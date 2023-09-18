https://ria.ru/20230918/ukraina-1897000066.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.09.2023

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:13

2023-09-18T15:13

2023-09-18T15:13

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

хмельницкий (город)

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанных регионах раздался одновременно - в 14.57 (совпадает с мск). Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

днепропетровская область

хмельницкий (город)

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украина, днепропетровская область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, в мире