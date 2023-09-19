Рейтинг@Mail.ru
В ЕК напомнили правила конфискации замороженных активов россиян - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/aktivy-1897341417.html
В ЕК напомнили правила конфискации замороженных активов россиян
В ЕК напомнили правила конфискации замороженных активов россиян - РИА Новости, 19.09.2023
В ЕК напомнили правила конфискации замороженных активов россиян
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напомнил, что конфисковать замороженные в ЕС активы граждан и компаний России можно только по решению суда,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:19
2023-09-19T18:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
брюссель
санкции в отношении россии
еврокомиссия
евросоюз
дидье рейндерс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напомнил, что конфисковать замороженные в ЕС активы граждан и компаний России можно только по решению суда, призвал к выработке единых европейских правил на этот счет. "Мы рассматриваем возможность конфискации, что возможно при наличии уголовного преступления. Для этого необходимо обращаться в суды. Именно с этой целью мы предложили проект директивы, которая устанавливает одинаковые правила для всех государств ЕС. Призываю Совет ЕС и Европарламент утвердить эту законодательную инициативу, которая обеспечит общий подход для 27 государств-членов ЕС", - сказал он в Брюсселе, где во вторник проходит Совет министров по общим вопросам стран Евросоюза. Еврокомиссар добавил, что Комиссия продолжает "деятельность с рабочей группой по замороженным активам с тем, чтобы увеличить их объемы". "Речь идет не только о средствах российских олигархов и некоторых организаций, но также и о резервах Центробанка", - указал Рейндерс. Он напомнил, что на настоящий момент заморожено порядка 24 миллиардов средств граждан РФ и российских компаний, попавших в санкционные списки. Также, по его словам, было иммобилизовано более 200 млрд евро резервов Центробанка РФ. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, брюссель, санкции в отношении россии, еврокомиссия, евросоюз, дидье рейндерс, европарламент, мария захарова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Брюссель, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Евросоюз, Дидье Рейндерс, Европарламент, Мария Захарова, В мире
В ЕК напомнили правила конфискации замороженных активов россиян

ЕК: конфисковать замороженные активы россиян в ЕС можно только по суду

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напомнил, что конфисковать замороженные в ЕС активы граждан и компаний России можно только по решению суда, призвал к выработке единых европейских правил на этот счет.
"Мы рассматриваем возможность конфискации, что возможно при наличии уголовного преступления. Для этого необходимо обращаться в суды. Именно с этой целью мы предложили проект директивы, которая устанавливает одинаковые правила для всех государств ЕС. Призываю Совет ЕС и Европарламент утвердить эту законодательную инициативу, которая обеспечит общий подход для 27 государств-членов ЕС", - сказал он в Брюсселе, где во вторник проходит Совет министров по общим вопросам стран Евросоюза.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась
25 августа, 08:18
Еврокомиссар добавил, что Комиссия продолжает "деятельность с рабочей группой по замороженным активам с тем, чтобы увеличить их объемы". "Речь идет не только о средствах российских олигархов и некоторых организаций, но также и о резервах Центробанка", - указал Рейндерс.
Он напомнил, что на настоящий момент заморожено порядка 24 миллиардов средств граждан РФ и российских компаний, попавших в санкционные списки. Также, по его словам, было иммобилизовано более 200 млрд евро резервов Центробанка РФ.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Игры в санкции закончились. От России прилетела "ответка"
3 мая, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБрюссельСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияЕвросоюзДидье РейндерсЕвропарламентМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала