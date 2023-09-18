https://ria.ru/20230918/turtsiya-1896880623.html

Эрдоган заявил о группах, пытающихся "отравить" отношения Турции и США

Эрдоган заявил о группах, пытающихся "отравить" отношения Турции и США - РИА Новости, 18.09.2023

Эрдоган заявил о группах, пытающихся "отравить" отношения Турции и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что есть группы, которые хотят "отравить" турецко-американские отношения, Анкара поставит им заслон. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T04:24

2023-09-18T04:24

2023-09-18T04:24

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 18 сен -РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что есть группы, которые хотят "отравить" турецко-американские отношения, Анкара поставит им заслон. Эрдоган выступил на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC) в Нью-Йорке в рамках своего участия на Генеральной Ассамблее ООН. "Сохраняя свою самобытность здесь, вы (турки, проживающие в США) наводите мосты между людьми, знакомя американцев с нашей культурой. Путь к победе лежит через единство, солидарность. Есть группы интересов, которые хотят отравить турецко-американские отношения. Мы поставим им заслон", - заявил Эрдоган.

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874733288.html

турция

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