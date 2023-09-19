https://ria.ru/20230919/kaliningrad-1896955024.html

Калининград на новый лад: игры викингов, пивомобиль и хомлины

Калининград на новый лад: игры викингов, пивомобиль и хомлины - РИА Новости, 19.09.2023

Калининград на новый лад: игры викингов, пивомобиль и хомлины

Поездка сюда — еще и путешествие на машине времени в бывшую Восточную Пруссию. В сентябре авиабилеты в Калининград и обратно — порядка 8500 рублей, гостиница —... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:00

2023-09-19T08:00

2023-09-19T08:04

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уральские авиалинии

иммануил кант

музей мирового океана

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Екатерина Миронова. Поездка сюда — еще и путешествие на машине времени в бывшую Восточную Пруссию. В сентябре авиабилеты в Калининград и обратно — порядка 8500 рублей, гостиница — от трех тысяч в сутки. Куда везет "пивной велосипед", где трудятся хомлины, кто спалил потолок в старинном форте и во что играли викинги — в материале РИА Новости.Кант, мосты и пиво"Гости постоянно спрашивают, где погрузиться в историю и культуру", — говорит представитель Туристского информационного центра Калининграда Анастасия Шульгина.Чувствуя спрос, здесь стараются реконструировать объекты и события прошлых веков и придумывать новые, стилизованные под те времена. В результате город — как портной, который из антикварных лоскутов мастерит платья под старину. Недавно на острове Канта, в историческом районе Кнайпхоф, запустили "пивной велосипед", или "пивомобиль". В ярко-желтом открытом фургончике помещаются десять человек: садятся на табуретки за деревянный стол и интенсивно крутят педали. В передней части тарантаса — бочка с пивом. Водитель — и гид, и бармен.Необычная экскурсия стартует от Кенигсбергского кафедрального собора, коричнево-кирпичного, под остроконечной шляпой-шпилем. Тут проводят органные концерты. В частности, титулярный соборный музыкант Мансур Юсупов исполняет Баха, Сен-Санса и Орфа.За розовой "заплаткой" храма в фасадной стене похоронен знаменитый уроженец Кенигсберга — Иммануил Кант. "Он всегда возвращался из университета в одно и то же время, город по нему сверял часы. Но однажды философ припозднился, стрелки перевели назад", — рассказывает экскурсовод Александр.Маршрут на "пивомобиле" называется "Пять мостов": именно столько осталось от семи через реку Преголю. Впрочем, гид вспоминает обо всех.Первым построили Лавочный в 1286-м: от Альтштадта к Кенигсбергскому замку. Тут были торговые ряды, где продавали янтарь. Зеленый — из Кнайпхофа в Форштадт — возвели в 1322-м: его опоры и пролет были изумрудного цвета. В советскую эпоху оба заменили на эстакадные.Рядом с Зеленым вскоре соорудили вспомогательный Рабочий мост, или Потроховый: через него пролегал путь на скотобойню. Он не сохранился. Затем появился Деревянный из Альтштадта в Ломзе, по которому возили дрова. Эта переправа действует до сих пор.Интересен и Медовый — из Ломзе в Кнайпхоф. По нему туристы попадают к собору. По одной из легенд, заказчик этого проекта расплатился бочками меда, по другой — правом открыть лавку. "Есть и такая версия: Ганзейская корпорация взимала пошлину за провоз пива по мосту, а варили напиток на меду", — уточняет гид, разливая угощение по стаканам.Карл, Витек и ЛеоНа перилах Медового моста необычная скульптура — миниатюрный ушастый дедушка в пенсне, жилетке и полосатых брючках. Так одевались владельцы лавок и мастерских. А это — хомлин Карл."Город обнаружил его в 2018-м. Карл сообщил, что происходит из сказочного рода, показал черно-белую фотографию своей семьи и пообещал познакомить нас со всеми родственниками", — объясняет Любовь Муравьева, сотрудница Мастерской хомлинов, расположенной под сводами Астрономического бастиона.Легенду придумала ювелир Наталья Шевченко. В течение трех лет она мастерила из металла хомлинов и рассаживала их по ключевым достопримечательностям Калининграда.Бабушка Марта в чепчике и платьице с заплаткой стоит у Музея янтаря. На лодочке из тетрадного листка приплыл малыш Витек в капитанской фуражке и поселился на набережной, возле научно-исследовательского судна "Витязь" — главного экспоната Музея мирового океана.Лео в пиджаке с отворотами петровских времен и широкополой шляпе уселся напротив музея изобразительных искусств (бывшая биржа). Верхом на улитке прибыла крошка Ульяна и заняла место у зоопарка. Антошка в комбинезоне улегся возле "Альтес Хауса", воссозданного дома купца Густава Гроссмана, а мать семейства Варвара посылает воздушный поцелуй от башни Врангеля."Когда никто не видит, хомлины приходят в эту мастерскую, обрабатывают янтарь и делают из него украшения. Камень, которому 50 миллионов лет, — биостимулятор, дает им энергию", — уверяет Любовь. Здесь продаются фигурки сказочных человечков, а также броши, кулоны, бусы, созданные их руками."Кровь дракона""В начале ХХ века тут базировалось оккультное общество "Туле", члены которого занимались генетическими экспериментами и однажды произвели на свет чудище. Когда во Вторую мировую сюда пришли советские войска, "дракон" сжег все документы. Так и оплавились своды", — говорит бармен форта Денхофф.На экскурсии по форту Денхофф она протягивает туристам рюмочку с прозрачной настойкой — "Кровь дракона". В рецепте — корица, гвоздика, боярышник, шиповник, корень дягиля, гибискус.Бывший Форт № 11 из красного кирпича с "бахромой" бойниц возвели в конце XIX века для защиты железной дороги в Инстербург (нынешний Черняховск). Крепость была одним из 12 оборонительных сооружений города, которые называли "Ночной рубашкой Кенигсберга" — имея в виду, что и в темное время суток все в безопасности.В 2014-м замок, попавший в частные руки, превратили в музей. Во время виртуального тура оживают подземные коридоры и казематы под складчатыми сводами, появляются солдаты, стреляют пушки.В одном из помещений форта — Музей находок Восточной Пруссии: стеклянные бутылки со стройными и широкоплечими силуэтами, утюги, нагревающиеся на огне, мерные гири, жестяные коробочки, допотопные мясорубки, чугунки, подковы. Все это обнаружили археологи при реставрации.По верху крепости проходит аллея со спрятанными в потайных кирпичных кармашках наблюдательными пунктами. А еще по форту прыгают дикие пушистые кролики.Хнефатафл и дракарКупцы в рубахах, шароварах, кожаных сапогах и меховых шапках разгуливают вдоль срубов с факелами в руках. Над очагом коптится треска. Это поселение викингов "Кауп" в 30 километрах от Калининграда, реконструкция городища Х века."Мы воссоздаем костюмы и антураж той эпохи, когда окрестности Твангсте (так в те времена называли Кенигсберг) населяли разные племена. На мне — славянская одежда, довольно узкие штаны, скандинавы носили куда шире", — объясняет экскурсовод Павел Каширский."Кауп" означает "торжище": здесь продавали янтарь. Викинги завоевали поселение в середине Х столетия и стали наниматься в работники к русским князьям. Жили они в грубых бревенчатых хижинах с глинобитными полами, топили по-черному. Удивлялись чистоплотности славян: ведь те каждый день ходили в баню, чистили уши железными лопаточками, а бороды и головы чесали разными гребнями.В свободное время скандинавы развлекались: играли в черные и белые чурбанчики на доске — хнефатафл. С распространением шахмат эта игра забылась. "Темным фигурами предстоит поймать короля, преградив ему выходы с поля", — уточняет Павел.Викинги вывозили янтарь в Азию, добираясь до Балтийского моря по речке, которой уже нет: в 1980-е жители поселка Геройское построили дамбу и получилось искусственное озеро. По этому водоему теперь катают туристов на судне-драккаре. Длина лодки — около десяти метров, у нее восемь весел."Драккар" означает "дракон": судно мастерили в виде чудища, чтобы отпугивать злых духов. Между прочим, разгонялось до 25 узлов. Для сравнения: у современных грузовых кораблей максимум 20. Доски корпуса клали внахлест — в результате образовывалась воздушная подушка, ускоряющая движение.Лодка плавно "строчит" линии по шелковистой воде, заставляя забыть о времени. Настоящее погружение в прошлое!Благодарим за помощь в подготовке материала Туристический портал Калининградской области, организаторов проекта "Медиаразведка Туту" и авиакомпанию "Уральские авиалинии".

https://ria.ru/20230916/boloto-1895894559.html

https://ria.ru/20230905/gorokhovets-1894144901.html

https://ria.ru/20230913/rybinsk-1895800518.html

калининград

кенигсберг

черняховск

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