https://ria.ru/20230918/izdeliya-1897027399.html

Волонтеры из Анапы передали бойцам в зону СВО более восьми тысяч изделий

Волонтеры из Анапы передали бойцам в зону СВО более восьми тысяч изделий - РИА Новости, 18.09.2023

Волонтеры из Анапы передали бойцам в зону СВО более восьми тысяч изделий

Участники волонтерской группы "Феечки СВО" за 2023 год сшили и отправили бойцам на позиции и в военные госпиталя более восьми тысяч единиц одежды и белья,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:42

2023-09-18T16:42

2023-09-18T16:42

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общество

анапа

луганская народная республика

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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Участники волонтерской группы "Феечки СВО" за 2023 год сшили и отправили бойцам на позиции и в военные госпиталя более восьми тысяч единиц одежды и белья, рассказала РИА Новости организатор сообщества Дарья Хлупина. Дарья еще в прошлом году начала шить одежду для мужа, который отправился в зону спецоперации. По ее словам, после того как были отправлены первые изделия, она начала получать просьбы и от других бойцов. В результате в декабре 2022 года женщина основала группу с тремя участниками. А сейчас "Феечки СВО" - это сообщество, в котором около 200 волонтеров шьют необходимые фронту изделия в станицах и хуторах Анапы. "С января по 1 сентября было отправлено 8236 изделий. Мы шьем для бойцов форму, термобелье, толстовки, флисовые куртки, шапки, балаклавы, баффы, снуды, митенки, футболки, майки, банданы, маскхалаты, а также госпитальное нижнее белье, все виды медицинских подушек, бандажи для рук, бывают и личные просьбы на пошив чехлов для техники, например, для автоматов", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что власти несколько раз оказывали поддержку с приобретением тканей и швейных машинок, с покупкой материалов также помогают местные жители и образовательные учреждения, а санатории курорта делятся простынями и пододеяльниками, которые волонтеры используют при пошиве госпитального белья. "Часто приходят мамы с детьми, работа находится всем: кто-то шьет, кто-то кроит, кто-то разрезает на набивку материал. Дети семи лет отлично помогают в пошиве, совсем маленькие - 4 годика - сидят и набивают госпитальные подушки, а молодёжь может получить у нас волонтерские часы – это поможет им при поступлении в вузы", - отметила депутат Совета Анапы Светлана Хижняк. Активисты регулярно сами доставляют изделия на позиции и в госпиталь ЛНР, куда возят и артистов с концертной программой, добавила она.

https://ria.ru/20230913/gumpomosch-1896098327.html

https://ria.ru/20230529/pomosch-1874846973.html

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общество, анапа, луганская народная республика