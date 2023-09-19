https://ria.ru/20230919/roskomnadzor-1897108421.html
РКН может ограничить доступ к сайтам с информацией об обходе блокировок
РКН может ограничить доступ к сайтам с информацией об обходе блокировок - РИА Новости, 19.09.2023
РКН может ограничить доступ к сайтам с информацией об обходе блокировок
Роскомнадзор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок, регулятор разработал соответствующие критерии для блокировки... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T01:20
2023-09-19T01:20
2023-09-19T01:20
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскомнадзор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок, регулятор разработал соответствующие критерии для блокировки таких сайтов, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Критерии оценки материалов и (или) информации дополнить пунктом 4 (1) следующего содержания: "4 (1). Критериями оценки информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ, являются: наличие информации, содержащей описание действий, позволяющих получить доступ к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ", - говорится в документе. Всего в данном пункте указано семь критериев, которыми может дополниться РКН от 27 февраля 2022 года №25, - в нем перечисляются критерии для внесения тех или иных материалов в интернете в Единый реестр запрещенной информации. Уточняется, что проект не применяться к "научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации". Уточняется, что приказ "вступает в силу с 1 марта 2024 года и действует до 1 сентября 2029 года".
https://ria.ru/20230913/markirovka-1896148209.html
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН может ограничить доступ к сайтам с информацией об обходе блокировок
РКН 1 марта может ограничить доступ к сайтам с информацией об обходе блокировок
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскомнадзор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок, регулятор разработал соответствующие критерии для блокировки таких сайтов, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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"Критерии оценки материалов и (или) информации дополнить пунктом 4 (1) следующего содержания: "4 (1). Критериями оценки информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ, являются: наличие информации, содержащей описание действий, позволяющих получить доступ к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ", - говорится в документе.
Всего в данном пункте указано семь критериев, которыми может дополниться РКН от 27 февраля 2022 года №25, - в нем перечисляются критерии для внесения тех или иных материалов в интернете в Единый реестр запрещенной информации.
Уточняется, что проект не применяться к "научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации".
Уточняется, что приказ "вступает в силу с 1 марта 2024 года и действует до 1 сентября 2029 года".
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