https://ria.ru/20230918/opyt-1897087090.html
Депутаты Парламентского Собрания обменялись опытом с коллегами во Вьетнаме
Депутаты Парламентского Собрания обменялись опытом с коллегами во Вьетнаме - РИА Новости, 18.09.2023
Депутаты Парламентского Собрания обменялись опытом с коллегами во Вьетнаме
Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России встретились с коллегами из Китая, Вьетнама, Малайзии, Танзании и других стран в рамках завершившейся в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:55
2023-09-18T20:55
2023-09-18T20:55
парламентское собрание союза беларуси и россии
союзное государство
россия
белоруссия
китай
вьетнам
малайзия
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России встретились с коллегами из Китая, Вьетнама, Малайзии, Танзании и других стран в рамках завершившейся в Ханое 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев МПС (Межпарламентского союза).Участникам встречи предстояло найти решения для достижения целей устойчивого развития посредством цифровых технологий и инноваций. Ключевыми ее темами стали цифровая трансформация, инновации и стартапы, а также уважение к культурному разнообразию.Налаживание международных контактовОт Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в мероприятии приняли участие зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич и член комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Антон Ткачев.Как рассказал РИА Новости Клишевич, молодые законотворцы мира использовали площадку конференции для ряда двухсторонних встреч с делегатами других стран. Так, делегаты из Беларуси встретились с коллегами из Китая, Вьетнама, Малайзии, Танзании и других государств, чтобы поделиться опытом налаживания международных контактов."Депутаты из Танзании инициировали создание группы дружбы в парламентах наших государств – у нас пока такой нет. Они на основе политического диалога в рамках этой группы налаживают взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах. Мы встретились с парламентариями из Китая, обменялись мнением по геополитической ситуации в мире. Китайские коллеги предложили реализацию конкретных проектов, например, авиасообщение с рядом городов Китая, сотрудничество в сфере налаживания контактов и проведения совместных стартапов, которые позволили бы внедрять в нашу жизнь высокие технологии", - поделился белорусский депутат.Он также отметил встречу с вьетнамскими комсомольцами и их руководителем. Такой опыт, по мнению законотворца, представляет большой интерес для Беларуси.Развитие сотрудничестваДепутат Ткачев согласен со своим белорусским коллегой в том, что большую пользу на конференции представляли двусторонние встречи делегатов разных стран. Он рассказал РИА Новости, что российской делегации удалось поделиться законотворческими идеями в области охраны и передачи персональных данных граждан разных стран."В частности, на встречах с делегатами из Венгрии, Сербии, а также ряда стран Африки я говорил о создании единых стандартов охраны, обработки и использования персональных данных во всем мире для того, чтобы в каждом его уголке гражданин России мог себя чувствовать спокойно и понимать, что его персональные данные не утекут и не будут использованы мошенниками", - поделился депутат.На встрече с вьетнамскими коллегами, по его словам, речь шла о предстоящих "Играх будущего-2024", которые пройдут в Казани."Вьетнам поддерживает эту идею и очень хочет участвовать. И я сейчас проработаю возможность участия вьетнамской стороны в отборочных этапах на территории России. На конференции было собрано очень много контактов, с делегатами ряда стран мы договорились о дальнейшем сотрудничестве, в том числе и в области высоких технологий. Особенно в этом нуждаются страны Африки и готовы вести активную работу с Россией. Также хочу отметить наше сотрудничество на конференции с коллегами из Беларуси по вопросам Союзного государства", - добавил Ткачев.Он заявил, что из Ханоя он вернулся с предложением, которое должно помочь гражданам России, а может, и всего Союзного государства, проживающим за рубежом."Я хочу внести предложение в Госдуму о возможности генерирования документов на Госуслугах для таких граждан. Бывают моменты, когда крадут паспорта у людей или они теряют, им приходится обращаться в посольство, делать запросы, доказывая, что они граждане России. У посольства РФ сегодня нет полномочий принимать документы электронного образца с электронной подписью", - уточнил Ткачев.Он пояснил, что планируется проработать этот вопрос с МИД РФ. Во многих странах мира данный опыт уже имеется.
