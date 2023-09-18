https://ria.ru/20230918/diversant-1896983029.html
Задержанный в Ростовской области диверсант признался, что работал на СБУ
Задержанный в Ростовской области диверсант признался, что работал на СБУ - РИА Новости, 18.09.2023
Задержанный в Ростовской области диверсант признался, что работал на СБУ
Один из задержанных в Ростовской области агентов "Легиона "Свобода России"* заявил, что действовал под контролем "эсбэушника с позывным "Шеф" и должен был... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:11
2023-09-18T14:11
2023-09-18T15:25
специальная военная операция на украине
безопасность
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ростовская область
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Один из задержанных в Ростовской области агентов "Легиона "Свобода России"* заявил, что действовал под контролем "эсбэушника с позывным "Шеф" и должен был поджечь военкомат, следует из видео допроса задержанного, опубликованного в понедельник Центром общественных связей ФСБ России. Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании в Ростовской области двух агентов запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"* в момент подготовки к поджогу здания. "Состоял в чате "Легиона "Свобода России"*. На меня вышел агент СБУ с предложением приехать на территорию Ростова-на-Дону для последующей эвакуации в Украину. Я выполнил задание, приехал в Ростов-на-Дону 9 сентября вечером, где эсбэушник с позывным "Шеф" выдал мне задание на поджог военкомата, обеспечив меня всеми средствами и инструкцией изготовления зажигающей смеси", - сказал один из задержанных. Также в ролике показано задержание второго подозреваемого.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Задержанный в Ростовской области диверсант признался, что работал на СБУ
Задержанный в Ростовской области агент заявил, что действовал под контролем СБУ