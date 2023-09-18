https://ria.ru/20230918/zayavki-1896900281.html

Почти все заявки жителей Уссурийска о выплатах после паводка обработали

Почти все заявки жителей Уссурийска о выплатах после паводка обработали - РИА Новости, 18.09.2023

Почти все заявки жителей Уссурийска о выплатах после паводка обработали

Специалисты обработали почти все заявления на материальную помощь пострадавшим от наводнения жителям Уссурийска в Приморье, более 5,6 тысячи человек получили... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T09:31

2023-09-18T09:31

2023-09-18T09:31

приморский край

уссурийск

олег кожемяко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889938246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1dacba5301236c29e0b2652b8857a033.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Специалисты обработали почти все заявления на материальную помощь пострадавшим от наводнения жителям Уссурийска в Приморье, более 5,6 тысячи человек получили первичные выплаты, сообщает краевое правительство. Глава Приморья Олег Кожемяко посетил Уссурийск, пострадавший от паводка в августе. Там он провел совещание по теме материальной помощи местными жителям. "Из поступивших на сегодняшний день 19 393 заявлений обработано около 95%. Более 5,6 тысячи и 1,5 тысячи человек получили выплаты по 10 и 50 тысяч рублей соответственно", – говорится в сообщении. Губернатор поручил ускорить эту работу, чтобы все деньги были переведены до конца 2023 года. Также Кожемяко отметил, что нужно активизировать работу по выплатам на капитальный ремонт. "Посмотреть жилье взамен утраченного из-за наводнения в строящихся домах, показать и согласовать его с людьми, после чего начать ремонт в квартирах", - приводятся слова губернатора. Кожемяко в Уссурийске посетил микрорайон "Семь ветров", где в августе прорвало дамбу. Сейчас ее восстанавливают, идет обустройство площадки под помпы. По информации властей, на следующей неделе гидрологи, проектировщики и ученые должны дать рекомендации по более надежной работе сооружения. Кроме того, губернатор посетил местный детский сад, который пострадал в наводнение. На ремонт требуется 142 миллиона рублей. Кожемяко поручил приступить к работам в конце сентября и починить детсад в течение полутора месяцев. По информации правительства Приморья, на сегодня на выплаты пострадавшим от паводка в Приморье направлено более 1 миллиарда рублей. В Приморье действует федеральный режим ЧС из-за паводка. Регион в середине августа серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23, 25 и 29 августа в крае прошли сильные ливни, уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопросы оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального бюджета выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, приморцы могут рассчитывать на получение 200 или 400 тысяч рублей за ущерб здоровью в результате ЧС. Также в районах прошел сбор гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230903/primore-1893915219.html

https://ria.ru/20230913/primore-1896018748.html

приморский край

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, уссурийск, олег кожемяко