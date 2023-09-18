https://ria.ru/20230918/trevoga-1896879857.html
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.09.2023
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T03:59
2023-09-18T03:59
2023-09-18T04:11
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, тревога в Киеве прозвучала в 03.55 (совпадает с мск), в Харьковской, Сумской и других областях сигнал тревоги начал звучать с 03.51.Ранее воздушная тревога объявлялась в Кировоградской и Одесской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230918/izmail-1896872833.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Киев, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Кировоградская область
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги