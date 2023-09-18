https://ria.ru/20230918/frantsiya-1897036661.html

Посла Франции вызвали в российский МИД

Посла Франции вызвали в российский МИД - РИА Новости, 18.09.2023

Посла Франции вызвали в российский МИД

Посла Франции Пьера Леви вызвали в российский МИД из-за ситуации с журналистами, которым отказали в допуске на пресс-конференцию президента республики Эммануэля РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:17

2023-09-18T17:17

2023-09-18T18:52

франция

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

пьер леви

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Посла Франции Пьера Леви вызвали в российский МИД из-за ситуации с журналистами, которым отказали в допуске на пресс-конференцию президента республики Эммануэля Макрона перед саммитом G-20 в Нью-Дели, сообщили в дипведомстве."Выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении корреспондентов РИА Новости и главного редактора издания Russia-News на саммите "Группы двадцати" в Нью-Дели, которым в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.В ведомстве обратили внимание на "недружественные акты Парижа, вопиющим образом нарушающие основополагающий принцип свободы прессы и препятствующие ее представителям выполнять свою работу"."Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку завладения телефонами российских журналистов, на которые велась съемка этого безобразного инцидента, вновь свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации", — добавили в МИД.В Москве уверены, что такие действия "идут в русле политической кампании по борьбе с инакомыслием", развернутой во Франции еще до начала российской военной операции на Украине. В то же время журналисты российских СМИ, как говорится в публикации дипломатического ведомства, "задавали неудобные вопросы о роли Парижа в провоцировании глобальных и региональных проблем".Российская сторона отметила, что подобные действия "идут в русле развернутой во Франции еще задолго до начала специальной военной операции на Украине политической кампании по борьбе с инакомыслием, олицетворением которого стали российские СМИ, чьи журналисты задавали неудобные вопросы о роли Парижа в провоцировании глобальных и региональных проблем".Москва потребовала от Парижа прекратить давление и дискриминацию неугодных властям СМИ, "перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты".

https://ria.ru/20230910/sammite-1895376616.html

https://ria.ru/20230510/frantsiya-1870824383.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пьер леви