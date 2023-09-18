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Волонтеры из Анапы передали бойцам в зону СВО более восьми тысяч изделий - РИА Новости, 18.09.2023
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16:42 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/izdeliya-1897027399.html
Волонтеры из Анапы передали бойцам в зону СВО более восьми тысяч изделий
Волонтеры из Анапы передали бойцам в зону СВО более восьми тысяч изделий - РИА Новости, 18.09.2023
Волонтеры из Анапы передали бойцам в зону СВО более восьми тысяч изделий
Участники волонтерской группы "Феечки СВО" за 2023 год сшили и отправили бойцам на позиции и в военные госпиталя более восьми тысяч единиц одежды и белья,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:42
2023-09-18T16:42
надежные люди
общество
анапа
луганская народная республика
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Участники волонтерской группы "Феечки СВО" за 2023 год сшили и отправили бойцам на позиции и в военные госпиталя более восьми тысяч единиц одежды и белья, рассказала РИА Новости организатор сообщества Дарья Хлупина. Дарья еще в прошлом году начала шить одежду для мужа, который отправился в зону спецоперации. По ее словам, после того как были отправлены первые изделия, она начала получать просьбы и от других бойцов. В результате в декабре 2022 года женщина основала группу с тремя участниками. А сейчас "Феечки СВО" - это сообщество, в котором около 200 волонтеров шьют необходимые фронту изделия в станицах и хуторах Анапы. "С января по 1 сентября было отправлено 8236 изделий. Мы шьем для бойцов форму, термобелье, толстовки, флисовые куртки, шапки, балаклавы, баффы, снуды, митенки, футболки, майки, банданы, маскхалаты, а также госпитальное нижнее белье, все виды медицинских подушек, бандажи для рук, бывают и личные просьбы на пошив чехлов для техники, например, для автоматов", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что власти несколько раз оказывали поддержку с приобретением тканей и швейных машинок, с покупкой материалов также помогают местные жители и образовательные учреждения, а санатории курорта делятся простынями и пододеяльниками, которые волонтеры используют при пошиве госпитального белья. "Часто приходят мамы с детьми, работа находится всем: кто-то шьет, кто-то кроит, кто-то разрезает на набивку материал. Дети семи лет отлично помогают в пошиве, совсем маленькие - 4 годика - сидят и набивают госпитальные подушки, а молодёжь может получить у нас волонтерские часы – это поможет им при поступлении в вузы", - отметила депутат Совета Анапы Светлана Хижняк. Активисты регулярно сами доставляют изделия на позиции и в госпиталь ЛНР, куда возят и артистов с концертной программой, добавила она.
https://ria.ru/20230913/gumpomosch-1896098327.html
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общество, анапа, луганская народная республика
Надежные люди, Общество, Анапа, Луганская Народная Республика
Волонтеры из Анапы передали бойцам в зону СВО более восьми тысяч изделий

Волонтеры сообщества "Феечки СВО" в Анапе передали бойцам более 8 тысяч изделий

© Феечки СВО г-к.АнапаВолонтеры сообщества "Феечки СВО" в Анапе передали одежду и белье бойцам СВО
Волонтеры сообщества Феечки СВО в Анапе передали одежду и белье бойцам СВО
© Феечки СВО г-к.Анапа
Волонтеры сообщества "Феечки СВО" в Анапе передали одежду и белье бойцам СВО
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Участники волонтерской группы "Феечки СВО" за 2023 год сшили и отправили бойцам на позиции и в военные госпиталя более восьми тысяч единиц одежды и белья, рассказала РИА Новости организатор сообщества Дарья Хлупина.
Дарья еще в прошлом году начала шить одежду для мужа, который отправился в зону спецоперации. По ее словам, после того как были отправлены первые изделия, она начала получать просьбы и от других бойцов. В результате в декабре 2022 года женщина основала группу с тремя участниками. А сейчас "Феечки СВО" - это сообщество, в котором около 200 волонтеров шьют необходимые фронту изделия в станицах и хуторах Анапы.
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«
"С января по 1 сентября было отправлено 8236 изделий. Мы шьем для бойцов форму, термобелье, толстовки, флисовые куртки, шапки, балаклавы, баффы, снуды, митенки, футболки, майки, банданы, маскхалаты, а также госпитальное нижнее белье, все виды медицинских подушек, бандажи для рук, бывают и личные просьбы на пошив чехлов для техники, например, для автоматов", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что власти несколько раз оказывали поддержку с приобретением тканей и швейных машинок, с покупкой материалов также помогают местные жители и образовательные учреждения, а санатории курорта делятся простынями и пододеяльниками, которые волонтеры используют при пошиве госпитального белья.
"Часто приходят мамы с детьми, работа находится всем: кто-то шьет, кто-то кроит, кто-то разрезает на набивку материал. Дети семи лет отлично помогают в пошиве, совсем маленькие - 4 годика - сидят и набивают госпитальные подушки, а молодёжь может получить у нас волонтерские часы – это поможет им при поступлении в вузы", - отметила депутат Совета Анапы Светлана Хижняк.
Активисты регулярно сами доставляют изделия на позиции и в госпиталь ЛНР, куда возят и артистов с концертной программой, добавила она.
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Надежные людиОбществоАнапаЛуганская Народная Республика
 
 
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