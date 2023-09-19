https://ria.ru/20230919/moldaviya-1897158280.html

Молдавская оппозиция потребовала объяснить присутствие иностранных солдат

Молдавская оппозиция потребовала объяснить присутствие иностранных солдат - РИА Новости, 19.09.2023

Молдавская оппозиция потребовала объяснить присутствие иностранных солдат

Депутат оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Адриан Албу направил в минобороны запрос с требованием разъяснить цели присутствия иностранных солдат, в... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:42

2023-09-19T11:42

2023-09-19T12:39

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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Депутат оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Адриан Албу направил в минобороны запрос с требованием разъяснить цели присутствия иностранных солдат, в частности американцев, на территории республики, обладающей статусом нейтрального государства. Ранее пресс-служба минобороны Молдавии сообщила, что молдавские, румынские и американские военные проведут с 10 по 22 сентября совместные многонациональные учения Scutul de foc/Rapid Trident - 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" — 2023) на полигонах страны, чтобы отработать взаимодействие между военными республики и стран НАТО. Учения Rapid Trident проводятся согласно плану подготовки национальной армии Молдавии на 2023 год. "Как депутат парламента, я обратился с запросом в министерство обороны и потребовал предоставить мне информацию о целях присутствия иностранных солдат, в частности американцев, на территории Республики Молдова. Кто и на каком правовом основании допустил присутствие иностранных военных с оружием и техникой на суверенной территории нейтрального государства – Республики Молдова?" - написал Албу в своем телеграм-канале. По его словам, социальные сети "бурлят", а население очень напугано появлением военной техники и американских солдат на дорогах мирных сел Молдавии, на сельскохозяйственных угодьях. "Что ищут военные колонны с пушками и другими видами оружия в селах Хынчешт и Чимишлии? Что ищут американские военные вдали от военных полигонов? Почему нынешняя безответственная власть пугает собственный народ военной техникой, которая появляется там, где ее еще никогда не было? В какую войну нас хотят втянуть марионетки из руководства страны? Слишком много вопросов без ответов", - заключил депутат. Албу уточнил, что поскольку в обществе слишком большая паника, то попросил в своем запросе предоставить всю информацию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня его получения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что сближение Молдавии с НАТО может привести к потере ее суверенитета. По ее словам, руководство Молдавии приближается к прямому пособничеству Украине, следуя на поводу у коллективного Запада. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20230915/moldaviya-1896512675.html

https://ria.ru/20151023/1307170841.html

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в мире, молдавия, россия, украина, мария захарова, нато