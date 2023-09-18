https://ria.ru/20230918/foto-1897034859.html

В Тюменской области педагог уволилась, решив не удалять откровенные фото

В Тюменской области педагог уволилась, решив не удалять откровенные фото - РИА Новости, 18.09.2023

В Тюменской области педагог уволилась, решив не удалять откровенные фото

Педагог одной из школ Тюменской области, чьи откровенные фотографии вызвали резонанс в сети, уволилась по собственному желанию, отказавшись удалять снимки из... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:12

2023-09-18T17:12

2023-09-18T17:12

общество

ишим

тюменская область

школа

россия

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ТЮМЕНЬ, 18 сен – РИА Новости. Педагог одной из школ Тюменской области, чьи откровенные фотографии вызвали резонанс в сети, уволилась по собственному желанию, отказавшись удалять снимки из соцсетей, рассказали РИА Новости в администрации города Ишима. Информация о том, что у девушки на странице "ВКонтакте" опубликованы снимки, якобы порочащие честь учителя, была опубликована в паблике в "ВКонтакте" города Ишима, который ведёт местный житель. На одном из фото она сидит в коротких шортах, майке с глубоким декольте и курит кальян. После этого девушка разместила на своей странице видеокомментарий, в котором объясняет, что хочет работать в модельном бизнесе, снимки из портфолио, а из школы она уже уволилась по собственному желанию. Как пояснили РИА Новости в городской администрации, данная ситуация действительно произошла в школе №8. "Девушку приняли на работу 8 сентября этого года. После публикаций в интернете руководство школы дало сотруднице понять, что подобные фотографии в широком доступе в социальных сетях противоречат Кодексу профессиональной этики и служебного поведения и предложили удалить снимки, но она предпочла уволиться по собственному желанию", - сообщили РИА Новости в администрации Ишима. В администрации города подчеркнули, что "никакого психологического давления на педагога-организатора со стороны администрации школы не было". Позже девушка записала еще один комментарий, в которым говорит, что руководство школы, по ее мнению, со своими запретами вторгается в ее личную жизнь, сама она не хочет "забрасывать свое хобби, свою мечту модели" и одновременно хочет "продолжать работать в сфере педагогики".

https://ria.ru/20230918/shkola-1896979135.html

https://ria.ru/20230918/gd-1897000608.html

ишим

тюменская область

россия

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общество, ишим, тюменская область, школа, россия