН может ограничить доступ к сайтам с информацией об обходе блокировок - РИА Новости, 19.09.2023

РКН может ограничить доступ к сайтам с информацией об обходе блокировок

Роскомнадзор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок, регулятор разработал соответствующие критерии для блокировки... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T01:20

2023-09-19T01:20

2023-09-19T01:20

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскомнадзор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок, регулятор разработал соответствующие критерии для блокировки таких сайтов, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Критерии оценки материалов и (или) информации дополнить пунктом 4 (1) следующего содержания: "4 (1). Критериями оценки информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ, являются: наличие информации, содержащей описание действий, позволяющих получить доступ к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ", - говорится в документе. Всего в данном пункте указано семь критериев, которыми может дополниться РКН от 27 февраля 2022 года №25, - в нем перечисляются критерии для внесения тех или иных материалов в интернете в Единый реестр запрещенной информации. Уточняется, что проект не применяться к "научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации". Уточняется, что приказ "вступает в силу с 1 марта 2024 года и действует ‎до 1 сентября 2029 года".

https://ria.ru/20230913/markirovka-1896148209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)