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Военный ВСУ получил пожизненный срок за убийство восьми жителей Мариуполя
Военный ВСУ получил пожизненный срок за убийство восьми жителей Мариуполя - РИА Новости, 18.09.2023
Военный ВСУ получил пожизненный срок за убийство восьми жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего Украины, застрелившего восемь мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:35
2023-09-18T10:35
2023-09-18T10:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
мариуполь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего Украины, застрелившего восемь мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода 56 отдельной мотопехотной бригады 37 отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" вооруженных сил Украины Владислава Кулыка", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что Кулык с 24 февраля по 12 апреля 2022 года на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината обнаружил вблизи передвигающихся по улице Левченко восьмерых невооруженных граждан, о чем сообщил командиру. Исполняя приказ командира, Кулык убил семерых мужчин и женщину. Кулыку было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Кулыка к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230915/vsu-1896569163.html
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донецкая народная республика, украина, мариуполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Военный ВСУ получил пожизненный срок за убийство восьми жителей Мариуполя
Военный ВСУ получил пожизненный срок за убийство восьми гражданских в Мариуполе
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего Украины, застрелившего восемь мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба
Генеральной прокуратуры РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода 56 отдельной мотопехотной бригады 37 отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" вооруженных сил Украины Владислава Кулыка", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что Кулык с 24 февраля по 12 апреля 2022 года на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината обнаружил вблизи передвигающихся по улице Левченко восьмерых невооруженных граждан, о чем сообщил командиру. Исполняя приказ командира, Кулык убил семерых мужчин и женщину.
Кулыку было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Кулыка к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в сообщении.
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