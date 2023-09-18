https://ria.ru/20230918/obrazovanie-1896994016.html

Подмосковье и КНР обсудили образование и научно-технический обмен

Подмосковье и КНР обсудили образование и научно-технический обмен - РИА Новости, 18.09.2023

Подмосковье и КНР обсудили образование и научно-технический обмен

Делегации из Подмосковья и китайской провинции Шаньдун приняли участие в конференции в Москве, где обсудили вопросы образования, научно-технического и... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:55

2023-09-18T14:55

2023-09-18T14:56

новости подмосковья

москва

московская область (подмосковье)

шаньдун

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Делегации из Подмосковья и китайской провинции Шаньдун приняли участие в конференции в Москве, где обсудили вопросы образования, научно-технического и торгово-экономического обмена, сообщили в пресс-службе министерства образования российского региона. "Семнадцатого сентября в Москве прошла конференция по образовательному, научно-техническому и торгово-экономическому обмену между китайской провинцией Шаньдун и Московской областью. Делегацию возглавил министр образования Московской области Илья Бронштейн", - отметили в ведомстве. По данным минобразования, на конференции Подмосковье представило свои ключевые проекты в области образования: кластеры, такие как Гимназия имени Примакова в Одинцове, Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном и Технологический лицей имени Долгих в Истре, а также ФГИС "Моя школа". "Конференция закончилась подписанием меморандума об установлении партнерских отношений между торгово-промышленной палатой Московской области и торгово-промышленной палатой провинции Шаньдун", - добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230918/importozameschenie-1896981770.html

москва

московская область (подмосковье)

шаньдун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московская область (подмосковье), шаньдун