https://ria.ru/20230908/festival-1895116736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союзное государство, россия, белоруссия, китай, вьетнам, малайзия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Союзное государство, Россия, Белоруссия, Китай, Вьетнам, Малайзия
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России встретились с коллегами из Китая, Вьетнама, Малайзии, Танзании и других стран в рамках завершившейся в Ханое 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев МПС (Межпарламентского союза).
Участникам встречи предстояло найти решения для достижения целей устойчивого развития посредством цифровых технологий и инноваций. Ключевыми ее темами стали цифровая трансформация, инновации и стартапы, а также уважение к культурному разнообразию.
Налаживание международных контактов
От Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в мероприятии приняли участие зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич и член комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Антон Ткачев.
Как рассказал РИА Новости Клишевич, молодые законотворцы мира использовали площадку конференции для ряда двухсторонних встреч с делегатами других стран. Так, делегаты из Беларуси встретились с коллегами из Китая, Вьетнама, Малайзии, Танзании и других государств, чтобы поделиться опытом налаживания международных контактов.
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"Депутаты из Танзании инициировали создание группы дружбы в парламентах наших государств – у нас пока такой нет. Они на основе политического диалога в рамках этой группы налаживают взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах. Мы встретились с парламентариями из Китая, обменялись мнением по геополитической ситуации в мире. Китайские коллеги предложили реализацию конкретных проектов, например, авиасообщение с рядом городов Китая, сотрудничество в сфере налаживания контактов и проведения совместных стартапов, которые позволили бы внедрять в нашу жизнь высокие технологии", - поделился белорусский депутат.
Он также отметил встречу с вьетнамскими комсомольцами и их руководителем. Такой опыт, по мнению законотворца, представляет большой интерес для Беларуси.
Депутат Ткачев согласен со своим белорусским коллегой в том, что большую пользу на конференции представляли двусторонние встречи делегатов разных стран. Он рассказал РИА Новости, что российской делегации удалось поделиться законотворческими идеями в области охраны и передачи персональных данных граждан разных стран.
"В частности, на встречах с делегатами из Венгрии
, Сербии
, а также ряда стран Африки
я говорил о создании единых стандартов охраны, обработки и использования персональных данных во всем мире для того, чтобы в каждом его уголке гражданин России
мог себя чувствовать спокойно и понимать, что его персональные данные не утекут и не будут использованы мошенниками", - поделился депутат.
На встрече с вьетнамскими коллегами, по его словам, речь шла о предстоящих "Играх будущего-2024", которые пройдут в Казани
.
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"Вьетнам поддерживает эту идею и очень хочет участвовать. И я сейчас проработаю возможность участия вьетнамской стороны в отборочных этапах на территории России. На конференции было собрано очень много контактов, с делегатами ряда стран мы договорились о дальнейшем сотрудничестве, в том числе и в области высоких технологий. Особенно в этом нуждаются страны Африки и готовы вести активную работу с Россией. Также хочу отметить наше сотрудничество на конференции с коллегами из Беларуси
по вопросам Союзного государства", - добавил Ткачев.
Он заявил, что из Ханоя
он вернулся с предложением, которое должно помочь гражданам России, а может, и всего Союзного государства, проживающим за рубежом.
«
"Я хочу внести предложение в Госдуму о возможности генерирования документов на Госуслугах для таких граждан. Бывают моменты, когда крадут паспорта у людей или они теряют, им приходится обращаться в посольство, делать запросы, доказывая, что они граждане России. У посольства РФ сегодня нет полномочий принимать документы электронного образца с электронной подписью", - уточнил Ткачев.
Он пояснил, что планируется проработать этот вопрос с МИД РФ. Во многих странах мира данный опыт уже имеется.