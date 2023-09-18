https://ria.ru/20230918/zemletryasenie-1896884929.html

На севере Италии произошло землетрясение

На севере Италии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.09.2023

На севере Италии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на севере Италии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T06:41

2023-09-18T06:41

2023-09-18T07:00

италия

тоскана

в мире

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на севере Италии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 03.10 по времени UTC (06.10 мск). Эпицентр располагался в 5,9 километра к северо-западу от коммуны Марради региона Тоскана, там проживают около 3,4 тысячи человек.Очаг залегал на глубине десяти километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20230912/zemletryasenie-1895865017.html

италия

тоскана

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италия, тоскана, в мире