https://ria.ru/20230919/puteshestviya-1897001175.html
Названы самые популярные города для отдыха российской молодежи
Названы самые популярные города для отдыха российской молодежи - РИА Новости, 19.09.2023
Названы самые популярные города для отдыха российской молодежи
Определены самые востребованные у российской молодежи города для отдыха в 2023 году, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T04:48
2023-09-19T04:48
2023-09-19T04:48
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отдых в россии
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Определены самые востребованные у российской молодежи города для отдыха в 2023 году, сообщает национальный туроператор "Алеан".Специалисты компании проанализировали данные бронирований путешественников в возрасте от 18 до 27 лет и определили критерии выбора маршрута и мест размещения.Оказалось, что эти пользователи выбирают самые бюджетные варианты для проживания — хостелы и гостевые дома. При этом важный критерий — яркий интерьер или красивый вид из окна, чтобы делать фото для соцсетей. Расположение — центр, вблизи развлекательных заведений, чтобы сократить траты на транспорт. многие хотят иметь возможность заниматься спортом или арендовать спортинвентарь. При поездках на природу в лидерах спроса — глэмпинги и экоотели.Почти половина (45 процентов) всех бронирований — на Черноморское побережье. Самый востребованный курорт — Сочи. Анапа, Геленджик и Крым пользуются меньшей популярностью. Санкт-Петербург выбирает 14 процентов молодых туристов, Москву — девять процентов.В десятку самых посещаемых молодежью мест вошли озеро Банное в Башкортостане, куда направились четыре процента путешественников. Горный Алтай привлекает три процента туристов, Нижний Новгород и Казань — по два процента. По одному проценту пользователей отправились в Екатеринбург, Калужскую область и курорты Азовского моря.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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анапа
геленджик
казань
республика крым
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туризм, новости - туризм, сочи, анапа, геленджик, отдых в россии, казань, республика крым, екатеринбург, азовское море, черное море, калужская область, санкт-петербург, москва, туристы
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Названы самые популярные города для отдыха российской молодежи
Туроператор "Алеан": Сочи стал самым популярным городом для отдыха у молодежи