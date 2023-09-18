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В новгородских колледжах появились уникальные направления - РИА Новости, 18.09.2023
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11:55 18.09.2023 (обновлено: 12:14 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/kolledzhi-1896936221.html
В новгородских колледжах появились уникальные направления
В новгородских колледжах появились уникальные направления - РИА Новости, 18.09.2023
В новгородских колледжах появились уникальные направления
Новгородские колледжи и техникумы стали более привлекательны для школьников, появились новые уникальные направления подготовки, рассказал губернатор региона... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:55
2023-09-18T12:14
великий новгород
андрей никитин (политик)
александр бугаев
общество
россия
новгородская область
навигатор абитуриента
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Новгородские колледжи и техникумы стали более привлекательны для школьников, появились новые уникальные направления подготовки, рассказал губернатор региона Андрей Никитин, выступая на пленарном заседании Чемпионата высоких технологий. Чемпионат проходит в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября на площадке ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" в Новгородской технической школе. Его участниками стали представители 32 российских регионов, в том числе, конкурсанты из Донецкой народной Республики, а также пяти иностранных государств – Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы и Белоруссии. На первом пленарном заседании собравшиеся обсудили запросы экономики на высокотехнологичные кадры и продукты. По словам Никитина, в Новгородской области проводится модернизация система среднего профессионального образования. С 2018 года создано 100 мастерских, в которых обучаются более 15 тысяч студентов. Новые кадры готовятся под запрос предприятий – открыто более 40 новых направлений. "Среди них такие уникальные для региона, как "Лечебная диагностика", "Мехатроника и робототехника" и другие. Мы активно стараемся реагировать на потребности и меняем наш бюджетный заказ – в последнее время на 15% увеличили заказ по направлениям оборонно-промышленного комплекса, на 30% - для здравоохранения. Как результат – наши предприятия СПО все более привлекательны для школьников и для ребят из других регионов. В этом году наши колледжи и техникумы выбрали 63% выпускников девятых классов. Ключевым здесь является взаимодействие с предприятиями-партнерами в каждом муниципальном районе. Сто крупнейших предприятий нашего региона имеют соглашения о сотрудничестве с колледжами…Безусловно, без чемпионатного движения очень сложно двигаться дальше. Без понимания того, как готовят в других регионах, в других странах. Без соревновательной активности невозможно развиваться", - отметил Никитин. Участники первого в России Чемпионата высоких технологий - это студенты среднего профессионального образования и учащиеся старших классов. Они будут соревноваться по восьми компетенциям: "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Летающая робототехника", "Геопространственная цифровая инженерия", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление ЭОГ-проектами", "Биопротезирование" и "Изготовление индивидуальных имплантов". Помимо соревнований запланирована деловая программа, включающая пленарные заседания, круглые столы, а также различные мастер-классы. "Основное наше требование к чемпионатному движению – это максимальное использование отечественного оборудования. Надеюсь, все понимают, почему в нынешних условиях это важно… Еще раз хочу поблагодарить коллег из Новгорода. Прежде всего, за то внимание, которое развитию соответствующих компетенций здесь уделяется. Вы посмотрите, в каких условиях мы находимся. Это абсолютно замечательное уникальное учебное заведение. Для регионов нашей страны хотелось, чтобы таких было больше", - отметил Александр Бугаев, первый замминистра просвещения РФ. На Чемпионат приехало более полутора тысяч участников, в том числе почти 300 конкурсантов и экспертов. Более 300 человек стали волонтерами. Всего около 5 тысяч гостей и участников.
https://ria.ru/20230907/kanatka-1894758915.html
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великий новгород, андрей никитин (политик), александр бугаев, общество, россия, новгородская область, навигатор абитуриента
Великий Новгород, Андрей Никитин (политик), Александр Бугаев, Общество, Россия, Новгородская область, Навигатор абитуриента
В новгородских колледжах появились уникальные направления

Никитин: новгородские колледжи стали более привлекательны для школьников

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин выступает на пленарном заседании Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выступает на пленарном заседании Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выступает на пленарном заседании Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Новгородские колледжи и техникумы стали более привлекательны для школьников, появились новые уникальные направления подготовки, рассказал губернатор региона Андрей Никитин, выступая на пленарном заседании Чемпионата высоких технологий.
Чемпионат проходит в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября на площадке ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" в Новгородской технической школе. Его участниками стали представители 32 российских регионов, в том числе, конкурсанты из Донецкой народной Республики, а также пяти иностранных государств – Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы и Белоруссии. На первом пленарном заседании собравшиеся обсудили запросы экономики на высокотехнологичные кадры и продукты. По словам Никитина, в Новгородской области проводится модернизация система среднего профессионального образования. С 2018 года создано 100 мастерских, в которых обучаются более 15 тысяч студентов.
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Новые кадры готовятся под запрос предприятий – открыто более 40 новых направлений.
"Среди них такие уникальные для региона, как "Лечебная диагностика", "Мехатроника и робототехника" и другие. Мы активно стараемся реагировать на потребности и меняем наш бюджетный заказ – в последнее время на 15% увеличили заказ по направлениям оборонно-промышленного комплекса, на 30% - для здравоохранения. Как результат – наши предприятия СПО все более привлекательны для школьников и для ребят из других регионов. В этом году наши колледжи и техникумы выбрали 63% выпускников девятых классов. Ключевым здесь является взаимодействие с предприятиями-партнерами в каждом муниципальном районе. Сто крупнейших предприятий нашего региона имеют соглашения о сотрудничестве с колледжами…Безусловно, без чемпионатного движения очень сложно двигаться дальше. Без понимания того, как готовят в других регионах, в других странах. Без соревновательной активности невозможно развиваться", - отметил Никитин.
Участники первого в России Чемпионата высоких технологий - это студенты среднего профессионального образования и учащиеся старших классов. Они будут соревноваться по восьми компетенциям: "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Летающая робототехника", "Геопространственная цифровая инженерия", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление ЭОГ-проектами", "Биопротезирование" и "Изготовление индивидуальных имплантов". Помимо соревнований запланирована деловая программа, включающая пленарные заседания, круглые столы, а также различные мастер-классы.
"Основное наше требование к чемпионатному движению – это максимальное использование отечественного оборудования. Надеюсь, все понимают, почему в нынешних условиях это важно… Еще раз хочу поблагодарить коллег из Новгорода. Прежде всего, за то внимание, которое развитию соответствующих компетенций здесь уделяется. Вы посмотрите, в каких условиях мы находимся. Это абсолютно замечательное уникальное учебное заведение. Для регионов нашей страны хотелось, чтобы таких было больше", - отметил Александр Бугаев, первый замминистра просвещения РФ.
На Чемпионат приехало более полутора тысяч участников, в том числе почти 300 конкурсантов и экспертов. Более 300 человек стали волонтерами. Всего около 5 тысяч гостей и участников.
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