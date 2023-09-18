Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Парламентского Собрания обменялись опытом с коллегами во Вьетнаме - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
20:55 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/opyt-1897087090.html
Депутаты Парламентского Собрания обменялись опытом с коллегами во Вьетнаме
Депутаты Парламентского Собрания обменялись опытом с коллегами во Вьетнаме - РИА Новости, 18.09.2023
Депутаты Парламентского Собрания обменялись опытом с коллегами во Вьетнаме
Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России встретились с коллегами из Китая, Вьетнама, Малайзии, Танзании и других стран в рамках завершившейся в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:55
2023-09-18T20:55
парламентское собрание союза беларуси и россии
союзное государство
россия
белоруссия
китай
вьетнам
малайзия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897087816_0:52:1980:1166_1920x0_80_0_0_e8d1a5997a5437b3ddb369c5b319010f.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России встретились с коллегами из Китая, Вьетнама, Малайзии, Танзании и других стран в рамках завершившейся в Ханое 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев МПС (Межпарламентского союза).Участникам встречи предстояло найти решения для достижения целей устойчивого развития посредством цифровых технологий и инноваций. Ключевыми ее темами стали цифровая трансформация, инновации и стартапы, а также уважение к культурному разнообразию.Налаживание международных контактовОт Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в мероприятии приняли участие зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич и член комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Антон Ткачев.Как рассказал РИА Новости Клишевич, молодые законотворцы мира использовали площадку конференции для ряда двухсторонних встреч с делегатами других стран. Так, делегаты из Беларуси встретились с коллегами из Китая, Вьетнама, Малайзии, Танзании и других государств, чтобы поделиться опытом налаживания международных контактов."Депутаты из Танзании инициировали создание группы дружбы в парламентах наших государств – у нас пока такой нет. Они на основе политического диалога в рамках этой группы налаживают взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах. Мы встретились с парламентариями из Китая, обменялись мнением по геополитической ситуации в мире. Китайские коллеги предложили реализацию конкретных проектов, например, авиасообщение с рядом городов Китая, сотрудничество в сфере налаживания контактов и проведения совместных стартапов, которые позволили бы внедрять в нашу жизнь высокие технологии", - поделился белорусский депутат.Он также отметил встречу с вьетнамскими комсомольцами и их руководителем. Такой опыт, по мнению законотворца, представляет большой интерес для Беларуси.Развитие сотрудничестваДепутат Ткачев согласен со своим белорусским коллегой в том, что большую пользу на конференции представляли двусторонние встречи делегатов разных стран. Он рассказал РИА Новости, что российской делегации удалось поделиться законотворческими идеями в области охраны и передачи персональных данных граждан разных стран."В частности, на встречах с делегатами из Венгрии, Сербии, а также ряда стран Африки я говорил о создании единых стандартов охраны, обработки и использования персональных данных во всем мире для того, чтобы в каждом его уголке гражданин России мог себя чувствовать спокойно и понимать, что его персональные данные не утекут и не будут использованы мошенниками", - поделился депутат.На встрече с вьетнамскими коллегами, по его словам, речь шла о предстоящих "Играх будущего-2024", которые пройдут в Казани."Вьетнам поддерживает эту идею и очень хочет участвовать. И я сейчас проработаю возможность участия вьетнамской стороны в отборочных этапах на территории России. На конференции было собрано очень много контактов, с делегатами ряда стран мы договорились о дальнейшем сотрудничестве, в том числе и в области высоких технологий. Особенно в этом нуждаются страны Африки и готовы вести активную работу с Россией. Также хочу отметить наше сотрудничество на конференции с коллегами из Беларуси по вопросам Союзного государства", - добавил Ткачев.Он заявил, что из Ханоя он вернулся с предложением, которое должно помочь гражданам России, а может, и всего Союзного государства, проживающим за рубежом."Я хочу внести предложение в Госдуму о возможности генерирования документов на Госуслугах для таких граждан. Бывают моменты, когда крадут паспорта у людей или они теряют, им приходится обращаться в посольство, делать запросы, доказывая, что они граждане России. У посольства РФ сегодня нет полномочий принимать документы электронного образца с электронной подписью", - уточнил Ткачев.Он пояснил, что планируется проработать этот вопрос с МИД РФ. Во многих странах мира данный опыт уже имеется.
https://ria.ru/20230908/festival-1895116736.html
https://ria.ru/20230606/informprostranstvo-1876579669.html
россия
белоруссия
китай
вьетнам
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897087816_411:0:1966:1166_1920x0_80_0_0_c3f7884140df740b1bdbb29bebae3496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
союзное государство, россия, белоруссия, китай, вьетнам, малайзия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Союзное государство, Россия, Белоруссия, Китай, Вьетнам, Малайзия

