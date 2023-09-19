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В Ижевске поставили рекорд по разборке и сборке автомата Калашникова

В Ижевске поставили рекорд по разборке и сборке автомата Калашникова - РИА Новости, 19.09.2023

В Ижевске поставили рекорд по разборке и сборке автомата Калашникова

Участники спартакиады "Гвардия" в Ижевске поставили рекорд России по одномоментной разборке и сборке автомата Калашникова, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T19:25

2023-09-19T19:25

2023-09-19T19:25

удмуртская республика

ижевск

александр бречалов

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 19 сен – РИА Новости. Участники спартакиады "Гвардия" в Ижевске поставили рекорд России по одномоментной разборке и сборке автомата Калашникова, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. Финал республиканской спартакиады "Гвардия" на кубок Калашникова прошел в День оружейника в Ижевске. Участниками соревнований стали более 1,3 тысячи человек. В рамках Года молодежи, объявленного главой Удмуртии Александром Бречаловым, организаторы расширили возможности участия в соревнованиях. Помимо школьников и студентов профессиональных учреждений в спартакиаде впервые приняли участие студенты вузов, рассказали в пресс-службе. "Участникам спартакиады "Гвардия" удалось установить новый рекорд России по одномоментной неполной разборке и сборке автомата Калашникова - 216 учеников кадетских классов, юнармейцев, воспитанников военно-патриотических клубов со всей Удмуртии выполнили норматив, тем самым побив рекорд Удмуртии 2018 года, когда аналогичное действие выполнили 100 человек. Число 216 было выбрано организаторами не случайно: именно 216 лет назад был основан Ижевский оружейный завод", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники спартакиады прошли 16 сложнейших этапов, каждый из которых был частью новой полосы препятствий протяженностью 2,5 километра. "В этом году спартакиада "Гвардия" на кубок Михаила Калашникова приурочена к особенной дате - Дню Оружейника. Этот праздник был учрежден в России в 2011 году как раз по инициативе Михаила Тимофеевича. Он прославляет не только славу и грозную мощь российского оружия, но и величие человеческого разума, трудолюбие десятков поколений оружейников России, их верность Отчизне. Как сказал Владимир Владимирович Путин, мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – патриотизм", - приводятся слова председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова. По данным пресс-службы, гостем мероприятия стал участник специальной военной операции, сербский снайпер-волонтер Деян Берич. "Он считает, что подобные мероприятия должны учить ребят уважению к своей культуре, истории, патриотическим и воинским традициям. Поэтому очень важно, что на финал спартакиады приглашены почетные гости – сотрудники силовых ведомств и ветераны боевых действий. Так формируется прочная связь поколений", - цитирует его пресс-служба.

https://ria.ru/20230919/diktant-1897329959.html

https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1897094427.html

ижевск

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удмуртская республика (удмуртия)

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ижевск, александр бречалов, россия, удмуртская республика (удмуртия)