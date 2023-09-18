https://ria.ru/20230918/tekhnologii-1897093747.html

Маск назвал Китай одним из мировых лидеров в сфере ИИ

Маск назвал Китай одним из мировых лидеров в сфере ИИ - РИА Новости, 18.09.2023

Маск назвал Китай одним из мировых лидеров в сфере ИИ

Китай входит в число мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и претендует на первое место в этой сфере, заявил в понедельник американский... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T21:53

2023-09-18T21:53

2023-09-18T21:53

в мире

китай

израиль

илон маск

брикс

оон

си цзиньпин

биньямин нетаньяху

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Китай входит в число мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и претендует на первое место в этой сфере, заявил в понедельник американский предприниматель Илон Маск. "Что касается ваших слов о странах, лидирующих в ИИ, Китай, определенно, одна из них, одна из лидирующих и, потенциально, номер один", - сказал Маск в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Предприниматель указал, что, хотя западные страны выражают озабоченность возможным отсутствием в Китае регуляторных мер в сфере ИИ, он лично встречался с китайским руководством для обсуждения рисков ИИ и они, по его словам, внимательно отнеслись к риску того, что искусственный интеллект может теоретически пошатнуть власть компартии Китая в стране. По мнению самого бизнесмена, именно искусственный интеллект сегодня представляет главнейший риск человеческой цивилизации, но при этом, уверен он, шанс на ответственное развитие этой технологии остается. Ранее в августе председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге заявил о том, что искусственный интеллект - новая область, которая может принести риски, в связи с чем странам БРИКС необходимо сформировать общую структуру управления ИИ. О рисках ИИ заявляют власти Великобритании, США и других стран, а также сами производители технологий. Так, компании Google, Microsoft, Anthropic и OpenAI, разработавшая чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, уже заявили о планах создания организации для обеспечения контроля над безопасностью разработки моделей ИИ, получившую название Frontier Model Forum. Основными задачами организации называются: продвижение исследований в области безопасности ИИ; выявление лучших практик ответственной разработки и внедрения передовых моделей; сотрудничество с политиками, учеными, гражданским обществом и компаниями для обмена знаниями о рисках доверия и безопасности; поддержка усилий по разработке приложений, способных помочь в решении важнейших проблем общества. Планируется, что в ближайшие месяцы Frontier Model Forum создаст консультативный совет, который поможет определить его стратегию и приоритеты, представляя разнообразие опыта и точек зрения, следует из сообщения. Компании-учредители также создадут ключевые институциональные механизмы, включая устав, управление и финансирование, с рабочей группой и исполнительным советом, которые будут руководить этими усилиями.

https://ria.ru/20230717/tekhnologii-1884712896.html

https://ria.ru/20230821/ii-1891383180.html

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в мире, китай, израиль, илон маск, брикс, оон, си цзиньпин, биньямин нетаньяху