Депутаты Парламентского Собрания обменялись опытом с коллегами во Вьетнаме

© Фото : Посольство Республики Беларусь в Социалистической Республике ВьетнамТоржественная церемония открытия 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев в Ханое, Вьетнам
Торжественная церемония открытия 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев в Ханое, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : Посольство Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам
Торжественная церемония открытия 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев в Ханое, Вьетнам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России встретились с коллегами из Китая, Вьетнама, Малайзии, Танзании и других стран в рамках завершившейся в Ханое 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев МПС (Межпарламентского союза).
Участникам встречи предстояло найти решения для достижения целей устойчивого развития посредством цифровых технологий и инноваций. Ключевыми ее темами стали цифровая трансформация, инновации и стартапы, а также уважение к культурному разнообразию.

Налаживание международных контактов

От Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в мероприятии приняли участие зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич и член комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Антон Ткачев.
Как рассказал РИА Новости Клишевич, молодые законотворцы мира использовали площадку конференции для ряда двухсторонних встреч с делегатами других стран. Так, делегаты из Беларуси встретились с коллегами из Китая, Вьетнама, Малайзии, Танзании и других государств, чтобы поделиться опытом налаживания международных контактов.
Участники фестиваля Молодежь – за Союзное государство - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Смоленске завершился XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство"
8 сентября, 23:07
"Депутаты из Танзании инициировали создание группы дружбы в парламентах наших государств – у нас пока такой нет. Они на основе политического диалога в рамках этой группы налаживают взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах. Мы встретились с парламентариями из Китая, обменялись мнением по геополитической ситуации в мире. Китайские коллеги предложили реализацию конкретных проектов, например, авиасообщение с рядом городов Китая, сотрудничество в сфере налаживания контактов и проведения совместных стартапов, которые позволили бы внедрять в нашу жизнь высокие технологии", - поделился белорусский депутат.
Он также отметил встречу с вьетнамскими комсомольцами и их руководителем. Такой опыт, по мнению законотворца, представляет большой интерес для Беларуси.

Развитие сотрудничества

Депутат Ткачев согласен со своим белорусским коллегой в том, что большую пользу на конференции представляли двусторонние встречи делегатов разных стран. Он рассказал РИА Новости, что российской делегации удалось поделиться законотворческими идеями в области охраны и передачи персональных данных граждан разных стран.
"В частности, на встречах с делегатами из Венгрии, Сербии, а также ряда стран Африки я говорил о создании единых стандартов охраны, обработки и использования персональных данных во всем мире для того, чтобы в каждом его уголке гражданин России мог себя чувствовать спокойно и понимать, что его персональные данные не утекут и не будут использованы мошенниками", - поделился депутат.
На встрече с вьетнамскими коллегами, по его словам, речь шла о предстоящих "Играх будущего-2024", которые пройдут в Казани.
Парламентское собрание
Давыдько: общее информпространство обеспечит суверенитет СГ
6 июня, 20:07
"Вьетнам поддерживает эту идею и очень хочет участвовать. И я сейчас проработаю возможность участия вьетнамской стороны в отборочных этапах на территории России. На конференции было собрано очень много контактов, с делегатами ряда стран мы договорились о дальнейшем сотрудничестве, в том числе и в области высоких технологий. Особенно в этом нуждаются страны Африки и готовы вести активную работу с Россией. Также хочу отметить наше сотрудничество на конференции с коллегами из Беларуси по вопросам Союзного государства", - добавил Ткачев.
Он заявил, что из Ханоя он вернулся с предложением, которое должно помочь гражданам России, а может, и всего Союзного государства, проживающим за рубежом.
«
"Я хочу внести предложение в Госдуму о возможности генерирования документов на Госуслугах для таких граждан. Бывают моменты, когда крадут паспорта у людей или они теряют, им приходится обращаться в посольство, делать запросы, доказывая, что они граждане России. У посольства РФ сегодня нет полномочий принимать документы электронного образца с электронной подписью", - уточнил Ткачев.
Он пояснил, что планируется проработать этот вопрос с МИД РФ. Во многих странах мира данный опыт уже имеется.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСоюзное государствоРоссияБелоруссияКитайВьетнамМалайзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала