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СМИ: Катар подтвердил перевод разблокированных средств Ирана в банки Дохи - РИА Новости, 18.09.2023
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11:09 18.09.2023 (обновлено: 11:40 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/sredstva-1896920269.html
СМИ: Катар подтвердил перевод разблокированных средств Ирана в банки Дохи
СМИ: Катар подтвердил перевод разблокированных средств Ирана в банки Дохи - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: Катар подтвердил перевод разблокированных средств Ирана в банки Дохи
Катар подтвердил США и Ирану, что разблокированные 6 миллиардов долларов иранских средств переведены в банки в Дохе на фоне сделки по обмену заключенными,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:09
2023-09-18T11:40
катар
доха
сша
в мире
иран
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Катар подтвердил США и Ирану, что разблокированные 6 миллиардов долларов иранских средств переведены в банки в Дохе на фоне сделки по обмену заключенными, сообщает агентство Reuters.Ранее в иранском МИД заявили, что обмен заключенными между Тегераном и Вашингтоном будет произведен 18 сентября."Катар подтвердил, что разблокированные иранские средства, коих 6 миллиардов долларов, были переведены на банковские счета в Дохе", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на осведомленный источник.Отмечается, что катарский самолет уже находится в Иране, чтобы доставить в Доху американских заключенных.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран и США пошли на сделку по обмену заключенными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на 6 миллиардов долларов для использования в гуманитарных целях. Как отмечают в Иране, сумма будет отправлена с размороженных иранских счетов в Южной Корее и депонирована на счет в катарском банке. Госдеп позднее уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.
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катар, доха, сша, в мире, иран
Катар, Доха, США, В мире, Иран
СМИ: Катар подтвердил перевод разблокированных средств Ирана в банки Дохи

Reuters: Катар подтвердил перевод разблокированных иранских средств в банки Дохи

© Фото : предоставлено Qatar TourismДоха
Доха - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Доха. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Катар подтвердил США и Ирану, что разблокированные 6 миллиардов долларов иранских средств переведены в банки в Дохе на фоне сделки по обмену заключенными, сообщает агентство Reuters.
Ранее в иранском МИД заявили, что обмен заключенными между Тегераном и Вашингтоном будет произведен 18 сентября.
«
"Катар подтвердил, что разблокированные иранские средства, коих 6 миллиардов долларов, были переведены на банковские счета в Дохе", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на осведомленный источник.
Отмечается, что катарский самолет уже находится в Иране, чтобы доставить в Доху американских заключенных.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран и США пошли на сделку по обмену заключенными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на 6 миллиардов долларов для использования в гуманитарных целях. Как отмечают в Иране, сумма будет отправлена с размороженных иранских счетов в Южной Корее и депонирована на счет в катарском банке. Госдеп позднее уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.
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