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Эрдоган заявил о группах, пытающихся "отравить" отношения Турции и США - РИА Новости, 18.09.2023
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04:24 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/turtsiya-1896880623.html
Эрдоган заявил о группах, пытающихся "отравить" отношения Турции и США
Эрдоган заявил о группах, пытающихся "отравить" отношения Турции и США - РИА Новости, 18.09.2023
Эрдоган заявил о группах, пытающихся "отравить" отношения Турции и США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что есть группы, которые хотят "отравить" турецко-американские отношения, Анкара поставит им заслон. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T04:24
2023-09-18T04:24
турция
реджеп тайип эрдоган
оон
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АНКАРА, 18 сен -РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что есть группы, которые хотят "отравить" турецко-американские отношения, Анкара поставит им заслон. Эрдоган выступил на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC) в Нью-Йорке в рамках своего участия на Генеральной Ассамблее ООН. "Сохраняя свою самобытность здесь, вы (турки, проживающие в США) наводите мосты между людьми, знакомя американцев с нашей культурой. Путь к победе лежит через единство, солидарность. Есть группы интересов, которые хотят отравить турецко-американские отношения. Мы поставим им заслон", - заявил Эрдоган.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874733288.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, оон, в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, В мире
Эрдоган заявил о группах, пытающихся "отравить" отношения Турции и США

Эрдоган: существуют группы, желающие отравить турецко-американские отношения

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 18 сен -РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что есть группы, которые хотят "отравить" турецко-американские отношения, Анкара поставит им заслон.
Эрдоган выступил на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC) в Нью-Йорке в рамках своего участия на Генеральной Ассамблее ООН.
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"Сохраняя свою самобытность здесь, вы (турки, проживающие в США) наводите мосты между людьми, знакомя американцев с нашей культурой. Путь к победе лежит через единство, солидарность. Есть группы интересов, которые хотят отравить турецко-американские отношения. Мы поставим им заслон", - заявил Эрдоган.
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганООНВ мире
 
 
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