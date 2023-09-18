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В Раде назвали причину увольнения заместителей министра обороны Украины - РИА Новости, 18.09.2023
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15:07 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/uvolnenie-1896998010.html
В Раде назвали причину увольнения заместителей министра обороны Украины
В Раде назвали причину увольнения заместителей министра обороны Украины - РИА Новости, 18.09.2023
В Раде назвали причину увольнения заместителей министра обороны Украины
Увольнение заместителей министра обороны Украины связано с процветающей в военном ведомстве коррупцией, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Об... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:07
2023-09-18T15:07
в мире
украина
алексей гончаренко
анна маляр
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 сесн – РИА Новости. Увольнение заместителей министра обороны Украины связано с процветающей в военном ведомстве коррупцией, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Об этом он написал в Telegram-канале.Ранее в понедельник Гончаренко сообщал, что правительство страны уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем свое не подтвердившееся заявление о якобы имевшем место взятии Андреевки в ДНР. Позднее издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщало, что замминистры написали заявления об увольнении после просьбы главы ведомства Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся. "Умеров не собирался увольнять всех замов. Собирался некоторых оставить, некоторых отправить на отдых. Среди тех, кого точно должны были освободить, была наша любимица Анна Маляр. Но в ОП (офис Зеленского – ред.) решили, что нужно снимать всех. Условно: новый министр – новая команда… Увольнение замов и обновление минобороны производится специально под визит Зеленского в США. Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем", - написал Гончаренко. Третьего сентября Владимир Зеленский сообщил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Шестого сентября Умеров анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепции трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО .
https://ria.ru/20230914/publikatsiya-1896236349.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, анна маляр, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Анна Маляр, Верховная Рада Украины
В Раде назвали причину увольнения заместителей министра обороны Украины

Депутат Гончаренко связал увольнение замглав Минобороны Украины с коррупцией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистерство обороны Украины
Министерство обороны Украины - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Министерство обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сесн – РИА Новости. Увольнение заместителей министра обороны Украины связано с процветающей в военном ведомстве коррупцией, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Об этом он написал в Telegram-канале.
Ранее в понедельник Гончаренко сообщал, что правительство страны уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем свое не подтвердившееся заявление о якобы имевшем место взятии Андреевки в ДНР. Позднее издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщало, что замминистры написали заявления об увольнении после просьбы главы ведомства Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся.
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией
14 сентября, 04:25
«
"Умеров не собирался увольнять всех замов. Собирался некоторых оставить, некоторых отправить на отдых. Среди тех, кого точно должны были освободить, была наша любимица Анна Маляр. Но в ОП (офис Зеленского – ред.) решили, что нужно снимать всех. Условно: новый министр – новая команда… Увольнение замов и обновление минобороны производится специально под визит Зеленского в США. Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем", - написал Гончаренко.
Третьего сентября Владимир Зеленский сообщил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Шестого сентября Умеров анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепции трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО .
Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Минобороны Украины сообщило об увеличении расходов на ВСУ
6 сентября, 20:58
 
В миреУкраинаАлексей ГончаренкоАнна МалярВерховная Рада Украины
 
 
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