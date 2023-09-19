Глава МИД Белоруссии выразил поддержку Инициативе глобального развития
Глава МИД Белоруссии Алейник поддержал китайскую Инициативу глобального развития
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Выдвинутая Китаем Инициатива глобального развития будет способствовать становлению многополярного мира и достижению целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства во вторник выступил в Нью-Йорке на мероприятии высокого уровня по тематике Инициативы глобального развития.
"Уверены, что Инициатива глобального развития будет способствовать дальнейшему достижению Целей устойчивого развития, становлению многополярного мира и поможет устранить использование незаконных односторонних принудительных мер, которые серьезно препятствуют искоренению бедности, обеспечению продовольственной безопасности и затрагивают многие другие направления в рамках ЦУР", - цитирует выступление Алейника пресс-служба МИД Белоруссии.
Дипломат констатировал, что в условиях нынешней глобальной турбулентности Китай демонстрирует образцовое глобальное лидерство, оказывая поддержку нуждающимся странам, чтобы помочь им реализовать ЦУР в полном объеме и в срок. "Это великое видение великой державы. Именно так мы в Беларуси оцениваем глобальную инициативу развития Китая, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином два года назад", - сказал министр.
Он напомнил, что Белоруссия приветствовала запуск глобальной инициативы развития в 2021 году и сразу же к ней присоединилась.