Рейтинг@Mail.ru
Маск назвал Китай одним из мировых лидеров в сфере ИИ - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/tekhnologii-1897093747.html
Маск назвал Китай одним из мировых лидеров в сфере ИИ
Маск назвал Китай одним из мировых лидеров в сфере ИИ - РИА Новости, 18.09.2023
Маск назвал Китай одним из мировых лидеров в сфере ИИ
Китай входит в число мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и претендует на первое место в этой сфере, заявил в понедельник американский... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T21:53
2023-09-18T21:53
в мире
китай
израиль
илон маск
брикс
оон
си цзиньпин
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880371151_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_4a2e1f041c4f4f19d3ea9d33b56e1ce7.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Китай входит в число мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и претендует на первое место в этой сфере, заявил в понедельник американский предприниматель Илон Маск. "Что касается ваших слов о странах, лидирующих в ИИ, Китай, определенно, одна из них, одна из лидирующих и, потенциально, номер один", - сказал Маск в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Предприниматель указал, что, хотя западные страны выражают озабоченность возможным отсутствием в Китае регуляторных мер в сфере ИИ, он лично встречался с китайским руководством для обсуждения рисков ИИ и они, по его словам, внимательно отнеслись к риску того, что искусственный интеллект может теоретически пошатнуть власть компартии Китая в стране. По мнению самого бизнесмена, именно искусственный интеллект сегодня представляет главнейший риск человеческой цивилизации, но при этом, уверен он, шанс на ответственное развитие этой технологии остается. Ранее в августе председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге заявил о том, что искусственный интеллект - новая область, которая может принести риски, в связи с чем странам БРИКС необходимо сформировать общую структуру управления ИИ. О рисках ИИ заявляют власти Великобритании, США и других стран, а также сами производители технологий. Так, компании Google, Microsoft, Anthropic и OpenAI, разработавшая чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, уже заявили о планах создания организации для обеспечения контроля над безопасностью разработки моделей ИИ, получившую название Frontier Model Forum. Основными задачами организации называются: продвижение исследований в области безопасности ИИ; выявление лучших практик ответственной разработки и внедрения передовых моделей; сотрудничество с политиками, учеными, гражданским обществом и компаниями для обмена знаниями о рисках доверия и безопасности; поддержка усилий по разработке приложений, способных помочь в решении важнейших проблем общества. Планируется, что в ближайшие месяцы Frontier Model Forum создаст консультативный совет, который поможет определить его стратегию и приоритеты, представляя разнообразие опыта и точек зрения, следует из сообщения. Компании-учредители также создадут ключевые институциональные механизмы, включая устав, управление и финансирование, с рабочей группой и исполнительным советом, которые будут руководить этими усилиями.
https://ria.ru/20230717/tekhnologii-1884712896.html
https://ria.ru/20230821/ii-1891383180.html
китай
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880371151_132:0:1080:711_1920x0_80_0_0_01bb0aab0b47299cb3261db8306aefc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, израиль, илон маск, брикс, оон, си цзиньпин, биньямин нетаньяху
В мире, Китай, Израиль, Илон Маск, БРИКС, ООН, Си Цзиньпин, Биньямин Нетаньяху
Маск назвал Китай одним из мировых лидеров в сфере ИИ

Маск назвал КНР потенциальным чемпионом в сфере ИИ

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Китай входит в число мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и претендует на первое место в этой сфере, заявил в понедельник американский предприниматель Илон Маск.
"Что касается ваших слов о странах, лидирующих в ИИ, Китай, определенно, одна из них, одна из лидирующих и, потенциально, номер один", - сказал Маск в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Предприниматель указал, что, хотя западные страны выражают озабоченность возможным отсутствием в Китае регуляторных мер в сфере ИИ, он лично встречался с китайским руководством для обсуждения рисков ИИ и они, по его словам, внимательно отнеслись к риску того, что искусственный интеллект может теоретически пошатнуть власть компартии Китая в стране.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
США опасаются, что Китай может получить доступ к их технологиям
17 июля, 17:44
По мнению самого бизнесмена, именно искусственный интеллект сегодня представляет главнейший риск человеческой цивилизации, но при этом, уверен он, шанс на ответственное развитие этой технологии остается.
Ранее в августе председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге заявил о том, что искусственный интеллект - новая область, которая может принести риски, в связи с чем странам БРИКС необходимо сформировать общую структуру управления ИИ.
О рисках ИИ заявляют власти Великобритании, США и других стран, а также сами производители технологий. Так, компании Google, Microsoft, Anthropic и OpenAI, разработавшая чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, уже заявили о планах создания организации для обеспечения контроля над безопасностью разработки моделей ИИ, получившую название Frontier Model Forum.
Основными задачами организации называются: продвижение исследований в области безопасности ИИ; выявление лучших практик ответственной разработки и внедрения передовых моделей; сотрудничество с политиками, учеными, гражданским обществом и компаниями для обмена знаниями о рисках доверия и безопасности; поддержка усилий по разработке приложений, способных помочь в решении важнейших проблем общества.
Планируется, что в ближайшие месяцы Frontier Model Forum создаст консультативный совет, который поможет определить его стратегию и приоритеты, представляя разнообразие опыта и точек зрения, следует из сообщения. Компании-учредители также создадут ключевые институциональные механизмы, включая устав, управление и финансирование, с рабочей группой и исполнительным советом, которые будут руководить этими усилиями.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Названы профессии, которым больше всего угрожает искусственный интеллект
21 августа, 19:25
 
В миреКитайИзраильИлон МаскБРИКСООНСи ЦзиньпинБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала