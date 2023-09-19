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Глава МИД Белоруссии выразил поддержку Инициативе глобального развития - РИА Новости, 19.09.2023
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23:06 19.09.2023 (обновлено: 23:25 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/razvitie-1897411131.html
Глава МИД Белоруссии выразил поддержку Инициативе глобального развития
Глава МИД Белоруссии выразил поддержку Инициативе глобального развития - РИА Новости, 19.09.2023
Глава МИД Белоруссии выразил поддержку Инициативе глобального развития
Выдвинутая Китаем Инициатива глобального развития будет способствовать становлению многополярного мира и достижению целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, заявил РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:06
2023-09-19T23:25
китай
белоруссия
нью-йорк (город)
си цзиньпин
сергей алейник
оон
в мире
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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Выдвинутая Китаем Инициатива глобального развития будет способствовать становлению многополярного мира и достижению целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Глава белорусского внешнеполитического ведомства во вторник выступил в Нью-Йорке на мероприятии высокого уровня по тематике Инициативы глобального развития. "Уверены, что Инициатива глобального развития будет способствовать дальнейшему достижению Целей устойчивого развития, становлению многополярного мира и поможет устранить использование незаконных односторонних принудительных мер, которые серьезно препятствуют искоренению бедности, обеспечению продовольственной безопасности и затрагивают многие другие направления в рамках ЦУР", - цитирует выступление Алейника пресс-служба МИД Белоруссии. Дипломат констатировал, что в условиях нынешней глобальной турбулентности Китай демонстрирует образцовое глобальное лидерство, оказывая поддержку нуждающимся странам, чтобы помочь им реализовать ЦУР в полном объеме и в срок. "Это великое видение великой державы. Именно так мы в Беларуси оцениваем глобальную инициативу развития Китая, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином два года назад", - сказал министр. Он напомнил, что Белоруссия приветствовала запуск глобальной инициативы развития в 2021 году и сразу же к ней присоединилась.
https://ria.ru/20230919/rech-1897409502.html
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китай, белоруссия, нью-йорк (город), си цзиньпин, сергей алейник, оон, в мире
Китай, Белоруссия, Нью-Йорк (город), Си Цзиньпин, Сергей Алейник, ООН, В мире
Глава МИД Белоруссии выразил поддержку Инициативе глобального развития

Глава МИД Белоруссии Алейник поддержал китайскую Инициативу глобального развития

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Выдвинутая Китаем Инициатива глобального развития будет способствовать становлению многополярного мира и достижению целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства во вторник выступил в Нью-Йорке на мероприятии высокого уровня по тематике Инициативы глобального развития.
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"Уверены, что Инициатива глобального развития будет способствовать дальнейшему достижению Целей устойчивого развития, становлению многополярного мира и поможет устранить использование незаконных односторонних принудительных мер, которые серьезно препятствуют искоренению бедности, обеспечению продовольственной безопасности и затрагивают многие другие направления в рамках ЦУР", - цитирует выступление Алейника пресс-служба МИД Белоруссии.
Дипломат констатировал, что в условиях нынешней глобальной турбулентности Китай демонстрирует образцовое глобальное лидерство, оказывая поддержку нуждающимся странам, чтобы помочь им реализовать ЦУР в полном объеме и в срок. "Это великое видение великой державы. Именно так мы в Беларуси оцениваем глобальную инициативу развития Китая, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином два года назад", - сказал министр.
Он напомнил, что Белоруссия приветствовала запуск глобальной инициативы развития в 2021 году и сразу же к ней присоединилась.
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