В ЕК напомнили правила конфискации замороженных активов россиян
ЕК: конфисковать замороженные активы россиян в ЕС можно только по суду
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напомнил, что конфисковать замороженные в ЕС активы граждан и компаний России можно только по решению суда, призвал к выработке единых европейских правил на этот счет.
"Мы рассматриваем возможность конфискации, что возможно при наличии уголовного преступления. Для этого необходимо обращаться в суды. Именно с этой целью мы предложили проект директивы, которая устанавливает одинаковые правила для всех государств ЕС. Призываю Совет ЕС и Европарламент утвердить эту законодательную инициативу, которая обеспечит общий подход для 27 государств-членов ЕС", - сказал он в Брюсселе, где во вторник проходит Совет министров по общим вопросам стран Евросоюза.
Еврокомиссар добавил, что Комиссия продолжает "деятельность с рабочей группой по замороженным активам с тем, чтобы увеличить их объемы". "Речь идет не только о средствах российских олигархов и некоторых организаций, но также и о резервах Центробанка", - указал Рейндерс.
Он напомнил, что на настоящий момент заморожено порядка 24 миллиардов средств граждан РФ и российских компаний, попавших в санкционные списки. Также, по его словам, было иммобилизовано более 200 млрд евро резервов Центробанка РФ.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".