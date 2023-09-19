Рейтинг@Mail.ru
Калининград на новый лад: игры викингов, пивомобиль и хомлины - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 19.09.2023 (обновлено: 08:04 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/kaliningrad-1896955024.html
Калининград на новый лад: игры викингов, пивомобиль и хомлины
Калининград на новый лад: игры викингов, пивомобиль и хомлины - РИА Новости, 19.09.2023
Калининград на новый лад: игры викингов, пивомобиль и хомлины
Поездка сюда — еще и путешествие на машине времени в бывшую Восточную Пруссию. В сентябре авиабилеты в Калининград и обратно — порядка 8500 рублей, гостиница —... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:00
2023-09-19T08:04
туризм
маршруты - туризм
калининград
кенигсберг
черняховск
уральские авиалинии
иммануил кант
музей мирового океана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896963009_0:232:2987:1912_1920x0_80_0_0_8f8f530463a9e517161e8c6219834675.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Екатерина Миронова. Поездка сюда — еще и путешествие на машине времени в бывшую Восточную Пруссию. В сентябре авиабилеты в Калининград и обратно — порядка 8500 рублей, гостиница — от трех тысяч в сутки. Куда везет "пивной велосипед", где трудятся хомлины, кто спалил потолок в старинном форте и во что играли викинги — в материале РИА Новости.Кант, мосты и пиво"Гости постоянно спрашивают, где погрузиться в историю и культуру", — говорит представитель Туристского информационного центра Калининграда Анастасия Шульгина.Чувствуя спрос, здесь стараются реконструировать объекты и события прошлых веков и придумывать новые, стилизованные под те времена. В результате город — как портной, который из антикварных лоскутов мастерит платья под старину. Недавно на острове Канта, в историческом районе Кнайпхоф, запустили "пивной велосипед", или "пивомобиль". В ярко-желтом открытом фургончике помещаются десять человек: садятся на табуретки за деревянный стол и интенсивно крутят педали. В передней части тарантаса — бочка с пивом. Водитель — и гид, и бармен.Необычная экскурсия стартует от Кенигсбергского кафедрального собора, коричнево-кирпичного, под остроконечной шляпой-шпилем. Тут проводят органные концерты. В частности, титулярный соборный музыкант Мансур Юсупов исполняет Баха, Сен-Санса и Орфа.За розовой "заплаткой" храма в фасадной стене похоронен знаменитый уроженец Кенигсберга — Иммануил Кант. "Он всегда возвращался из университета в одно и то же время, город по нему сверял часы. Но однажды философ припозднился, стрелки перевели назад", — рассказывает экскурсовод Александр.Маршрут на "пивомобиле" называется "Пять мостов": именно столько осталось от семи через реку Преголю. Впрочем, гид вспоминает обо всех.Первым построили Лавочный в 1286-м: от Альтштадта к Кенигсбергскому замку. Тут были торговые ряды, где продавали янтарь. Зеленый — из Кнайпхофа в Форштадт — возвели в 1322-м: его опоры и пролет были изумрудного цвета. В советскую эпоху оба заменили на эстакадные.Рядом с Зеленым вскоре соорудили вспомогательный Рабочий мост, или Потроховый: через него пролегал путь на скотобойню. Он не сохранился. Затем появился Деревянный из Альтштадта в Ломзе, по которому возили дрова. Эта переправа действует до сих пор.Интересен и Медовый — из Ломзе в Кнайпхоф. По нему туристы попадают к собору. По одной из легенд, заказчик этого проекта расплатился бочками меда, по другой — правом открыть лавку. "Есть и такая версия: Ганзейская корпорация взимала пошлину за провоз пива по мосту, а варили напиток на меду", — уточняет гид, разливая угощение по стаканам.Карл, Витек и ЛеоНа перилах Медового моста необычная скульптура — миниатюрный ушастый дедушка в пенсне, жилетке и полосатых брючках. Так одевались владельцы лавок и мастерских. А это — хомлин Карл."Город обнаружил его в 2018-м. Карл сообщил, что происходит из сказочного рода, показал черно-белую фотографию своей семьи и пообещал познакомить нас со всеми родственниками", — объясняет Любовь Муравьева, сотрудница Мастерской хомлинов, расположенной под сводами Астрономического бастиона.Легенду придумала ювелир Наталья Шевченко. В течение трех лет она мастерила из металла хомлинов и рассаживала их по ключевым достопримечательностям Калининграда.Бабушка Марта в чепчике и платьице с заплаткой стоит у Музея янтаря. На лодочке из тетрадного листка приплыл малыш Витек в капитанской фуражке и поселился на набережной, возле научно-исследовательского судна "Витязь" — главного экспоната Музея мирового океана.Лео в пиджаке с отворотами петровских времен и широкополой шляпе уселся напротив музея изобразительных искусств (бывшая биржа). Верхом на улитке прибыла крошка Ульяна и заняла место у зоопарка. Антошка в комбинезоне улегся возле "Альтес Хауса", воссозданного дома купца Густава Гроссмана, а мать семейства Варвара посылает воздушный поцелуй от башни Врангеля."Когда никто не видит, хомлины приходят в эту мастерскую, обрабатывают янтарь и делают из него украшения. Камень, которому 50 миллионов лет, — биостимулятор, дает им энергию", — уверяет Любовь. Здесь продаются фигурки сказочных человечков, а также броши, кулоны, бусы, созданные их руками."Кровь дракона""В начале ХХ века тут базировалось оккультное общество "Туле", члены которого занимались генетическими экспериментами и однажды произвели на свет чудище. Когда во Вторую мировую сюда пришли советские войска, "дракон" сжег все документы. Так и оплавились своды", — говорит бармен форта Денхофф.На экскурсии по форту Денхофф она протягивает туристам рюмочку с прозрачной настойкой — "Кровь дракона". В рецепте — корица, гвоздика, боярышник, шиповник, корень дягиля, гибискус.Бывший Форт № 11 из красного кирпича с "бахромой" бойниц возвели в конце XIX века для защиты железной дороги в Инстербург (нынешний Черняховск). Крепость была одним из 12 оборонительных сооружений города, которые называли "Ночной рубашкой Кенигсберга" — имея в виду, что и в темное время суток все в безопасности.В 2014-м замок, попавший в частные руки, превратили в музей. Во время виртуального тура оживают подземные коридоры и казематы под складчатыми сводами, появляются солдаты, стреляют пушки.В одном из помещений форта — Музей находок Восточной Пруссии: стеклянные бутылки со стройными и широкоплечими силуэтами, утюги, нагревающиеся на огне, мерные гири, жестяные коробочки, допотопные мясорубки, чугунки, подковы. Все это обнаружили археологи при реставрации.По верху крепости проходит аллея со спрятанными в потайных кирпичных кармашках наблюдательными пунктами. А еще по форту прыгают дикие пушистые кролики.Хнефатафл и дракарКупцы в рубахах, шароварах, кожаных сапогах и меховых шапках разгуливают вдоль срубов с факелами в руках. Над очагом коптится треска. Это поселение викингов "Кауп" в 30 километрах от Калининграда, реконструкция городища Х века."Мы воссоздаем костюмы и антураж той эпохи, когда окрестности Твангсте (так в те времена называли Кенигсберг) населяли разные племена. На мне — славянская одежда, довольно узкие штаны, скандинавы носили куда шире", — объясняет экскурсовод Павел Каширский."Кауп" означает "торжище": здесь продавали янтарь. Викинги завоевали поселение в середине Х столетия и стали наниматься в работники к русским князьям. Жили они в грубых бревенчатых хижинах с глинобитными полами, топили по-черному. Удивлялись чистоплотности славян: ведь те каждый день ходили в баню, чистили уши железными лопаточками, а бороды и головы чесали разными гребнями.В свободное время скандинавы развлекались: играли в черные и белые чурбанчики на доске — хнефатафл. С распространением шахмат эта игра забылась. "Темным фигурами предстоит поймать короля, преградив ему выходы с поля", — уточняет Павел.Викинги вывозили янтарь в Азию, добираясь до Балтийского моря по речке, которой уже нет: в 1980-е жители поселка Геройское построили дамбу и получилось искусственное озеро. По этому водоему теперь катают туристов на судне-драккаре. Длина лодки — около десяти метров, у нее восемь весел."Драккар" означает "дракон": судно мастерили в виде чудища, чтобы отпугивать злых духов. Между прочим, разгонялось до 25 узлов. Для сравнения: у современных грузовых кораблей максимум 20. Доски корпуса клали внахлест — в результате образовывалась воздушная подушка, ускоряющая движение.Лодка плавно "строчит" линии по шелковистой воде, заставляя забыть о времени. Настоящее погружение в прошлое!Благодарим за помощь в подготовке материала Туристический портал Калининградской области, организаторов проекта "Медиаразведка Туту" и авиакомпанию "Уральские авиалинии".
https://ria.ru/20230916/boloto-1895894559.html
https://ria.ru/20230905/gorokhovets-1894144901.html
https://ria.ru/20230913/rybinsk-1895800518.html
калининград
кенигсберг
черняховск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896963009_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_cdde6b2841ed08fdbed9aba77b27c0be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маршруты - туризм, калининград, кенигсберг, черняховск, уральские авиалинии, иммануил кант, музей мирового океана, отдых в россии, достопримечательности, впечатления - туризм, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм
Туризм, Маршруты - Туризм, Калининград, Кенигсберг, Черняховск, Уральские авиалинии, Иммануил Кант, Музей Мирового океана, отдых в России, Достопримечательности, Впечатления - Туризм, куда поехать, куда поехать в выходные, Туризм
Калининград на новый лад: игры викингов, пивомобиль и хомлины

Эксперты назвали необычные достопримечательности Калининградской области

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкТуристы у Калининградской синагоги
Туристы у Калининградской синагоги - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Екатерина Миронова. Поездка сюда — еще и путешествие на машине времени в бывшую Восточную Пруссию. В сентябре авиабилеты в Калининград и обратно — порядка 8500 рублей, гостиница — от трех тысяч в сутки. Куда везет "пивной велосипед", где трудятся хомлины, кто спалил потолок в старинном форте и во что играли викинги — в материале РИА Новости.

Кант, мосты и пиво

"Гости постоянно спрашивают, где погрузиться в историю и культуру", — говорит представитель Туристского информационного центра Калининграда Анастасия Шульгина.
Чувствуя спрос, здесь стараются реконструировать объекты и события прошлых веков и придумывать новые, стилизованные под те времена. В результате город — как портной, который из антикварных лоскутов мастерит платья под старину.
Недавно на острове Канта, в историческом районе Кнайпхоф, запустили "пивной велосипед", или "пивомобиль". В ярко-желтом открытом фургончике помещаются десять человек: садятся на табуретки за деревянный стол и интенсивно крутят педали. В передней части тарантаса — бочка с пивом. Водитель — и гид, и бармен.
© Фото : Екатерина Миронова"Пивомобиль" отправляется на экскурсию по пяти мостам
Пивомобиль отправляется на экскурсию по пяти мостам
"Пивомобиль" отправляется на экскурсию по пяти мостам
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 4
© Фото : Екатерина Миронова

Туристам придется покрутить педали, а не просто так попивать напиток. "Пивомобиль" в Калининграде

Пивомобиль в Калининграде

Туристам придется покрутить педали, а не просто так попивать напиток. "Пивомобиль" в Калининграде

© Фото : Екатерина Миронова
2 из 4
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВид на кафедральный собор и остров Кнайпхоф (остров Иммануила Канта) в Калининграде
Вид на кафедральный собор и остров Кнайпхоф (остров Иммануила Канта) в Калининграде
Вид на кафедральный собор и остров Кнайпхоф (остров Иммануила Канта) в Калининграде
© РИА Новости / Евгений Одиноков
3 из 4
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Река Преголя в Калининграде. Прогулки по Преголе популярны среди туристов. На дальнем плане остров Канта и Кафедральный собор

Река Перголя в Калининграде. Прогулки по Преголе популярны среди туристов. На дальнем плане остров Канта и Кафедральный собор

Река Преголя в Калининграде. Прогулки по Преголе популярны среди туристов. На дальнем плане остров Канта и Кафедральный собор

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 4
"Пивомобиль" отправляется на экскурсию по пяти мостам
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 4

Туристам придется покрутить педали, а не просто так попивать напиток. "Пивомобиль" в Калининграде

© Фото : Екатерина Миронова
2 из 4
Вид на кафедральный собор и остров Кнайпхоф (остров Иммануила Канта) в Калининграде
© РИА Новости / Евгений Одиноков
3 из 4

Река Преголя в Калининграде. Прогулки по Преголе популярны среди туристов. На дальнем плане остров Канта и Кафедральный собор

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 4
Необычная экскурсия стартует от Кенигсбергского кафедрального собора, коричнево-кирпичного, под остроконечной шляпой-шпилем. Тут проводят органные концерты. В частности, титулярный соборный музыкант Мансур Юсупов исполняет Баха, Сен-Санса и Орфа.
За розовой "заплаткой" храма в фасадной стене похоронен знаменитый уроженец Кенигсберга — Иммануил Кант. "Он всегда возвращался из университета в одно и то же время, город по нему сверял часы. Но однажды философ припозднился, стрелки перевели назад", — рассказывает экскурсовод Александр.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде

Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде

Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Вечерний вид на остров Канта в Калининграде

Вечерний вид на остров Канта в Калининграде

Вечерний вид на остров Канта в Калининграде

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта (на первом плане) у стен Кенигсбергского собора в Калининграде

Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кенигсбергского собора в Калининграде

Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта (на первом плане) у стен Кенигсбергского собора в Калининграде

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 4
© Фото : Екатерина МироноваОрганный концерт в Кенигсбергском кафедральном соборе
Органный концерт в Кенигсбергском кафедральном соборе
Органный концерт в Кенигсбергском кафедральном соборе
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 4

Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
1 из 4

Вечерний вид на остров Канта в Калининграде

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 4

Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта (на первом плане) у стен Кенигсбергского собора в Калининграде

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 4
Органный концерт в Кенигсбергском кафедральном соборе
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 4
Маршрут на "пивомобиле" называется "Пять мостов": именно столько осталось от семи через реку Преголю. Впрочем, гид вспоминает обо всех.
Первым построили Лавочный в 1286-м: от Альтштадта к Кенигсбергскому замку. Тут были торговые ряды, где продавали янтарь. Зеленый — из Кнайпхофа в Форштадт — возвели в 1322-м: его опоры и пролет были изумрудного цвета. В советскую эпоху оба заменили на эстакадные.
© Фото : Екатерина МироноваПрогулка по мостам Калининграда на "пивомобиле"
Прогулка по мостам Калининграда на пивомобиле
Прогулка по мостам Калининграда на "пивомобиле"
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 4
© Фото : Екатерина МироноваЗдание синагоги у Медового моста, ведущего к Кенигсбергскому кафедральному собору
Здание синагоги у Медового моста, ведущего к Кенигсбергскому кафедральному собору
Здание синагоги у Медового моста, ведущего к Кенигсбергскому кафедральному собору
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 4
© Фото : Екатерина МироноваТуристы у входа в Кенигсбергский кафедральный собор
Туристы у входа в Кенигсбергский кафедральный собор
Туристы у входа в Кенигсбергский кафедральный собор
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 4
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту в городском квартале "Рыбная деревня" в Калининграде.
Прохожие на мосту в городском квартале Рыбная деревня в Калининграде
Прохожие на мосту в городском квартале "Рыбная деревня" в Калининграде.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
4 из 4
Прогулка по мостам Калининграда на "пивомобиле"
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 4
Здание синагоги у Медового моста, ведущего к Кенигсбергскому кафедральному собору
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 4
Туристы у входа в Кенигсбергский кафедральный собор
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 4
Прохожие на мосту в городском квартале "Рыбная деревня" в Калининграде.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
4 из 4
Рядом с Зеленым вскоре соорудили вспомогательный Рабочий мост, или Потроховый: через него пролегал путь на скотобойню. Он не сохранился. Затем появился Деревянный из Альтштадта в Ломзе, по которому возили дрова. Эта переправа действует до сих пор.
Интересен и Медовый — из Ломзе в Кнайпхоф. По нему туристы попадают к собору. По одной из легенд, заказчик этого проекта расплатился бочками меда, по другой — правом открыть лавку. "Есть и такая версия: Ганзейская корпорация взимала пошлину за провоз пива по мосту, а варили напиток на меду", — уточняет гид, разливая угощение по стаканам.
Подойти к Черному озеру можно только по тропе Паустовского, но весьма условно. Выходить на эти помосты не рекомендуется - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Болотинг — новый тренд. Чем интересны прогулки по топям
16 сентября, 08:00

Карл, Витек и Лео

На перилах Медового моста необычная скульптура — миниатюрный ушастый дедушка в пенсне, жилетке и полосатых брючках. Так одевались владельцы лавок и мастерских. А это — хомлин Карл.
"Город обнаружил его в 2018-м. Карл сообщил, что происходит из сказочного рода, показал черно-белую фотографию своей семьи и пообещал познакомить нас со всеми родственниками", — объясняет Любовь Муравьева, сотрудница Мастерской хомлинов, расположенной под сводами Астрономического бастиона.
© Фото : Екатерина МироноваХомлин Карл на Медовом мосту
Хомлин Карл на Медовом мосту
Хомлин Карл на Медовом мосту
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Фигурка хомлина Лео на Ленинском проспекте, возле музея изобразительных искусств в Калининграде

Фигурка хомлина (папа-хомлин Лео, или Лева) — мифологического персонажа на Ленинском проспекте, возле музея изобразительных искусств в Калининграде

Фигурка хомлина Лео на Ленинском проспекте, возле музея изобразительных искусств в Калининграде

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 3
© Depositphotos.com / Konstantin TroninБронзовая фигура Хомлина на Медовом мосту в Калининграде
Бронзовая фигура Хомлина на Медовом мосту в Калининграде
Бронзовая фигура Хомлина на Медовом мосту в Калининграде
© Depositphotos.com / Konstantin Tronin
3 из 3
Хомлин Карл на Медовом мосту
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3

Фигурка хомлина Лео на Ленинском проспекте, возле музея изобразительных искусств в Калининграде

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 3
Бронзовая фигура Хомлина на Медовом мосту в Калининграде
© Depositphotos.com / Konstantin Tronin
3 из 3
Легенду придумала ювелир Наталья Шевченко. В течение трех лет она мастерила из металла хомлинов и рассаживала их по ключевым достопримечательностям Калининграда.
Бабушка Марта в чепчике и платьице с заплаткой стоит у Музея янтаря. На лодочке из тетрадного листка приплыл малыш Витек в капитанской фуражке и поселился на набережной, возле научно-исследовательского судна "Витязь" — главного экспоната Музея мирового океана.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Музей янтаря в Калининграде — выставочный центр в башне Дона, возведенной в стиле неоготики в 1853 году

Музей янтаря в Калининграде — выставочный центр в башне Дона, возведенной в стиле неоготики в 1853 году

Музей янтаря в Калининграде — выставочный центр в башне Дона, возведенной в стиле неоготики в 1853 году

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Вид на Музей мирового океана в Калининграде

#ОткрываяРоссию. Калининград и Калининградская область

Вид на Музей мирового океана в Калининграде

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк

Вид на Кафедральный собор со стороны реки Преголь. На первом плане — корабли-экспонаты Музея мирового океана

Судно космической связи Космонавт Виктор Пацаев в Музее мирового океана в Калининграде

Вид на Кафедральный собор со стороны реки Преголь. На первом плане — корабли-экспонаты Музея мирового океана

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
3 из 3

Музей янтаря в Калининграде — выставочный центр в башне Дона, возведенной в стиле неоготики в 1853 году

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Вид на Музей мирового океана в Калининграде

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Вид на Кафедральный собор со стороны реки Преголь. На первом плане — корабли-экспонаты Музея мирового океана

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
3 из 3
Лео в пиджаке с отворотами петровских времен и широкополой шляпе уселся напротив музея изобразительных искусств (бывшая биржа). Верхом на улитке прибыла крошка Ульяна и заняла место у зоопарка. Антошка в комбинезоне улегся возле "Альтес Хауса", воссозданного дома купца Густава Гроссмана, а мать семейства Варвара посылает воздушный поцелуй от башни Врангеля.
© Фото : Екатерина МироноваЯнтарные украшения в Мастерской хомлинов
Янтарные украшения в Мастерской хомлинов
Янтарные украшения в Мастерской хомлинов
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3
© Фото : Екатерина МироноваАстрономический бастион, в котором находится Мастерская хомлинов
Астрономический бастион, в котором находится Мастерская хомлинов
Астрономический бастион, в котором находится Мастерская хомлинов
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
© Фото : Екатерина МироноваЯнтарная лавка
Янтарная лавка
Янтарная лавка
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
Янтарные украшения в Мастерской хомлинов
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3
Астрономический бастион, в котором находится Мастерская хомлинов
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
Янтарная лавка
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
"Когда никто не видит, хомлины приходят в эту мастерскую, обрабатывают янтарь и делают из него украшения. Камень, которому 50 миллионов лет, — биостимулятор, дает им энергию", — уверяет Любовь. Здесь продаются фигурки сказочных человечков, а также броши, кулоны, бусы, созданные их руками.

"Кровь дракона"

"В начале ХХ века тут базировалось оккультное общество "Туле", члены которого занимались генетическими экспериментами и однажды произвели на свет чудище. Когда во Вторую мировую сюда пришли советские войска, "дракон" сжег все документы. Так и оплавились своды", — говорит бармен форта Денхофф.
На экскурсии по форту Денхофф она протягивает туристам рюмочку с прозрачной настойкой — "Кровь дракона". В рецепте — корица, гвоздика, боярышник, шиповник, корень дягиля, гибискус.
© Фото : Екатерина МироноваФорт Денхофф
Форт Денхофф
Форт Денхофф
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3
© Фото : Екатерина МироноваНапиток "Кровь дракона"
Напиток Кровь дракона
Напиток "Кровь дракона"
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
© Фото : Екатерина МироноваТоннель в форте Денхофф
Тоннель в форте Денхофф
Тоннель в форте Денхофф
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
Форт Денхофф
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3
Напиток "Кровь дракона"
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
Тоннель в форте Денхофф
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
Бывший Форт № 11 из красного кирпича с "бахромой" бойниц возвели в конце XIX века для защиты железной дороги в Инстербург (нынешний Черняховск). Крепость была одним из 12 оборонительных сооружений города, которые называли "Ночной рубашкой Кенигсберга" — имея в виду, что и в темное время суток все в безопасности.
В 2014-м замок, попавший в частные руки, превратили в музей. Во время виртуального тура оживают подземные коридоры и казематы под складчатыми сводами, появляются солдаты, стреляют пушки.
© Фото : Екатерина МироноваПотайной ход форта Денхофф
Потайной ход форта Денхофф
Потайной ход форта Денхофф
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3
© Фото : Екатерина МироноваМузей находок Восточной Пруссии в форте Денхофф
Музей находок Восточной Пруссии в форте Денхофф
Музей находок Восточной Пруссии в форте Денхофф
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
© Фото : Екатерина МироноваПредметы военного быта в форте Денхофф
Предметы военного быта в форте Денхофф
Предметы военного быта в форте Денхофф
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
Потайной ход форта Денхофф
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3
Музей находок Восточной Пруссии в форте Денхофф
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
Предметы военного быта в форте Денхофф
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
В одном из помещений форта — Музей находок Восточной Пруссии: стеклянные бутылки со стройными и широкоплечими силуэтами, утюги, нагревающиеся на огне, мерные гири, жестяные коробочки, допотопные мясорубки, чугунки, подковы. Все это обнаружили археологи при реставрации.
По верху крепости проходит аллея со спрятанными в потайных кирпичных кармашках наблюдательными пунктами. А еще по форту прыгают дикие пушистые кролики.
Вид на Благовещенский собор и реку Клязьма в городе Гороховце - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Старинный город в российской глубинке. Что посмотреть за день в Гороховце
5 сентября, 08:00

Хнефатафл и дракар

Купцы в рубахах, шароварах, кожаных сапогах и меховых шапках разгуливают вдоль срубов с факелами в руках. Над очагом коптится треска. Это поселение викингов "Кауп" в 30 километрах от Калининграда, реконструкция городища Х века.
"Мы воссоздаем костюмы и антураж той эпохи, когда окрестности Твангсте (так в те времена называли Кенигсберг) населяли разные племена. На мне — славянская одежда, довольно узкие штаны, скандинавы носили куда шире", — объясняет экскурсовод Павел Каширский.
© Фото : Екатерина Миронова

Скандинавские хижины в поселении викингов "Кауп"

Скандинавские хижины в поселении викингов Кауп

Скандинавские хижины в поселении викингов "Кауп"

© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3
© Фото : Екатерина Миронова

Экскурсовод в костюме славянского купца в поселении викингов "Кауп"

Экскурсовод в костюме славянского купца в поселении викингов Кауп

Экскурсовод в костюме славянского купца в поселении викингов "Кауп"

© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
© Фото : Екатерина Миронова

"Славянский купец" в поселении викингов "Кауп"

Славянский купец в поселении викингов Кауп

"Славянский купец" в поселении викингов "Кауп"

© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3

Скандинавские хижины в поселении викингов "Кауп"

© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3

Экскурсовод в костюме славянского купца в поселении викингов "Кауп"

© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3

"Славянский купец" в поселении викингов "Кауп"

© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
"Кауп" означает "торжище": здесь продавали янтарь. Викинги завоевали поселение в середине Х столетия и стали наниматься в работники к русским князьям. Жили они в грубых бревенчатых хижинах с глинобитными полами, топили по-черному. Удивлялись чистоплотности славян: ведь те каждый день ходили в баню, чистили уши железными лопаточками, а бороды и головы чесали разными гребнями.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФестиваль исторической реконструкции "Кауп" в Калининградской области. Архивное фото
Фестиваль исторической реконструкции Кауп в Калининградской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Фестиваль исторической реконструкции "Кауп" в Калининградской области. Архивное фото
В свободное время скандинавы развлекались: играли в черные и белые чурбанчики на доске — хнефатафл. С распространением шахмат эта игра забылась. "Темным фигурами предстоит поймать короля, преградив ему выходы с поля", — уточняет Павел.
Викинги вывозили янтарь в Азию, добираясь до Балтийского моря по речке, которой уже нет: в 1980-е жители поселка Геройское построили дамбу и получилось искусственное озеро. По этому водоему теперь катают туристов на судне-драккаре. Длина лодки — около десяти метров, у нее восемь весел.
© Фото : Екатерина Миронова

Судно викингов драккар

Судно викингов дракар

Судно викингов драккар

© Фото : Екатерина Миронова
1 из 2
© Фото : Екатерина МироноваИгра хнефатафл
Игра хнефатафл
Игра хнефатафл
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 2

Судно викингов драккар

© Фото : Екатерина Миронова
1 из 2
Игра хнефатафл
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 2
"Драккар" означает "дракон": судно мастерили в виде чудища, чтобы отпугивать злых духов. Между прочим, разгонялось до 25 узлов. Для сравнения: у современных грузовых кораблей максимум 20. Доски корпуса клали внахлест — в результате образовывалась воздушная подушка, ускоряющая движение.
Лодка плавно "строчит" линии по шелковистой воде, заставляя забыть о времени. Настоящее погружение в прошлое!
Благодарим за помощь в подготовке материала Туристический портал Калининградской области, организаторов проекта "Медиаразведка Туту" и авиакомпанию "Уральские авиалинии".
Открыточный вид на Спасо-Преображенский кафедральный собор и автомобильный мост через Волгу в Рыбинске, Ярославская область - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Очаровательный городок на Волге. Чем порадует поездка в Рыбинск
13 сентября, 08:00
 
ТуризмМаршруты - ТуризмКалининградКенигсбергЧерняховскУральские авиалинииИммануил КантМузей Мирового океанаотдых в РоссииДостопримечательностиВпечатления - Туризмкуда поехатькуда поехать в выходныеТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала