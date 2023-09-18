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Подмосковье и КНР обсудили образование и научно-технический обмен - РИА Новости, 18.09.2023
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Новости Подмосковья
 
14:55 18.09.2023 (обновлено: 14:56 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/obrazovanie-1896994016.html
Подмосковье и КНР обсудили образование и научно-технический обмен
Подмосковье и КНР обсудили образование и научно-технический обмен - РИА Новости, 18.09.2023
Подмосковье и КНР обсудили образование и научно-технический обмен
Делегации из Подмосковья и китайской провинции Шаньдун приняли участие в конференции в Москве, где обсудили вопросы образования, научно-технического и... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:55
2023-09-18T14:56
новости подмосковья
москва
московская область (подмосковье)
шаньдун
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Делегации из Подмосковья и китайской провинции Шаньдун приняли участие в конференции в Москве, где обсудили вопросы образования, научно-технического и торгово-экономического обмена, сообщили в пресс-службе министерства образования российского региона. "Семнадцатого сентября в Москве прошла конференция по образовательному, научно-техническому и торгово-экономическому обмену между китайской провинцией Шаньдун и Московской областью. Делегацию возглавил министр образования Московской области Илья Бронштейн", - отметили в ведомстве. По данным минобразования, на конференции Подмосковье представило свои ключевые проекты в области образования: кластеры, такие как Гимназия имени Примакова в Одинцове, Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном и Технологический лицей имени Долгих в Истре, а также ФГИС "Моя школа". "Конференция закончилась подписанием меморандума об установлении партнерских отношений между торгово-промышленной палатой Московской области и торгово-промышленной палатой провинции Шаньдун", - добавили в пресс-службе ведомства.
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москва, московская область (подмосковье), шаньдун
Новости Подмосковья, Москва, Московская область (Подмосковье), Шаньдун

Подмосковье и КНР обсудили образование и научно-технический обмен

© Фото : министерство образования Московской областиМосковская область и провинция Шаньдун обсудили перспективы партнерских отношений
Московская область и провинция Шаньдун обсудили перспективы партнерских отношений - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : министерство образования Московской области
Московская область и провинция Шаньдун обсудили перспективы партнерских отношений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Делегации из Подмосковья и китайской провинции Шаньдун приняли участие в конференции в Москве, где обсудили вопросы образования, научно-технического и торгово-экономического обмена, сообщили в пресс-службе министерства образования российского региона.
"Семнадцатого сентября в Москве прошла конференция по образовательному, научно-техническому и торгово-экономическому обмену между китайской провинцией Шаньдун и Московской областью. Делегацию возглавил министр образования Московской области Илья Бронштейн", - отметили в ведомстве.
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По данным минобразования, на конференции Подмосковье представило свои ключевые проекты в области образования: кластеры, такие как Гимназия имени Примакова в Одинцове, Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном и Технологический лицей имени Долгих в Истре, а также ФГИС "Моя школа".
"Конференция закончилась подписанием меморандума об установлении партнерских отношений между торгово-промышленной палатой Московской области и торгово-промышленной палатой провинции Шаньдун", - добавили в пресс-службе ведомства.
 
Новости ПодмосковьяМоскваМосковская область (Подмосковье)Шаньдун
 
 
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