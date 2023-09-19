https://ria.ru/20230919/ekaterinburg-1897126315.html

В Екатеринбурге подросток случайно выстрелил в друга из пистолета

В Екатеринбурге подросток случайно выстрелил в друга из пистолета - РИА Новости, 19.09.2023

В Екатеринбурге подросток случайно выстрелил в друга из пистолета

Пятнадцатилетний подросток в Екатеринбурге выстрелил в друга из пневматического пистолета, произошло это по случайности, сообщили РИА Новости в пресс-группе... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:20

2023-09-19T09:20

2023-09-19T09:20

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Екатеринбурге выстрелил в друга из пневматического пистолета, произошло это по случайности, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. По сведениям ведомства, информация о происшествии поступила в отдел полиции №9 от врачей скорой помощи. По оценке медиков, серьезных повреждений пострадавший мальчик не получил. "Сотрудники полиции установили всех участников инцидента. Как выяснилось, двое несовершеннолетних 2008 года рождения ранее на учете не состояли. В ходе проверки также установлено, что травмы получены одним из школьников по неосторожности. В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних продолжают проверку по данному факту", – сказал собеседник агентства. Пистолет был куплен в интернете, на него не требуется разрешение, добавил он.

https://ria.ru/20230914/muzhchina-1896405516.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург