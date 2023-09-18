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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 18.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в понедельник выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:14

2023-09-18T14:14

2023-09-18T14:14

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Отмечается, что с 6.40 до 12.10 обстрелу подвергались Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Ясиноватский район республики, Макеевка, поселок Зайцево, по ним выпущено 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В 12.35 и 12.45 по Никитовскому району Горловки украинские военные выпустили восемь снарядов калибра 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

украина

донецкая народная республика

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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк