https://ria.ru/20230918/puteshestviya-1897031539.html

Туроператоры назвали самые популярные направления для морских круизов

Туроператоры назвали самые популярные направления для морских круизов - РИА Новости, 18.09.2023

Туроператоры назвали самые популярные направления для морских круизов

Туроператоры назвали самые востребованные направления для морских круизов у россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:01

2023-09-18T18:01

2023-09-18T18:01

туризм

туризм

новости - туризм

персидский залив

средиземное море

красное море

ассоциация туроператоров россии (атор)

круизы

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные направления для морских круизов у россиян, сообщает АТОР.Спрос на круизы растет, число таких туристов в текущем году превысило показатели доковидного 2019-го. Так, в Pac Group рассказали, что четыре года назад в путешествие по воде отправилось 45 тысяч клиентов, а в этом году – 55 тысяч. Прогноз на будущий год — около 70 тысяч путешественников.Ряд международных круизных компаний отказались оказывать услуги россиянам, но крупнейшая MSC Cruises не дискриминировала пассажиров, принимая на борт всех клиентов.Самым популярным морским направлением стал Персидский залив, его выбрали почти половина туристов — поклонников такого вида отдыха. Треть путешественников оплатили поездку по Средиземному морю. На третьем месте востребованности — круизы по Красному морю.Помимо россиян в таких поездках растет доля гостей из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии. Важный фактор — цены на круизы за последние пару лет почти не изменились, отметили участники рынка.

https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

персидский залив

средиземное море

красное море

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, персидский залив, средиземное море, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), круизы