https://ria.ru/20230918/trevoga-1896967950.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.09.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:17
2023-09-18T13:17
2023-09-18T13:17
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
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сумская область
полтавская область
харьковская область
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 13.00 (совпадает с мск). Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, днепропетровская область, в мире, сумская область, полтавская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире, Сумская область, Полтавская область, Харьковская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили тревогу