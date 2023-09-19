https://ria.ru/20230919/razvitie-1897411131.html

Глава МИД Белоруссии выразил поддержку Инициативе глобального развития

Глава МИД Белоруссии выразил поддержку Инициативе глобального развития - РИА Новости, 19.09.2023

Глава МИД Белоруссии выразил поддержку Инициативе глобального развития

Выдвинутая Китаем Инициатива глобального развития будет способствовать становлению многополярного мира и достижению целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, заявил РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T23:06

2023-09-19T23:06

2023-09-19T23:25

китай

белоруссия

нью-йорк (город)

си цзиньпин

сергей алейник

оон

в мире

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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Выдвинутая Китаем Инициатива глобального развития будет способствовать становлению многополярного мира и достижению целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Глава белорусского внешнеполитического ведомства во вторник выступил в Нью-Йорке на мероприятии высокого уровня по тематике Инициативы глобального развития. "Уверены, что Инициатива глобального развития будет способствовать дальнейшему достижению Целей устойчивого развития, становлению многополярного мира и поможет устранить использование незаконных односторонних принудительных мер, которые серьезно препятствуют искоренению бедности, обеспечению продовольственной безопасности и затрагивают многие другие направления в рамках ЦУР", - цитирует выступление Алейника пресс-служба МИД Белоруссии. Дипломат констатировал, что в условиях нынешней глобальной турбулентности Китай демонстрирует образцовое глобальное лидерство, оказывая поддержку нуждающимся странам, чтобы помочь им реализовать ЦУР в полном объеме и в срок. "Это великое видение великой державы. Именно так мы в Беларуси оцениваем глобальную инициативу развития Китая, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином два года назад", - сказал министр. Он напомнил, что Белоруссия приветствовала запуск глобальной инициативы развития в 2021 году и сразу же к ней присоединилась.

https://ria.ru/20230919/rech-1897409502.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230919/peregovory-1897368799.html

китай

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китай, белоруссия, нью-йорк (город), си цзиньпин, сергей алейник, оон, в мире