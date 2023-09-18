https://ria.ru/20230918/foto-1897034859.html
В Тюменской области педагог уволилась, решив не удалять откровенные фото
В Тюменской области педагог уволилась, решив не удалять откровенные фото - РИА Новости, 18.09.2023
В Тюменской области педагог уволилась, решив не удалять откровенные фото
Педагог одной из школ Тюменской области, чьи откровенные фотографии вызвали резонанс в сети, уволилась по собственному желанию, отказавшись удалять снимки из... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:12
2023-09-18T17:12
2023-09-18T17:12
общество
ишим
тюменская область
школа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890664658_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_7c340ca234ae92e586a630c1409cae31.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 сен – РИА Новости. Педагог одной из школ Тюменской области, чьи откровенные фотографии вызвали резонанс в сети, уволилась по собственному желанию, отказавшись удалять снимки из соцсетей, рассказали РИА Новости в администрации города Ишима. Информация о том, что у девушки на странице "ВКонтакте" опубликованы снимки, якобы порочащие честь учителя, была опубликована в паблике в "ВКонтакте" города Ишима, который ведёт местный житель. На одном из фото она сидит в коротких шортах, майке с глубоким декольте и курит кальян. После этого девушка разместила на своей странице видеокомментарий, в котором объясняет, что хочет работать в модельном бизнесе, снимки из портфолио, а из школы она уже уволилась по собственному желанию. Как пояснили РИА Новости в городской администрации, данная ситуация действительно произошла в школе №8. "Девушку приняли на работу 8 сентября этого года. После публикаций в интернете руководство школы дало сотруднице понять, что подобные фотографии в широком доступе в социальных сетях противоречат Кодексу профессиональной этики и служебного поведения и предложили удалить снимки, но она предпочла уволиться по собственному желанию", - сообщили РИА Новости в администрации Ишима. В администрации города подчеркнули, что "никакого психологического давления на педагога-организатора со стороны администрации школы не было". Позже девушка записала еще один комментарий, в которым говорит, что руководство школы, по ее мнению, со своими запретами вторгается в ее личную жизнь, сама она не хочет "забрасывать свое хобби, свою мечту модели" и одновременно хочет "продолжать работать в сфере педагогики".
https://ria.ru/20230918/shkola-1896979135.html
https://ria.ru/20230918/gd-1897000608.html
ишим
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890664658_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_11ae0663023d9274d4f09e515a86d3e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ишим, тюменская область, школа, россия
Общество, Ишим, Тюменская область, Школа, Россия
В Тюменской области педагог уволилась, решив не удалять откровенные фото
В Тюменской области педагог решила не удалять откровенные фото и уволилась
ТЮМЕНЬ, 18 сен – РИА Новости. Педагог одной из школ Тюменской области, чьи откровенные фотографии вызвали резонанс в сети, уволилась по собственному желанию, отказавшись удалять снимки из соцсетей, рассказали РИА Новости в администрации города Ишима.
Информация о том, что у девушки на странице "ВКонтакте" опубликованы снимки, якобы порочащие честь учителя, была опубликована в паблике в "ВКонтакте" города Ишима, который ведёт местный житель. На одном из фото она сидит в коротких шортах, майке с глубоким декольте и курит кальян. После этого девушка разместила на своей странице видеокомментарий, в котором объясняет, что хочет работать в модельном бизнесе, снимки из портфолио, а из школы она уже уволилась по собственному желанию. Как пояснили РИА Новости в городской администрации, данная ситуация действительно произошла в школе №8.
В школе в Екатеринбурге рассказали о решении проблемы с нехваткой учителей
"Девушку приняли на работу 8 сентября этого года. После публикаций в интернете руководство школы дало сотруднице понять, что подобные фотографии в широком доступе в социальных сетях противоречат Кодексу профессиональной этики и служебного поведения и предложили удалить снимки, но она предпочла уволиться по собственному желанию", - сообщили РИА Новости в администрации Ишима.
В администрации города подчеркнули, что "никакого психологического давления на педагога-организатора со стороны администрации школы не было".
Позже девушка записала еще один комментарий, в которым говорит, что руководство школы, по ее мнению, со своими запретами вторгается в ее личную жизнь, сама она не хочет "забрасывать свое хобби, свою мечту модели" и одновременно хочет "продолжать работать в сфере педагогики".
В Госдуме предложили новый механизм по назначению директоров школ