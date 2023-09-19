https://ria.ru/20230919/puteshestviya-1897001175.html

Названы самые популярные города для отдыха российской молодежи

Названы самые популярные города для отдыха российской молодежи - РИА Новости, 19.09.2023

Названы самые популярные города для отдыха российской молодежи

Определены самые востребованные у российской молодежи города для отдыха в 2023 году, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T04:48

2023-09-19T04:48

2023-09-19T04:48

туризм

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сочи

анапа

геленджик

отдых в россии

казань

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Определены самые востребованные у российской молодежи города для отдыха в 2023 году, сообщает национальный туроператор "Алеан".Специалисты компании проанализировали данные бронирований путешественников в возрасте от 18 до 27 лет и определили критерии выбора маршрута и мест размещения.Оказалось, что эти пользователи выбирают самые бюджетные варианты для проживания — хостелы и гостевые дома. При этом важный критерий — яркий интерьер или красивый вид из окна, чтобы делать фото для соцсетей. Расположение — центр, вблизи развлекательных заведений, чтобы сократить траты на транспорт. многие хотят иметь возможность заниматься спортом или арендовать спортинвентарь. При поездках на природу в лидерах спроса — глэмпинги и экоотели.Почти половина (45 процентов) всех бронирований — на Черноморское побережье. Самый востребованный курорт — Сочи. Анапа, Геленджик и Крым пользуются меньшей популярностью. Санкт-Петербург выбирает 14 процентов молодых туристов, Москву — девять процентов.В десятку самых посещаемых молодежью мест вошли озеро Банное в Башкортостане, куда направились четыре процента путешественников. Горный Алтай привлекает три процента туристов, Нижний Новгород и Казань — по два процента. По одному проценту пользователей отправились в Екатеринбург, Калужскую область и курорты Азовского моря.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

сочи

анапа

геленджик

казань

республика крым

екатеринбург

азовское море

черное море

калужская область

санкт-петербург

москва

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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