СМИ: забастовки в США привели к рекордному числу пропущенных рабочих дней
WSJ: забастовки в США в августе привели к 4,1 миллиона пропущенных рабочих дней
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Крупные перерывы в работе предприятий в США из-за многочисленных забастовок привели к более 4 миллионам пропущенных рабочих дней в стране в августе, что является самым крупным показателем за месяц с начала XXI века, пишет газета Wall Street Journal.
«
"Американские рабочие бастуют темпами, невиданными на протяжении почти четверти века... В прошлом месяце крупные перерывы в работе из-за забастовок привели к 4,1 миллиона пропущенных рабочих дней... Эта предварительная оценка стала самым большим месячным итогом с августа 2000 года", - говорится в статье издания, проанализировавшего последние данные министерства труда США.
Как отмечается в статье, кроме забастовок профсоюза работников автопрома в США United Auto Workers (UAW) на ситуацию также повлияли забастовки Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио страны (SAG-AFTRA).
При этом активность профсоюзов растет и в других секторах рынка труда, добавила газета. Часть противоречий удалось разрешить после проведения переговоров представителей общественных организаций с работодателями, сумевшими договориться о повышении зарплаты и улучшении условий труда.
В пятницу крупнейший профсоюз работников автопрома в США UAW объявил забастовку на трех заводах крупнейших американских автопроизводителей GM, Ford и Stellantis в штатах Миссури, Мичигане и Огайо. Профсоюз требует от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и других мер. В забастовке, как сообщает профсоюз, участвуют 13 тысяч из 146 тысяч членов. Забастовка будет разрастаться, если сторонам не удастся договориться, заявляли ранее в UAW.
На фоне этого также продолжается забастовка Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA), начатая в мае из-за разногласий с Альянсом продюсеров кино и телевидения по вопросам улучшения условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других.