https://ria.ru/20230918/diversant-1896983029.html

Задержанный в Ростовской области диверсант признался, что работал на СБУ

Задержанный в Ростовской области диверсант признался, что работал на СБУ - РИА Новости, 18.09.2023

Задержанный в Ростовской области диверсант признался, что работал на СБУ

Один из задержанных в Ростовской области агентов "Легиона "Свобода России"* заявил, что действовал под контролем "эсбэушника с позывным "Шеф" и должен был... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:11

2023-09-18T14:11

2023-09-18T15:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ростовская область

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Один из задержанных в Ростовской области агентов "Легиона "Свобода России"* заявил, что действовал под контролем "эсбэушника с позывным "Шеф" и должен был поджечь военкомат, следует из видео допроса задержанного, опубликованного в понедельник Центром общественных связей ФСБ России. Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании в Ростовской области двух агентов запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"* в момент подготовки к поджогу здания. "Состоял в чате "Легиона "Свобода России"*. На меня вышел агент СБУ с предложением приехать на территорию Ростова-на-Дону для последующей эвакуации в Украину. Я выполнил задание, приехал в Ростов-на-Дону 9 сентября вечером, где эсбэушник с позывным "Шеф" выдал мне задание на поджог военкомата, обеспечив меня всеми средствами и инструкцией изготовления зажигающей смеси", - сказал один из задержанных. Также в ролике показано задержание второго подозреваемого.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, ростовская область, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр