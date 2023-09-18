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Глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке

Глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.09.2023

Глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:40

2023-09-18T15:40

2023-09-18T15:47

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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине недели и посоветовал западноевропейским коллегам сделать то же самое."Я думаю, что если бы ЕС был мудрым, то он бы попытался использовать неделю Генассамблеи и продолжить диалог, который делает возможным коммуникацию между противоборствующими странами. Я сам, конечно, встречусь с моим коллегой - российским министром иностранным дел. По планам, во второй половине недели. И я бы считал правильным, если бы то же самое сделали как можно больше моих западноевропейских коллег", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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венгрия, в мире, нью-йорк (город)