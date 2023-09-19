https://ria.ru/20230919/politika-1896963941.html

"Говорить нам не о чем". Евросоюз испугался союза России с Турцией

"Говорить нам не о чем". Евросоюз испугался союза России с Турцией - РИА Новости, 19.09.2023

"Говорить нам не о чем". Евросоюз испугался союза России с Турцией

Европарламент утвердил доклад о состоянии отношений Турции и ЕС, в котором много критики Анкары, в частности, за сотрудничество с Москвой. Это вызвало резкую... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:00

2023-09-19T08:00

2023-09-19T08:03

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Европарламент утвердил доклад о состоянии отношений Турции и ЕС, в котором много критики Анкары, в частности, за сотрудничество с Москвой. Это вызвало резкую ответную реакцию. О том, какие возможны последствия, — в материале РИА Новости.Новая порция старых претензийХотя Турция, стоявшая у истоков Совета Европы, многие десятилетия является ассоциированным членом ЕС, дальше этого дело не идет. И Запад регулярно принимает документы с критикой Анкары.Очередной вынесли на голосование Европейского парламента (ЕП) 13 сентября. За — 434 депутата, против — 18, 152 воздержались. Документ рекомендательный, это немного обновленная и сокращенная версия 140-страничного доклада, подготовленного Европейской комиссией (ЕК) в прошлом году.Европарламентарии признают Турцию важным партнером, однако указывают, что Анкара "на протяжении ряда лет неуклонно отходит от ценностей и нормативной базы" ЕС. Приветствуя недавние выборы, прошедшие мирно и при большой явке, авторы документа отмечают: "Отсутствие равных условий игры дало неоправданное преимущество действующему президенту, о чем свидетельствует среди прочего чрезмерно предвзятое освещение избирательного процесса в СМИ"."С точки зрения прав человека и верховенства закона — безрадостная картина", — констатируют в ЕП. Среди претензий — "отсутствие независимости судебной власти", "продолжающееся преследование журналистов и независимых СМИ", "нападения на политические партии и представителей оппозиции", "ухудшение ситуации с правами женщин". Беспокоит и то, что в турецкий парламент прошли крайне правые исламистские партии, причем в составе правящей коалиции. ЕП также "выражает сильную озабоченность продолжением чрезмерной концентрации власти в руках президента без какой-либо эффективной системы сдержек и противовесов".Европейские перспективы АнкарыЕП следом за ЕК делает вывод: "Турецкое правительство не заинтересовано в устранении сохраняющегося и растущего разрыва между Турцией и ЕС по ценностям и стандартам, поскольку за последние несколько лет очевидно явное отсутствие политической воли для проведения необходимых реформ". И это ставит под сомнение скорое присоединение к Евросоюзу."Процесс не может быть возобновлен в нынешних обстоятельствах", — подчеркивают авторы документа. По их мнению, сейчас необходимо "выйти из тупика и двигаться вперед, к более тесному, динамичному и стратегическому партнерству". Для этого следует искать "параллельные и реалистичные рамки отношений с учетом интересов всех вовлеченных сторон". Еврокомиссию просят изучить возможные форматы, например, обновление соглашения об ассоциации.Коснулся парламент и проблем Турции с НАТО (куда входит большинство членов ЕС). Анкару призвали без дальнейших проволочек ратифицировать членство Швеции в альянсе. Пока этот вопрос в подвешенном состоянии, а молчаливое одобрение Стокгольмом антитурецких и антимусульманских акций усиливает напряженность и неопределенность.Ответ Анкары и российский факторВ Анкаре отреагировали резко. Этот документ, сообщили в МИД, представляет собой "сборник необоснованных обвинений и предубеждений, основанных на дезинформации со стороны антитюркских кругов, отражает известный поверхностный и недальновидный подход ЕП не только к отношениям с Турцией, но и к будущему ЕС". "Мы ожидаем, что парламент, который сформируется после выборов в 2024-м, станет действовать более рационально, объективно и конструктивно", — отметили в ведомстве.Конечно, не обошлось и без России. ЕП указывает, что Анкара "не присоединилась к санкциям, и в результате соответствие политики Турции общей внешней политике и политике безопасности (ОВПБ) ЕС снизилось с 14 процентов до семи, а это самый низкий показатель среди всех желающих присоединиться к Евросоюзу.