У Тайваня отследили рекордное количество летательных аппаратов армии КНР
Тайвань зафиксировал приближение к острову 103 летательных аппаратов НОАК
© AP Photo / Ng Han GuanИстребители J-16 и вертолеты Ми-8 армии Китая
© AP Photo / Ng Han Guan
Истребители J-16 и вертолеты Ми-8 армии Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 103 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что стало новым рекордом, сообщило в понедельник министерство обороны Тайваня.
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"С утра 17 сентября до утра 18 министерство обороны отследило деятельность в общей сложности 103 летательных аппаратов, что стало рекордным показателем за последнее время и стало серьезным вызовом для безопасности в Тайваньском проливе и регионе", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны.
В ведомстве также отметили, что вооруженные силы Тайваня реагируют на ситуацию спокойно, исходя из принципов "готовься к бою, но не рвись в бой, принимай вызов, не отклоняйся от боя".
"Непрекращающаяся военная активность армии КПК легко может привести к обострению напряженности, а также к ухудшению региональной безопасности, призываем Пекин взять на себя ответственность и немедленно прекратить подобные односторонние разрушительные действия", - говорится в сообщении.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.