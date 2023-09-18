https://ria.ru/20230918/ubiystvo-1896913194.html

Военный ВСУ получил пожизненный срок за убийство восьми жителей Мариуполя

Военный ВСУ получил пожизненный срок за убийство восьми жителей Мариуполя - РИА Новости, 18.09.2023

Военный ВСУ получил пожизненный срок за убийство восьми жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего Украины, застрелившего восемь мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:35

2023-09-18T10:35

2023-09-18T10:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

мариуполь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего Украины, застрелившего восемь мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода 56 отдельной мотопехотной бригады 37 отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" вооруженных сил Украины Владислава Кулыка", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что Кулык с 24 февраля по 12 апреля 2022 года на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината обнаружил вблизи передвигающихся по улице Левченко восьмерых невооруженных граждан, о чем сообщил командиру. Исполняя приказ командира, Кулык убил семерых мужчин и женщину. Кулыку было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Кулыка к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230915/vsu-1896569163.html

https://ria.ru/20230917/natsgvardeets-1896814272.html

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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донецкая народная республика, украина, мариуполь, вооруженные силы украины