Депутаты приветствуют голосования турецких представителей в Генеральной ассамблее ООН по антироссийским резолюциям, но "сожалеют", что Анкара не поддерживает санкции за пределами этой организации. А то, что Турция никак не препятствует работе российских СМИ и помогает Москве с обходом ограничений, европарламентарии решительно осудили."Торговля Анкары с Россией почти удвоилась с начала войны на Украине. Есть риск того, что попавшие под санкции товары и технологии, такие как полупроводники, могут проникнуть через территорию Турции", — предупреждают докладчики. Кроме того, европарламентариям не нравятся сотрудничество в атомной энергетике — в том числе строительство с участием "Росатома" АЭС "Аккую" — и поставки газа. Как сказал РИА Новости источник в администрации Эрдогана, Запад активно распространяет фейки относительно планов создания газового хаба. "Мы замечаем очень много дезинформации вокруг этого проекта. В принципе цель ясна: бросить тень на его перспективность. У всех громких проектов бывают недоброжелатели, мы тоже не исключение", — уточнил он.Что дальше?Опрошенные РИА Новости эксперты видят в очередном докладе Европарламента прежде всего дополнительный политический инструмент для турецких прозападных сил. В то же время, указывает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, корни проблемы — за океаном."Нынешний Европарламент — управляемая структура, где нет свободного выражения мнений, как по идее подразумевалось, — рассуждает он. — Там преобладают, мягко говоря, евроатлантические, а по сути проамериканские настроения, не проевропейские. И претензии в адрес Турции из-за связей с Россией — это позиция США. Американские официальные лица постоянно твердят ровно то же самое. "Росатом" хотят вытеснить с энергетического рынка, и одновременно это упрек Анкаре в том, что нет реакции на призывы Вашингтона. Сейчас этот нарратив тиражируют через структуры ЕС".Тут ничего нового, продолжает эксперт. Задача евродепутатов — лишь напомнить эти тезисы, закрепить в документах, подтолкнув страны союза к тому, чтобы при контактах с Турцией они выражали недовольство. "В конце лета глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о скором принятии в ЕС десяти стран. Турция была первой в списке. Поэтому теперь организовали комбинированное давление на Анкару", — уточняет Оленченко.Что же касается не риторики, а конкретных действий, то здесь инструментарий ЕС ограничен. "Достаточно сложно использовать, например, фактор "Аккую" как рычаг давления, — добавляет политолог. — В ЕС приняли постановление о том, что АЭС не относятся к объектам, мешающим выполнять климатические обязательства. Ведь, скажем, энергетика Франции основана именно на атомных станциях. Если вставать на путь выяснения отношений из-за потенциальной опасности АЭС, то любые претензии к легко парировать ссылкой на европейское законодательство"."В Турции действуют разные силы. Есть активное проамериканское и проевропейское лобби. Конечно, с их стороны возможны антироссийские провокации. Полагаю, мы будем наблюдать столкновение мнений", — заключает Оленченко."Никакие провокации Европе не придется активизировать, этого и так хватает, — полагает доцент СПбГУ и ВШЭ Алексей Образцов. — В ЕС уже не знают, как говорится, что сплясать, то ли барыню, то ли казачка. Но Эрдоган после публикации доклада сразу заверил, что ни переносов встреч по поводу газового хаба, ни корректировки предполагаемых соглашений не будет"."Турции безразличны все эти европейские "всхлипы": в Анкаре давно поняли, что в Евросоюз путь закрыт. И не потому что с турецким государством что-то не так. А потому что там мусульмане, — считает эксперт. — В ЕС миллионы мусульман, и новые им не нужны ни при каких обстоятельствах. Поэтому Анкара чувствует себя абсолютно свободной от каких бы то ни было обязательств и договоренностей с Брюсселем. Несколько сложнее ситуация с НАТО. Но Запад неспособен укрепить южный фланг кем-то, кроме Турции. Эрдоган опытный политик, он здраво оценивает свои позиции".Прозападным силам в Турции для каких-либо серьезных провокаций против России сперва пришлось бы сместить президента, добавляет Образцов. Пока потенциала для этого не видно. И хотя группировки, смотрящие в сторону США или ЕС, достаточно серьезные, без победы на выборах влияние их крайне ограничено.

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в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, санкции в отношении россии