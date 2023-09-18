https://ria.ru/20230918/trevoga-1896967950.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.09.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:17

2023-09-18T13:17

2023-09-18T13:17

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

в мире

сумская область

полтавская область

харьковская область

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 13.00 (совпадает с мск). Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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