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У Тайваня отследили рекордное количество летательных аппаратов армии КНР - РИА Новости, 18.09.2023
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04:50 18.09.2023 (обновлено: 04:59 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/tayvan-1896881451.html
У Тайваня отследили рекордное количество летательных аппаратов армии КНР
У Тайваня отследили рекордное количество летательных аппаратов армии КНР - РИА Новости, 18.09.2023
У Тайваня отследили рекордное количество летательных аппаратов армии КНР
Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 103 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что стало новым... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T04:50
2023-09-18T04:59
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
в мире
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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 103 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что стало новым рекордом, сообщило в понедельник министерство обороны Тайваня. "С утра 17 сентября до утра 18 министерство обороны отследило деятельность в общей сложности 103 летательных аппаратов, что стало рекордным показателем за последнее время и стало серьезным вызовом для безопасности в Тайваньском проливе и регионе", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны.В ведомстве также отметили, что вооруженные силы Тайваня реагируют на ситуацию спокойно, исходя из принципов "готовься к бою, но не рвись в бой, принимай вызов, не отклоняйся от боя"."Непрекращающаяся военная активность армии КПК легко может привести к обострению напряженности, а также к ухудшению региональной безопасности, призываем Пекин взять на себя ответственность и немедленно прекратить подобные односторонние разрушительные действия", - говорится в сообщении.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230705/tayvan-1882282139.html
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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире
Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, В мире
У Тайваня отследили рекордное количество летательных аппаратов армии КНР

Тайвань зафиксировал приближение к острову 103 летательных аппаратов НОАК

© AP Photo / Ng Han GuanИстребители J-16 и вертолеты Ми-8 армии Китая
Истребители J-16 и вертолеты Ми-8 армии Китая - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Истребители J-16 и вертолеты Ми-8 армии Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 103 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что стало новым рекордом, сообщило в понедельник министерство обороны Тайваня.
«
"С утра 17 сентября до утра 18 министерство обороны отследило деятельность в общей сложности 103 летательных аппаратов, что стало рекордным показателем за последнее время и стало серьезным вызовом для безопасности в Тайваньском проливе и регионе", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны.
В ведомстве также отметили, что вооруженные силы Тайваня реагируют на ситуацию спокойно, исходя из принципов "готовься к бою, но не рвись в бой, принимай вызов, не отклоняйся от боя".
"Непрекращающаяся военная активность армии КПК легко может привести к обострению напряженности, а также к ухудшению региональной безопасности, призываем Пекин взять на себя ответственность и немедленно прекратить подобные односторонние разрушительные действия", - говорится в сообщении.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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