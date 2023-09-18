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Посла Франции вызвали в российский МИД - РИА Новости, 18.09.2023
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17:17 18.09.2023 (обновлено: 18:52 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/frantsiya-1897036661.html
Посла Франции вызвали в российский МИД
Посла Франции вызвали в российский МИД - РИА Новости, 18.09.2023
Посла Франции вызвали в российский МИД
Посла Франции Пьера Леви вызвали в российский МИД из-за ситуации с журналистами, которым отказали в допуске на пресс-конференцию президента республики Эммануэля РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:17
2023-09-18T18:52
франция
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
пьер леви
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Посла Франции Пьера Леви вызвали в российский МИД из-за ситуации с журналистами, которым отказали в допуске на пресс-конференцию президента республики Эммануэля Макрона перед саммитом G-20 в Нью-Дели, сообщили в дипведомстве."Выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении корреспондентов РИА Новости и главного редактора издания Russia-News на саммите "Группы двадцати" в Нью-Дели, которым в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.В ведомстве обратили внимание на "недружественные акты Парижа, вопиющим образом нарушающие основополагающий принцип свободы прессы и препятствующие ее представителям выполнять свою работу"."Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку завладения телефонами российских журналистов, на которые велась съемка этого безобразного инцидента, вновь свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации", — добавили в МИД.В Москве уверены, что такие действия "идут в русле политической кампании по борьбе с инакомыслием", развернутой во Франции еще до начала российской военной операции на Украине. В то же время журналисты российских СМИ, как говорится в публикации дипломатического ведомства, "задавали неудобные вопросы о роли Парижа в провоцировании глобальных и региональных проблем".Российская сторона отметила, что подобные действия "идут в русле развернутой во Франции еще задолго до начала специальной военной операции на Украине политической кампании по борьбе с инакомыслием, олицетворением которого стали российские СМИ, чьи журналисты задавали неудобные вопросы о роли Парижа в провоцировании глобальных и региональных проблем".Москва потребовала от Парижа прекратить давление и дискриминацию неугодных властям СМИ, "перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты".
https://ria.ru/20230910/sammite-1895376616.html
https://ria.ru/20230510/frantsiya-1870824383.html
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франция, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пьер леви
Франция, Россия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Пьер Леви
Посла Франции вызвали в российский МИД

Посла Франции Леви вызвали в МИД России из-за действий против журналистов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол Франции в России Пьер Леви
Посол Франции в России Пьер Леви - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол Франции в России Пьер Леви. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Посла Франции Пьера Леви вызвали в российский МИД из-за ситуации с журналистами, которым отказали в допуске на пресс-конференцию президента республики Эммануэля Макрона перед саммитом G-20 в Нью-Дели, сообщили в дипведомстве.
"Выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении корреспондентов РИА Новости и главного редактора издания Russia-News на саммите "Группы двадцати" в Нью-Дели, которым в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.
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В ведомстве обратили внимание на "недружественные акты Парижа, вопиющим образом нарушающие основополагающий принцип свободы прессы и препятствующие ее представителям выполнять свою работу".
«
"Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку завладения телефонами российских журналистов, на которые велась съемка этого безобразного инцидента, вновь свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации", — добавили в МИД.
В Москве уверены, что такие действия "идут в русле политической кампании по борьбе с инакомыслием", развернутой во Франции еще до начала российской военной операции на Украине. В то же время журналисты российских СМИ, как говорится в публикации дипломатического ведомства, "задавали неудобные вопросы о роли Парижа в провоцировании глобальных и региональных проблем".
Российская сторона отметила, что подобные действия "идут в русле развернутой во Франции еще задолго до начала специальной военной операции на Украине политической кампании по борьбе с инакомыслием, олицетворением которого стали российские СМИ, чьи журналисты задавали неудобные вопросы о роли Парижа в провоцировании глобальных и региональных проблем".
Москва потребовала от Парижа прекратить давление и дискриминацию неугодных властям СМИ, "перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты".
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