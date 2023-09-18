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Двое освобожденных в США иранцев приземлились в Тегеране
Двое освобожденных в США иранцев приземлились в Тегеране - РИА Новости, 18.09.2023
Двое освобожденных в США иранцев приземлились в Тегеране
Двое освобожденных в США иранцев приземлились в Тегеране в понедельник вечером, сообщает иранский телеканал Press TV. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:53
2023-09-18T20:53
2023-09-18T20:58
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Двое освобожденных в США иранцев приземлились в Тегеране в понедельник вечером, сообщает иранский телеканал Press TV.В понедельник при посредничестве Катара состоялся обмен заключенными между Ираном и США. Иран в рамках сделки с США освободил пять американских заключенных. По словам представителя МИД Ирана, из США вернутся только двое бывших заключенных, двое других останутся в США по их просьбе. Он добавил, что еще один узник присоединится к своей семье в третьей стране."Освобожденные США иранцы приземлились в Тегеране", - говорится в сообщении телеканала.В рамках сделки Тегеран также получит доступ к замороженным активам в размере шести миллиардов долларов для их использования в гуманитарных целях. Как отмечали в Иране, сумма с размороженных иранских счетов в Южной Корее должна быть депонирована на счет в катарском банке. Госдеп позднее уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.В понедельник ранее замороженные иранские активы были переведены на счета в банки Катара в рамках сделки по обмену заключенными между Тегераном и Вашингтоном, что было условием Ирана для освобождения американцев.
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сша, в мире, тегеран (город), иран, государственный департамент сша
США, В мире, Тегеран (город), Иран, Государственный департамент США
Двое освобожденных в США иранцев приземлились в Тегеране
Двое освобожденных в США иранцев приземлились в Тегеране