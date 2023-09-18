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Туроператоры назвали самые популярные направления для морских круизов - РИА Новости, 18.09.2023
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Туризм
 
18:01 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/puteshestviya-1897031539.html
Туроператоры назвали самые популярные направления для морских круизов
Туроператоры назвали самые популярные направления для морских круизов - РИА Новости, 18.09.2023
Туроператоры назвали самые популярные направления для морских круизов
Туроператоры назвали самые востребованные направления для морских круизов у россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:01
2023-09-18T18:01
туризм
туризм
новости - туризм
персидский залив
средиземное море
красное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
круизы
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные направления для морских круизов у россиян, сообщает АТОР.Спрос на круизы растет, число таких туристов в текущем году превысило показатели доковидного 2019-го. Так, в Pac Group рассказали, что четыре года назад в путешествие по воде отправилось 45 тысяч клиентов, а в этом году – 55 тысяч. Прогноз на будущий год — около 70 тысяч путешественников.Ряд международных круизных компаний отказались оказывать услуги россиянам, но крупнейшая MSC Cruises не дискриминировала пассажиров, принимая на борт всех клиентов.Самым популярным морским направлением стал Персидский залив, его выбрали почти половина туристов — поклонников такого вида отдыха. Треть путешественников оплатили поездку по Средиземному морю. На третьем месте востребованности — круизы по Красному морю.Помимо россиян в таких поездках растет доля гостей из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии. Важный фактор — цены на круизы за последние пару лет почти не изменились, отметили участники рынка.
https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html
персидский залив
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туризм, новости - туризм, персидский залив, средиземное море, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), круизы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Персидский залив, Средиземное море, Красное море, Ассоциация туроператоров России (АТОР), круизы
Туроператоры назвали самые популярные направления для морских круизов

АТОР: круизы по Персидскому заливу — самые популярные морские туры у россиян

© Pixabay / cadetrndnovКруизный лайнер в порту
Круизный лайнер в порту - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Pixabay / cadetrndnov
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные направления для морских круизов у россиян, сообщает АТОР.
Спрос на круизы растет, число таких туристов в текущем году превысило показатели доковидного 2019-го. Так, в Pac Group рассказали, что четыре года назад в путешествие по воде отправилось 45 тысяч клиентов, а в этом году – 55 тысяч. Прогноз на будущий год — около 70 тысяч путешественников.
Ряд международных круизных компаний отказались оказывать услуги россиянам, но крупнейшая MSC Cruises не дискриминировала пассажиров, принимая на борт всех клиентов.
Самым популярным морским направлением стал Персидский залив, его выбрали почти половина туристов — поклонников такого вида отдыха. Треть путешественников оплатили поездку по Средиземному морю. На третьем месте востребованности — круизы по Красному морю.
Помимо россиян в таких поездках растет доля гостей из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии. Важный фактор — цены на круизы за последние пару лет почти не изменились, отметили участники рынка.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмПерсидский заливСредиземное мореКрасное мореАссоциация туроператоров России (АТОР)круизы
 
 
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