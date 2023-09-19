https://ria.ru/20230919/aktivy-1897341417.html

В ЕК напомнили правила конфискации замороженных активов россиян

В ЕК напомнили правила конфискации замороженных активов россиян - РИА Новости, 19.09.2023

В ЕК напомнили правила конфискации замороженных активов россиян

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напомнил, что конфисковать замороженные в ЕС активы граждан и компаний России можно только по решению суда,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:19

2023-09-19T18:19

2023-09-19T18:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

брюссель

санкции в отношении россии

еврокомиссия

евросоюз

дидье рейндерс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напомнил, что конфисковать замороженные в ЕС активы граждан и компаний России можно только по решению суда, призвал к выработке единых европейских правил на этот счет. "Мы рассматриваем возможность конфискации, что возможно при наличии уголовного преступления. Для этого необходимо обращаться в суды. Именно с этой целью мы предложили проект директивы, которая устанавливает одинаковые правила для всех государств ЕС. Призываю Совет ЕС и Европарламент утвердить эту законодательную инициативу, которая обеспечит общий подход для 27 государств-членов ЕС", - сказал он в Брюсселе, где во вторник проходит Совет министров по общим вопросам стран Евросоюза. Еврокомиссар добавил, что Комиссия продолжает "деятельность с рабочей группой по замороженным активам с тем, чтобы увеличить их объемы". "Речь идет не только о средствах российских олигархов и некоторых организаций, но также и о резервах Центробанка", - указал Рейндерс. Он напомнил, что на настоящий момент заморожено порядка 24 миллиардов средств граждан РФ и российских компаний, попавших в санкционные списки. Также, по его словам, было иммобилизовано более 200 млрд евро резервов Центробанка РФ. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

россия

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, брюссель, санкции в отношении россии, еврокомиссия, евросоюз, дидье рейндерс, европарламент, мария захарова, в мире